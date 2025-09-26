La premonición de Agustín Rossi antes de brillar la definición por penales contra Estudiantes

El arquero argentino Agustín Rossi fue el artífice de la clasificación de su equipo, Flamengo, a las semifinales de la Copa Libertadores. El ex Boca, formado en Chacarita, atajó dos penales en el partido de vuelta ante Estudiantes de La Plata y se transformó en héroe. Recibió el premio al mejor jugador del partido por la trascendencia de sus atajadas. Sin embargo, durante el tiempo reglamentario cometió un error que contribuyó al gol del Pincha, anotado por Gastón Benedetti. La noche le ofreció una revancha, y la aprovechó.

Una vez concluidos los noventa minutos, y antes de la definición desde los doce pasos, Rossi mantuvo una conversación con Filipe Luis, su entrenador en el equipo carioca. Y le dijo una premonición que terminó cumpliéndose: “Dejámelo a mí. Antes cometí un error y ahora voy a clasificar al equipo”, le dijo, según más tarde reveló el propio técnico.

El festejo de Agustín Rossi tras atajar dos penales y clasificar a su equipo, Flamengo, a las semifinales de la Copa Libertadores

"Rossi tiene nuestra confianza, tiene el cariño todo el grupo. Los errores ocurren. La verdad es que cuando un arquero comete un error, es fatal; [como arquero] te exponés mucho. Y, por supuesto, un arquero siempre debe estar muy concentrado porque un error puede eliminarte. A él esto no le afecta porque tiene la confianza de todos. Cuando llegaron los penales, vino a mí y me dijo: ‘Mirá, dejámelo a mí. Cometí el error antes [en el gol de Estudiantes] y ahora voy a clasificar al equipo’“.

El entrenador del Mengao, próximo rival de Racing en semifinales, continuó: “Yo creía [en él], y por suerte, hizo dos grandes atajadas y pasamos. Pero es importante, como siempre pienso, cuando un jugador comete un error, analizarlo, no esconderlo y practicarlo en los entrenamientos. Porque, para mí, solo las correcciones y el trabajo sobre lo que uno hace es lo que te hace evolucionar y mejorar. Pero él tiene la confianza de todos nosotros”, abundó Filipe Luis, ex jugador de Atlético de Madrid y Chelsea, entre otros equipos.

Rossi, de villano a héroe

Minutos después de sus dos consagratorias atajadas y de seguir aumentando su fama de “especialista en los penales” (tiene más de un 30% de disparos atajados en toda su carrera), Agustín Rossi fue grabado por auxiliares de Flamengo en plena celebración. Ya en el túnel del estadio UNO, el arquero muestra el premio al mejor jugador del partido y levanta los brazos. “¡Vamos, vamos Flamengo! Gracias por el apoyo", dice. Y les agradece a su mujer y a su hijo Bautista. Los amo. Familia, los amo. ¡Vamos con todo! Esto también es para ustedes", les dice, al tiempo que les ofrece el premio al mejor de la noche en La Plata.

Con las atajadas ante los remates de Gastón Benedetti y de Santiago Asacacibar en la noche platense, Rossi fortaleció su condición de “especialista” en los disparos desde los doce pasos, una cualidad que ya había mostrado durante su estadía en Boca (16 atajados sobre 56 intentos). En toda su carrera, que comenzó en Chacarita, al actual arquero de Flamengo le lanzaron 87 penales y contuvo 27, lo que da un altísimo 31% de efectividad. En cuanto a la cantidad de disparos atajados en los últimos 35 años, Rossi está tercero, sólo por detrás de Franco Armani (34) y Sergio Romero (29). Y por delante de Roberto Abbondanzieri (26) y Emiliano “Dibu” Martínez" (18).

Más tarde, en la zona mixta, Rossi habló con la prensa y dejó sus sensaciones sobre la clasificación de Flamengo: “Antes que nada, estoy muy contento (con la clasificación). Estaba molesto por recibir un gol. Fue un tiro rápido, pero soy muy exigente conmigo mismo y sé que fallé. La pelota salió más rápida de lo esperado. Lamenté mucho el gol. Pero esa es la postura del portero. Hoy tuve la oportunidad de cometer un error, pero aseguré la clasificación del equipo. Todos trabajaron duro y crearon ocasiones. Mis compañeros lanzaron bien los penales. Esta victoria es de todos y todos nos vamos contentos. Centrémonos en el partido del domingo porque es muy importante”, cerró, en relación al encuentro contra el Corinthians, otro de los grandes del fútbol brasileño. Flamengo es el líder del Brasileirao y está entre los cuatro mejores equipos del continente. De las manos de Rossi, el Mengao sueña con todo.

El alivio del DT

Filipe Luis, entrenador de Flamengo, durante el partido ante Estudiantes de La Plata, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Filipe Luis razonó: “Quizás el titular de mañana sea “Flamengo avanza, pero...”. Siempre hay un “pero”, pero el titular es solo uno: “Flamengo está en semifinales”. La eliminatoria dura 180 minutos, pasamos por penales y, si lo logramos, merecimos pasar. Estoy muy agradecido. Desde 2019 he vivido cosas increíbles, y siento que este club es especial, y la sinergia que tengo aquí me genera emociones increíbles. Estoy feliz de avanzar a la siguiente fase", se alegró. Confesó que su equipo “no jugó mal”, pero “le costó progresar en el último tercio del campo” y “no generó tanto peligro como en el partido de ida”.