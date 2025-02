La probable formación de Boca para revertir la serie ante Alianza Lima y seguir en la Copa Libertadores

El margen de error es mínimo. Boca se enfrenta a una de las noches más determinantes de la temporada este martes en La Bombonera, cuando reciba a Alianza Lima con la obligación de revertir la derrota por 1-0 en la ida y avanzar a la fase 3 de la Copa Libertadores 2025. Un traspié significaría quedar sin competencia internacional en Sudamérica por el resto del año, un golpe duro para un club acostumbrado a ser protagonista en el continente.

Fernando Gago lo sabe y por eso planea cambios en el equipo titular con respecto al que venció a Aldosivi el último sábado. Según trascendió, algunos jugadores que fueron titulares repetirían su presencia, pero también habrá regresos clave, incluso de futbolistas que ni siquiera habían sido convocados en los últimos encuentros.

En el arco no hay dudas: Agustín Marchesín continuará como titular, respaldado por una defensa que tendrá el retorno de Luis Advíncula tras cumplir su suspensión (había sido expulsado ante Cruzeiro, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Sudamericana 2024).

Cavani y Palacios estarán desde el inicio en el ataque de Boca ante Alianza Lima ALEJANDRO PAGNI - AFP

En el lateral izquierdo, Marcelo Saracchi podría volver a la alineación inicial, mientras que en la zaga Marcos Rojo es una fija y jugó ante el Tiburón precisamente para ganar ritmo de competencia.

La incógnita pasa por su acompañante: Rodrigo Battaglia podría retrasarse y ubicarse como segundo marcador central o bien mantenerse en la mitad de la cancha y que Ayrton Costa, Di Lollo o Mendía se paren junto al exzaguero de la selección argentina.

El mediocampo es una de las zonas con más incertidumbre. Aunque todo indica que Williams Alarcón y Ander Herrera serán de la partida. El español, que viene de jugar 45 minutos ante Aldosivi tras recuperarse de un desgarro, tendría su oportunidad desde el arranque. En tanto, Alarcón, ausente en el último partido por molestias físicas, volvería al equipo.

Milton Delgado la rompió ante Aldosivi y podría ser titular ante Alianza Lima Manuel Cortina

Otra de las alternativas en la zona media es Milton Delgado, de destacada actuación ante el Tiburón. Su presencia dependerá de la decisión de Gago con Battaglia: si este último se ubica en la defensa, el juvenil podría meterse en la alineación inicial.

En ataque, Edinson Cavani y Carlos Palacios parecen tener su lugar asegurado. La duda pasa por el tercer integrante del tridente ofensivo, que saldrá de la terna compuesta por Alan Velasco, Exequiel Zeballos y Kevin Zenón.

Con estas variables en juego, el probable equipo titular de Boca para enfrentar a Alianza Lima sería: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Williams Alarcón, Ander Herrera o Milton Delgado, Rodrigo Battaglia; Carlos Palacios, Edinson Cavani, Alan Velasco o Exequiel Zeballos o Kevin Zenón.

Gorosito sigue calentando la previa

Néstor Gorosito dejó en claro que esta serie entre Alianza Lima y Boca, por la fase 2 de la Copa Libertadores, no solo se disputa dentro de la cancha. El entrenador argentino comenzó a jugar la revancha desde el minuto posterior a la victoria de su equipo por 1-0, en Perú, tratando de generar presión sobre la tarea del arbitraje para el duelo de este martes en la Bombonera. Y lejos de detenerse, volvió a sembrar dudas sobre lo que pueda suceder en la cancha del conjunto xeneize respecto al arbitraje, que estará a cargo del chileno Piero Maza.

Pipo Gorosito; alianza lima x.com/ClubALoficial

En ese contexto, Pipo Gorosito, volvió a calentar la previa y apeló a la famosa “guardia alta”. El entrenador expresó su descontento tras conocerse la designación de Maza para el partido de vuelta y aseguró que no es habitual que un árbitro dirija dos encuentros consecutivos a un mismo equipo en una competición internacional.

El malestar de Gorosito se origina porque Maza ya estuvo a cargo del arbitraje en el partido de vuelta de Alianza Lima contra Nacional de Paraguay, en el que el equipo peruano se impuso por 3-1 como local. “No me parece normal que nos vuelva a dirigir, no es normal. Hemos tenido la virtud de haber ganado ese partido, pero normalmente no se da así con esta asiduidad, que un árbitro te dirija dos partidos seguidos”, dijo el entrenador argentino.

La estrategia de Gorosito se mantiene, porque ya instaló el tema del arbitraje en esta serie tras la victoria de Alianza Lima en el partido de ida. El DT ya había expresado su preocupación por el desempeño del árbitro uruguayo Esteban Ostojich: “Me llamó mucho la atención lo del referí, muchísimo, y ese es un miedo grande que tengo en la cancha de Boca, mucho”.

LA NACION