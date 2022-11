Rodolfo D’Onofrio y su pareja Zulemita Menem en Qatar: las joyas de River en la Selección, Mundial 2030 y su futuro en la política

escuchar

DOHA (Enviado especial).- Rodolfo D’Onofrio está viviendo un Mundial especial. Llegó a Qatar hace diez días y planea quedarse hasta octavos de final, antes de volver a Buenos Aires. Está junto a Zulemita Menem y el hijo menor de ella, Malek. La pareja, que este año oficializó su relación, asistió a los partidos de Argentina y combina Mundial con descanso y salidas.

Este martes, D’Onofrio y Zulemita asistieron al banderazo en la previa del partido con Polonia que los argentinos realizaron en la zona más transitada de Doha por los hinchas de todo el mundo. En el mercado de Souq Waqif, la pareja se entusiasmó con el aliento argentino desde la terraza de un restaurant de comida iraní. Allí, el expresidente de River entre 2013 y 2021 conversó con LA NACION.

Rodolfo D'Onofrio en el banderazo previo al partido de Argentina-Polonia, este martes en Doha, Qatar Matías Boela

D’Onofrio y la hija de Carlos Menem participaron la semana pasada del homenaje a Diego Maradona en el que estuvo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y fue organizado por la Conmebol. Justamente, la relación del exdirigente con el organismo que rige el fútbol sudamericano sigue aceitada. Había participado en agosto del lanzamiento de la candidatura conjunta de la Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile para organizar el Mundial 2030. Y ahora apoya esa idea que, para algunos, suena a quimera.

“Si los gobiernos y las instituciones que dirigen el fútbol argentino, chileno, paraguayo y uruguayo toman la decisión, tenemos todas las posibilidades de hacer el Mundial”, dice. Y asegura que el Monumental “ya está listo para ser sede de un Mundial”.

Relata que en el último tiempo lo llamaron varios referentes de la política, en especial de Juntos por el Cambio. Dice que “habló con todos” pero no da nombres, y que está “dispuesto a colaborar”. Aunque aclara: “no necesito que me ofrezcan ningún cargo. Solo que hagan un proyecto serio”.

Ilusionado con el segundo tiempo de la Selección de Scaloni para lo que resta del Mundial, el exdirigente mostró su orgullo por dos de las joyas millonarias del plantel argentino: el delantero Julián Álvarez, “un chico con una alta sensibilidad” y el volante Enzo Fernández, “un gran negocio”, ya que es uno de los jugadores más pretendidos en el mercado de pases en Europa y River se quedó con el 25% de su ficha.

-¿Cuántos mundiales vivió?

-Ya llevo unos cuantos. No estuve en Corea-Japón ni en Sudáfrica. Fui a Italia 90, a Estados Unidos 94. Solo estuve como dirigente en Brasil, siendo presidente de River. Siempre me compré mis pasajes y no estaba en la delegación de AFA porque no me corresponde. Mi lugar era ser presidente de River e ir a ver los partidos de Argentina como un hincha más.

-¿Qué ve de diferente en este torneo comparado con los anteriores?

-Estoy viendo muchos más partidos, porque todo está tan cerca. Un día fui a ver dos partidos en un día. Pero me da la impresión de que hay menos gente de la que hay en los mundiales y eso ocurre porque el local no tiene afición que lo siga. En Brasil o Alemania, por ejemplo, ya de por sí hay mucha gente del país que va a los estadios.

-¿Futbolísticamente vio algo nuevo?

-Me gustó la manera de jugar de España, que tiene un futuro tremendo con algunos chicos. También, por supuesto, Brasil tiene un gran equipo. Argentina tuvo un rato de fútbol el otro día, que si vuelve a mostrarlo puede tener posibilidades de seguir avanzando. Uruguay creo que no jugó mal, y le tengo fe para el último partido.

-¿Qué le genera ver a dos figuras de River en la Selección con un gran nivel, como Enzo Fernández o Julián Álvarez?

-La felicidad del trabajo que hicimos durante mis ocho años y el que se sigue haciendo. En River no están solo los jugadores que se ven ahora, hemos hecho un trabajo muy fuerte en los chicos que están jugando en las infantiles y juveniles de AFA. Tenemos un semillero con un trabajo muy fuerte. Vamos a tener equipo por largo tiempo.

-¿Álvarez puede ser el 9 titular de la Selección?

-Sin dudas. A Julián una de las primeras veces que lo vimos fue un día histórico. Es el día del River y Boca en Madrid, que con 18 años entró a la final más importante que ganó River. Gallardo le dio su oportunidad de arranque. Julián siempre fue un chico muy educado de una familia muy linda de Córdoba. Hace poco estaba almorzando con la “Mona” Jiménez en Córdoba y le hicimos un video para Julián, que se emocionó como buen cordobés, con su inocencia y con su enorme amor dijo que él representa Córdoba. Es un chico con alta sensibilidad.

