La reacción del Kun Agüero al enterarse de la muerte del jugador de Atlético Tucumán: “Me podía pasar a mí”

Como lo hace desde hace tiempo en su nueva faceta como streamer, Sergio Kun Agüero estaba transmitiendo en vivo por su canal Twitch, en una charla distendida con dos periodistas deportivos, cuando los comentarios de varios oyentes lo dejaron sin palabras. Le contaban que había fallecido Andrés Balanta, el jugador de Atlético Tucumán de 22 años. “No me jodas. ¿Ahora?”, fue la primera reacción del exdelantero, que se quedó paralizado unos instantes. “Qué mierda, eh”, prosiguió.

El Kun, que estaba acompañado por los periodistas Martín Souto y Morena Beltrán, se quedó primero atónito ante la fatal noticia que enlutó al fútbol local. Luego, no pudo evitar recordar la arritmia que lo afectó y lo dejó afuera del deporte.

“Me acuerdo claramente que a mí el médico me dijo ‘eso te puede pasar’. Por eso a mí me prohíben jugar, por lo que yo tenía. No sé qué pasó con los controles que no se detectó... eso es muy difícil. Todos estamos chequeados, ojalá que el día de mañana se pueda encontrar algo que te verifiquen eso porque los médicos no te lo encuentran”, contó.

“Claramente, lo que le pasó a Christian Eriksen [futbolista danes], que él se desmaya, tiene un paro y lo reaniman. Lo que a mí me pasó es que yo estuve así de desmayarme. Pero yo no me di cuenta, veía todo como rayos medio azules y dije ‘me estoy por desmayar’. El médico me dijo ‘tuviste suerte, porque si vos te hubieses desmayado era peor, porque ahí tenemos que hacerte una reanimación y por ahí te quedan secuelas’”, recordó el Kun.

La muerte del jugador de Atlético Tucumán. La reacción del Kun Agüero al enterarse: “Me podía pasar a mí”. TF-Images - DeFodi Images

El deceso de Balanta conmocionó a Atlético Tucumán y ocurrió ayer por la tarde en el hospital Centro de Salud de esa provincia, luego de haberse descompensado en el entrenamiento del equipo de Lucas Pusineri.

Atlético Tucumán lamenta confirmar el fallecimiento del futbolista colombiano Andrés Balanta.



Abrazamos y acompañamos con profundo respeto a sus familiares y amigos en este momento. pic.twitter.com/bwHWNrrk7h — Atlético Tucumán (@ATOficial) November 29, 2022

“Sentía que alguien me estaba agarrando con las dos manos del cuello y me apretaba fuerte, fuerte. Me estaba ahogando y me empecé a desesperar. Ahí me agarró el ataque, la arritmia. Cuando me agarra, de repente siento como que me baja algo. Me explicaron que era la sangre, que lo que hace es que, como no bombeaba bien, toda la sangre se me va para arriba, y eso hace que sientas presión, te ahogues y te desmayes”, contó el Kun, y le mandó abrazos a los familiares del jugador y a los hinchas de Atlético Tucumán.

La muerte de Balanta

El joven colombiano Balanta, mediocampista de fútbol Atlético de Tucumán y que también vistió la camiseta del Deportivo Cali, falleció ayer luego de descompensarse durante un entrenamiento.

La Federación Colombiana de Fútbol lamenta el fallecimiento de Andrés Balanta, jugador de la @FCFSeleccionCol en sus diferentes categorías. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados. Q.E.P.D. pic.twitter.com/mqBTgfkAf2 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 29, 2022

A través de las redes sociales, Atlético de Tucumán, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Federación Colombiana de Fútbol fueron algunas de las instituciones que expresaron su pesar, sin hacer referencia a las causas del deceso del mediocampista. “El dolor es inmenso. Sufrimos un golpe terrible”, dijo el vicepresidente primero del club tucumano. El directivo indicó que los motivos de la muerte del jugador serán comunicados por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Tucumán.

Balanta se desplomó durante los trabajos de calentamiento realizados en el entrenamiento. Enseguida, el mediocampista fue derivado al Centro de Salud Zenón Santillán donde intentaron reanimarlo sin éxito.

Deportivo Cali lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro canterano Andrés Felipe Balanta y expresa toda su solidaridad a su familia en este difícil momento.



Descansa en paz, campeón. ✝️ pic.twitter.com/W9d2PQGEOI — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) November 29, 2022

El 21 de junio de este año Balanta había sido confirmado como nuevo refuerzo del equipo tucumano por pedido expreso de su técnico Pusineri, quien lo había dirigido en el Deportivo Cali, para disputar la Liga Profesional de Fútbol. Jugó siete partidos con la camiseta de Atlético Tucumán.

El joven formado en las categorías inferiores del Deportivo Cali ascendió a la primera división en 2018. Desde entonces ganó un título en el torneo local y además se consagró campeón de los Juegos Bolivarianos con la Selección Sub 17 de su país.

