La posible vuelta de Javier Pastore al fútbol de la Argentina parece que ya tiene fecha y lugar

De poder concretarse será, seguramente, un impacto para el fútbol local. Se trata de una posible vuelta de una pieza de elite. El amor juega su papel en esta historia. Por eso cuando Javier Pastore explicó que está cada vez más cerca su retorno al país para jugar, posiblemente, en Talleres, se generó una revolución en el club cordobés y lógicamente en los fanáticos del fútbol argentino.

No se trata de simple especulaciones porque José Mourinho no lo tendría en su planes en Roma. Sino que se trató de una ilusión que se encendió a partir de los propios dichos de Pastores, que en una charla con Pasión Albiazul TV dijo: “Cada vez se va acercando más mi vuelta a Talleres. No pasa por una cuestión de dinero, sino que es más sentimental”.

Si bien tiene contrato con Roma hasta 2023, algunos medio de Italia aseguran que el entrenador portugués está pensando en grandes cambios en el plantel y que Pastore está en una lista de futbolistas transferibles. El jugador argentino, en una entrevista con Canal Showsport comentó: “Aún tengo dos años de contrato pero ahora, en junio, estamos hablando con la Roma de la posibilidad de tener una salida. Para ellos y para mí, veremos si me conviene y me satisface. Si tengo más minutos me quedaré, si no buscaré otro lugar, ya veremos”.

Javier Pastore quiere volver al fútbol argentino y Talleres es el elegido AFP

Sus palabras llena de expectativa a los fanáticos de la entidad cordobesa. “Talleres es un sentimiento distinto a los demás, soy hincha”. Y esta frase está vinculada con que hace algunas semanas habló de su posible regreso a la Argentina, por lo tanto, muchos comenzaron a preguntarse cuál sería su destino, porque Huracán y Talleres fueron sus dos referencias del fútbol doméstico. Pastore dijo que elegiría a Talleres y hasta se animó a ponerle una fecha estimada para su regreso: “Quizás sea el año que viene”.

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, hace algunos meses habló acerca de un posible retorno de Pastore al club cordobés y comentó: “Tuve la oportunidad de visitar a Pastore en Roma. Está el compromiso, en algún momento, de darle la alegría a la gente para que Javier vuelva a vestir la camiseta de Talleres”.

Pastore debutó en Talleres, en 2007, con 17 años y apenas disputó cinco partidos, su salto fue a Huracán, donde formó parte del gran equipo de dirigió Ángel Cappa y su actuación determinante en ese grupo lo llevó al fútbol de Europa, para pasar por Palermo y PSG, entre otros.2007 hizo su debut en Primera con 17 años pero tan solo disputó cinco partidos en el club de sus amores. Luego se fue a Huracán para romperla en aquel equipo que tenía a Ángel Cappa como entrenador. De ahí, emigró a Europa y tuvo un gran paso por el Palermo y París Saint Germain.

LA NACION

Seguí leyendo Incertidumbre. Por qué Lionel Messi aún no recibió una propuesta de renovación de Barcelona