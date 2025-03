La reacción del Cholo Simeone tras el penal anulado a Julián Álvarez en Atlético de Madrid-Real Madrid

La serie entre Atlético de Madrid y Real Madrid por los octavos de final de la Champions League terminó con festejo para el campeón defensor. El merengue sigue en carrera en el máximo torneo de clubes de Europa, y se enfrentará en cuartos con el Arsenal inglés. Pero, en el epílogo, una polémica se adueñó del desenlace: durante la definición por penales, se anuló el remate que Julián Álvarez había mandado a la red, luego de que la revisión en el VAR consideró que tocó dos veces el balón en la ejecución. Una acción casi imperceptible. Y que, por supuesto, despertó la reacción de Diego Simeone, entrenador del conjunto derrotado.

En la conferencia de prensa posterior al partido en el Metropolitano, el Cholo, por supuesto, fue consultado sobre el penal de Álvarez, y si había hablado con el delantero, por si éste le había dicho o había sentido que había tocado dos veces la pelota en el momento de patear; primero con el pie derecho, luego un roce mínimo (muy difícil de ver) con el izquierdo.

"SI ALGUIEN VIO QUE LA TOCÓ DOS VECES JULIÁN QUE LEVANTE LA MANO".



El Cholo Simeone, en conferencia.

Fue allí cuando Simeone encaró en buenos términos al periodista: “Yo les hago una pregunta a ustedes, que por ahí lo vieron. Yo el penal no lo vi, me quedé por ahí caminando, sin ver la tanda. ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron? ¿La tocó, o no la tocó?" El reportero le respondió: “Yo vi la repetición, pero no lo tengo claro”. El Cholo redobló la apuesta: “No tengas miedo. Si tenés miedo porque después te van a retar, no hablés”. Y de inmediato, preguntó a los que estaban presentes: “Cualquiera de los que está acá, ¿vio que la pelota la tocó Julián Álvarez dos veces, sí o no? Que levante la mano“.

“¿Quién levanta la mano? Dale, dale, ¿a ver?“, se entusiasmó el DT argentino, mientras miraba y esperaba una respuesta en la sala. Y, ante la falta de respuesta, se respondió. ”Listo, no la vio nadie. Siguiente pregunta". Y recién entonces reconoció: “No hablé con Julián, si me fui solo a caminar por ahí atrás”.

ANULADO EL PENAL DE JULIÁN ÁLVAREZ POR DOBLE TOQUE.





Después, el entrenador explicó cómo fue la definición: “Los jugadores que estaban hoy no estaban en las tandas anteriores. Oblak sí, pero no es para valorar eso. Hicimos un partido muy bueno, competimos de una manera increíble. Pudimos aumentar el marcador en el alargue. Aparentemente, el árbitro dice que [Julián] toca la pelota, pero la pelota no se mueve. Nunca vi al VAR llamar a revisar un penal en una tanda. Estoy orgulloso de mis jugadores, estoy contento. No pudimos ganarles, pero que la pasaron mal... seguro que se han acordado diciendo ‘estos siempre nos la pusieron jodido’. Me voy perdiendo, pero en paz. Yo no hablaría de buena o mala suerte, hablaría de sentirnos orgullosos del equipo que tenemos y de cómo competirnos siempre. Eso quedará en la historia de todo este proceso que llevamos en el club".

Hubo más: después de la conferencia de Simeone, Thibaut Courtois, arquero de Real Madrid, pasó por la zona mixta y fue consultado por lo que dijo el Cholo. El belga fue directo y muy duro con el DT argentino: “Estoy harto siempre de ese victimismo, siempre llorar por cosas así. Los árbitros no quieren beneficiar a un equipo, ni en España, ni en Europa, lo han visto claro y lo han pitado así. Son humanos y con la tecnología lo han visto claro. En la sala de VAR tienen muchas cámaras, muchas imágenes. Si vas ganando 1-0 en el primer minuto y no buscas el segundo, ahí está el fallo de su partido”.