River se quedó con el 25% del pase de Enzo Fernández, que juega en Portugal y el sábado marcó el segundo gol de la Selección frente a México Aníbal Greco - La Nación

-Enzo Fernández es una de las joyas del mercado de pases europeo y puede ser transferido del Benfica por una cifra millonaria. ¿Es el mejor negocio que hizo River al quedarse con un porcentaje de su pase?

-Fue una muy buena decisión de River porque los jugadores cuando pasan de la Argentina a otro país tienen un valor y más de eso no podés sacar, pero en el próximo paso River va a ganar el 25% de la transferencia. Más allá de eso, me llenan de orgullo los jugadores River, que tienen ese no sé qué, esa formación cultural, prudencia y humildad que tuvo todo el equipo en mis ocho años. River ganó mucho pero una cosa que yo siempre destaco es la humildad con la que siempre se ganó. Nunca se marearon. Y por eso creo que lograron todo porque con mucho esfuerzo y mucho trabajo se pudo llegar a los objetivos que nos habíamos trazado.

-Los que asisten a este Mundial en Qatar ven que un país como el nuestro está a años luz de organizar un torneo así, ¿cree realmente que la Argentina está en condiciones de ser sede del Mundial 2030 junto a Uruguay, Paraguay y Chile?

-La única posibilidad que tenemos es que se cumplen los 100 años del primer Mundial. Habría que trabajar sobre la pasión. Cuando ves este Mundial y la tecnología, pero ves a los argentinos haciendo un banderazo, eso es la pasión del fútbol sudamericano. Si haces un Mundial en Sudamérica vas a tener los estadios llenos y con una pasión inconmensurable. Eso no lo conseguís en cualquier lado. Si Sudamérica decidiera, si los gobiernos y las instituciones que dirigen el fútbol argentino, chileno, paraguayo y uruguayo toman la decisión propia de hacerlo ¿por qué no lo podemos pelear? Tenemos todas las posibilidades. No tendremos la alta tecnología que puedan tener España, Portugal y Marruecos (otros candidatos), pero tenemos otras cosas que los demás no tienen.

El proyecto del estadio de River Plate una vez finalizada la ampliación. Para D'Onofrio, allí ya se puede jugar un Mundial River Plate

-Para empezar hay que poner mucha plata para modernizar y construir estadios.

-La cancha de River ya está para el Mundial. Tiene los asientos para un Mundial y va a tener capacidad para 81 mil personas, hay wifi en todo el estadio y también baños nuevos, habrá que ver la tecnología de 2030. También están los estadios de Córdoba y el de Mendoza, que si los arreglás y los modernizás están perfectamente. Pero no solamente hay que trabajar en la Argentina. Los uruguayos, chilenos y paraguayos tienen que hacer lo mismo con sus estadios.

-¿De dónde saldría el financiamiento?

-Si hay vocación de hacerlo no tenemos por qué gastar cifras siderales, es un Mundial donde no va a triunfar la suntuosidad y la extravagancia; no todo el mundo puede tener esto que tiene Sudamérica, que es la pasión por el fútbol.

-¿Está retirado completamente?

-Sí. Ya soy un expresidente de River. Estoy a disposición si cualquiera de los muchachos que hoy están en River me necesitan para algo y voy a estar siempre. Tienen la capacidad para llevar el club para adelante. Soy socio y un hincha más. Hay que saber correrse para un costado y no hacer sombra ni molestar.

-Se habló mucho de su nombre y la posibilidad de ser parte de algún proyecto en la política para 2023, especialmente en Juntos por el Cambio.

-Se habló mucho de mi nombre. Por el momento estoy queriendo ayudar a que la Argentina cambie pero no estoy en ningún partido político, no estoy con nadie. Simplemente tengo la voluntad de decir “muchachos, yo quiero ayudar”. No necesito ningún cargo, lo que busco realmente es ayudar a cambiar lo que pasa en el país. No podemos tener la economía como la tenemos, la inseguridad, la falta de educación. La Argentina merece tener un mejor conductor. Muchas veces se discute y se dice “este país de miércoles”, pero el país es bárbaro y la gente tampoco es culpable porque la gente elige quien los conduce. El problema es que los que conducen se están equivocando desde hace muchos años, necesitamos que empiecen a acertar un poco más

-Si le hacen una propuesta seria, ¿se suma?

-Ya hablé con varios. Me llamaron desde Juntos por el Cambio, pero yo hablo con los que me llaman. Hablé con todos, no importa con quién Y saben que estoy dispuesto a colaborar. Pero no necesito que me ofrezcan ningún cargo. Solo que hagan un proyecto serio.