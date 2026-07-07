Rating: cómo fueron los números del partido de la Argentina contra Egipto

Desde el comienzo del Mundial 2026, la televisión abierta subió considerablemente los números de rating. Tanto Telefe, el canal que más partidos emite en televisión abierta, como la pantalla estatal aumentaron sus promedios mensuales durante junio y algo parecido sucede en julio. Los partidos que jugó la Argentina no solo despertaron el interés en todo el país sino que llevaron el récord de audiencia dentro del evento más importante del año.

Basta repasar los números del ajustado partido de la Selección contra Cabo Verde, el pasado viernes, para tomar dimensión de los números de rating. El encuentro promedió 39,4 puntos entre Telefe y la Televisión Pública/ DSports, y a eso hay que sumarle los 17 puntos que obtuvo en TyC Sports, en el cable. Además, finalizada la primera instancia de cruces de la Copa 2026, más de 2 millones de personas disfrutaron al menos un partido por Flow y 1.6 millones vieron a Argentina. Por otro lado, en DGO DSports, único canal que transmitirá los 104 partidos, se llevó el 50% del share de pantalla desde el comienzo del Mundial.

El partido que enfrentó al seleccionado nacional con Cabo Verde promedió 39.4 puntos entre Telefe y la Televisión Pública /DSports, más los 17 puntos que obtuvo en TyC Sports en el cable Aníbal Greco - La Nación

Con estos números, todas las miradas estaban puestas en qué pasaría con el encuentro clave para la selección argentina. A las 9 de la mañana (10 de la Argentina) se abrieron las puertas del estadio de Atlanta, donde este mediodía la selección argentina buscaría el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Egipto. Los canales que transmitieron el encuentro prepararon programaciones especiales por la expectativa que había y eso se reflejó en el rating.

Desde las 9.30 Telefe comenzó con una programación especial: levantó A la Barbarossa y emitió un Flash Mundial de noticias que tuvo un piso de 4,1 y llegó a los 6 puntos. A las 10.15 llegó Palpitando la Previa: Sofi Martínez estuvo en vivo desde las inmediaciones del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta junto a Maxi López, Grego Rossello y Lucila ‘Tora’ Villar y cosechó 7,8. A las 11 inició la previa oficial del partido con la conducción de Juan Pablo Varsky, Pablo Giralt y el equipo periodístico y de figuras del canal con el análisis táctico y la cobertura en vivo desde diferentes puntos estratégicos para capturar toda la expectativa previa al encuentro. El segmento arrancó con un piso de 7,7 puntos y llegó a los 27,9.

Tanto Telefe como la Televisión Pública modificaron sus grillas para seguir las instancias previas al partido que enfrentó a la Argentina con Egipto Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

La Televisión Pública presentó una previa con móviles en seis ciudades del país y enviados especiales a los Estados Unidos. Desde las 10 de la mañana arrancó un programa especial con piso de 0,2 puntos y llegó a los 2,1. Alejandra Martínez y Jonás Gutiérrez abrieron la previa en Zona Mixta, conectando la pasión de los hinchas en Argentina y Estados Unidos. Además, el programa tuvo los aportes de Germán Berghmans, desde Atlanta, y en Buenos Aires, Gabriela Previtera, con la participación de Germán Ostertag y Priscila Crivocapich.

Como suele suceder en estos casos de eventos masivos que se llevan todo el interés, los canales modifican su grilla para no exponer sus programas. Mientras que durante la mañana los programas mantuvieron sus números habituales, eltrece decidió levantar La cocina rebelde para no exponerla a los números de rating del partido.

Qué pasó con el partido de Argentina vs Egipto

Lionel Scaloni introdujo tres cambios en relación al triunfo 3-2 sobre Cabo Verde: antes de las 13 entraron a la cancha Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lionel Messi y Julián Álvarez. La pelota empezó a rodar con un piso de 29 puntos en Telefe y 1,9 en Televisión Pública/ DSports. A los 15 minutos, Egipto convirtió el primer gol de la mano de Yasser Ibrahim. El rating subió a 32,8 en Telefe y 3 puntos en la pantalla estatal. Argentina tuvo varias situaciones cerca del empate pero logró convertir. La marca máxima del primer tiempo fue de 34,1 para Telefe y 5,1 para la TV Pública.

El partido que llevó a la Argentina cuartos de final tuvo una definición llena de tensión Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

El segundo tiempo arrancó con un piso de 32,1 en Telefe y 4 puntos en la transmisión de la Televisión Pública/DSports. No hubo cambios en el equipo de Lionel Scaloni; en el rival, entró Hamdi Fathy por Emam Ashour. Egipto convirtió el segundo gol pero fue anulado por el VAR por una falta previa sobre Lisandro Martínez. El rating trepó a los 34,7 puntos en Telefe y 4,6 en la pantalla estatal. Lautaro Martínez y Nicolás González ingresaron en lugar de Rodrigo De Paul y Nicolás Tagliafico para darle mayor peso ofensivo al equipo en el tramo final del partido. A los 22 minutos, el equipo africano encontró otra vez espacios para salir de contraataque y amplió la ventaja. Mohamed Salah condujo el avance, abrió hacia la derecha para Haissem Hassan y el delantero envió el pase atrás para la llegada de Mostafa Zico, que definió de primera en el centro del área y puso el 2-0 ante la selección argentina.

A los 33 minutos, Argentina descontó y volvió a meterse en partido. Lionel Messi ejecutó un centro preciso y Cristian Romero ganó de cabeza en el área. Minutos después, llegó el empate con una gran acción colectiva. Tras un centro pasado, Lautaro Martínez metió una chilena y Montiel bajó la pelota para Lionel Messi, que apareció para definir con un potente remate que dejó sin chances a Mostafa Shobeir. En un partido para el infarto, Enzo Fernández convirtió el gol que le dio la victoria a nuestro país.

La marca máxima del encuentro fue de 35,3 puntos en Telefe y 5,3 para el canal estatal. La Argentina enfrentará ahora al ganador del cruce entre Suiza y Colombia en busca de un lugar en las semifinales.