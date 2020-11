Klopp y Guardiola coincidieron en cuestionar que la Premier League haya bajado de los cinco a tres cambios por partido Fuente: AFP

Futbolistas que se sienten "títeres", entrenadores que se lamentan por la falta de tiempo para preparar los equipos, médicos a los que se le acumulan los lesionados. Distintos actores levantan la voz contra la sobreexplotación a la que está siendo sometido el calendario futbolístico. Hay un doble efecto negativo a causa de la pandemia. Por un lado, el tiempo sin actividad obligó a una reprogramación recargada para recuperar fechas. Y por el otro, para combatir la fuerte recesión económica por la ausencia de hinchas en los estadios y en el consumo de los productos de mercadotecnia de los clubes, los derechos televisivos se transformaron en la principal fuente de ingresos. Y para eso hacen falta partidos, muchos, casi en continuado. De clubes y seleccionados.

El alemán Toni Kroos se despachó a gusto en el podcast Einfach mal Luppen que comparte con su hermano Félix, también futbolista profesional: "Con la invención de todas estas cosas nuevas, parece que solo somos títeres de la FIFA y la UEFA".

Toni Kroos acusó a la FIFA y la UEFA de usar a los futbolistas como títeres Fuente: AP

El volante de Real Madrid cuestionó la creación de la Liga de las Naciones de Europa para selecciones y el proyecto de un Mundial de Clubes con más de 20 equipos: "Estas competencias se inventan para succionar todo físicamente de cada jugador y para extraer tanto dinero como sea posible". Considera que ya hay suficiente con las ligas locales y la Champions League: "Cuando ciertas cosas funcionan bien no hay que tocarlas. Son productos de primera". Y mandó un tiro por elevación a la Fifpro, el sindicato internacional de futbolistas: "Si hubiera un gremio de jugadores que decidiera sobre estas cuestiones, no tendríamos ni Liga de las Naciones, ni una Supercopa de España en Arabia Saudita ni un Mundial de Clubes con 20 equipos".

Pep y Klopp, unidos en la causa

Pep Guardiola dejó ver su contrariedad en varias conferencias de prensa. Manchester City, desde el comienzo de la temporada -21 de septiembre, por la Premier League-, suma 12 partidos por torneos oficiales en 48 días, a un promedio de un cotejo cada cuatro días. En ese plazo hay que agregar la fecha FIFA de octubre para los seleccionados, con los viajes de varios jugadores internacionales. El período de pretemporada para los planteles quedó minimizado por la alteración de fechas que causó la pandemia entre el curso anterior y el siguiente.

Guardiola dijo que los entrenadores ya "no existen por la falta de tiempo para mejorar los equipos"; Klopp no tendrá por largo tiempo a Van Dijk y Joe Gómez Fuente: Reuters

Guardiola es un director técnico muy intervencionista en la planificación táctica y futbolística de su equipo. Ahora se ve muy limitado para ejercer su función: "Los entrenadores ya no existen. No hay tiempo para poder entrenar. Es solo jugar y recuperarse, no queda margen para mejorar al equipo. Se trata de sobrevivir. Nuestro trabajo de entrenador se limita a una oficina, a esperar que los jugadores no se lesionen, y nada más".

El DT catalán estimó que sus colegas sufren por lo mismo: "Es igual en todos lados. Los entrenadores somos gerentes de jugadores para que no se hagan daño. Todo quedó resumido a pre-partido, partido y recuperación. Así es muy difícil hacer algo para que el equipo evolucione". Desde que la pandemia permitió reanudar la actividad, Sergio Agüero sufrió dos lesiones, una en una rodilla y la otra muscular. Solo disputó 224 minutos, distribuidos en cuatro partidos.

Guardiola también tiene una cruzada contra los dirigentes de la Premier League, que volvieron a la reglamentación de los tres cambios durante un partido, tras suprimir las cinco variantes permitidas para el final de la temporada anterior. En este reclamo es secundado por Jürguen Klopp.

Tras el empate 1-1 entre Manchester City y Liverpool, partido en el que el lateral Trent Alexander-Arnold salió lesionado, Guardiola expresó: "Otras ligas mantuvieron la regla de los cinco cambios, pero aquí en la Premier se hizo lo contrario. Aquí nos creemos especiales, pero no protegemos a los jugadores, y eso es un desastre".

El alemán Klopp también expresó su malestar: "Si 14 equipos votaron en contra de mantener los cinco cambios, que a los otros seis nos permitan esa cantidad de modificaciones cuando nos enfrentamos entre nosotros. Los jugadores necesitan descansar más y mejor".

Liverpool, debido a graves lesiones, se quedará sin los zagueros titulares Virgil Van Dijk y Joe Gómez por largo tiempo. Klopp cargó contra el calendario de la Premier: "Ningún equipo que juega un miércoles por la noche debería volver a jugar el sábado al mediodía. Es algo que debería cambiar, incluso hablarlo con las empresas que tienen los derechos de televisión".

Racing y su otra pandemia, la de las lesiones

En la Argentina, Racing acumula en dos meses 12 futbolistas con lesiones musculares y dos que deberán ser intervenidos quirúrgicamente de los meniscos: Marcelo Díaz y Mauricio Martínez. Ante esta situación, Gonzalo Gómez, a cargo del Departamento Médico de la Academia, expuso: "A esta seguidilla de lesiones nosotros la llamamos la segunda pandemia. La consecuencia de estar sin hacer actividad física. El gesto físico que uno puede hacer en un entrenamiento por Zoom desde su casa o un jardín, no tiene nada que ver con la demanda de la alta competencia. Siempre hablamos de que se necesitaban doce semanas de entrenamientos para tener un buen estatus fisiológico después del aislamiento por la pandemia. Tuvimos la mitad del tiempo, solo seis. Se venía la Copa Libertadores y yo dije 'no llegamos ni locos'. Nuestro cuerpo técnico es de excelencia. Inclusive, el preparador físico no trabajó con cargas altas sobre los cuerpos de los futbolistas".

Marcelo Díaz,uno de los tantos lesionados de Racing; deberá operarse de los meniscos Fuente: AP

Racing tomó la iniciativa de dar explicaciones públicas por los cuestionamientos que le llegaban por la sucesión de bajas. Gómez trazó un paralelo con Europa: "La mirada comparativa se hace a partir de un trabajo estadístico-médico de la UEFA, que sirve de referencia. Por año se calcula que hay entre 20 y 25 lesiones musculares en planteles de 25 jugadores. Con el poco tiempo de preparación post-aislamiento la cantidad de lesionados podría haber sido mayor".

El facultativo de la Academia sumó a los técnicos de Manchester City y Liverpool a su línea argumentativa: "No estamos alejados de lo que pasa en el mundo. Por eso vemos que Guardiola y Klopp se juntan para pedir por los cinco cambios por la cantidad de lesionados que tienen".

