La respuesta de la presidenta de México a Javier Chicharito Hernández por comentarios machistas

Javier “Chicharito” Hernández, una de las grandes estrellas del fútbol mexicano, se ha convertido en los últimos días en objeto de fuertes críticas por comentarios en redes en los que habla de las mujeres como fracasadas y como personas que deben “honrar” a los hombres, una polémica que llevó a que la presidenta de México, la primera mujer en gobernar el país, se pronunciara sobre el tema.

“Es muy buen futbolista el Chicharito”, dijo Claudia Sheinbaum, “pero en el caso de su opinión respecto a las mujeres...todavía tiene mucho que aprender”. Sheinbaum calificó las ideas del delantero de 37 años de “muy machistas”.

Javier "Chicharito" Hernández, cuando vestía la casaca de Los Angeles Galaxy Jacob Kupferman - FR171784 AP

Hernández, actual jugador del club mexicano Chivas, es el máximo anotador de la selección de México con 52 goles. También presume de ser el único jugador mexicano de la historia en haber militado tanto en el Manchester United como en Real Madrid. Pasó de ser un futbolista parco en declaraciones a los medios, a convertirse en un habitual de las redes.

“Las mujeres están fracasando, encarna tu energía femenina... sosteniendo el hogar, ustedes, las mujeres, tienen que aprender a recibir y honrar la masculinidad”, decía en una de las grabaciones subidas a su cuenta de Instagram en los últimos días. En otra, con un tono mucho más despectivo decía a cámara: “Quieres a un hombre proveedor pero para ti limpiar es opresión patriarcal... interesante”.

En este contexto, la respuesta presidencial no demoró en llegar. “Soy mamá, soy abuela, también ama de casa”, le rebatió la presidenta el miércoles. “Pero también soy comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Las mujeres podemos ser lo que querramos”, acotó Sheinbaum.

Divorciado y con dos hijos, el “Chicharito” tiene la costumbre de arrodillarse en medio del campo de juego para orar antes del inicio de los encuentros y comenzó a generar contenido para un canal en YouTube llamado “Naked Humans”, donde retrataba su vida como jugador con el West Ham de la Liga Premier de Inglaterra. y en su matrimonio, y contrató a un “entrenador de vida”, Diego Dreyfuss, a quien muchos atribuyen gran parte de la nueva faceta del jugador.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se manifestó sobre los dichos del futbolista Marco Ugarte - AP

Las críticas en redes a sus recientes declaraciones no tardaron en aparecer, algunas pidiéndole que se limitara a jugar, dado que su desempeño deportivo desde que regresó el año pasado a la liga mexicana después de 14 años no ha sido el esperado. Por el momento, ni Chivas ni la Federación Mexicana de Fútbol no se ha pronunciado hasta ahora. Sin embargo, se somete a posibles sanciones. El código de ética de la federación contempla sanciones para los miembros afiliados por expresiones ofensivas o discriminatorias pero hasta ahora los dirigentes no han sancionado a nadie por comentarios misóginos.

Un ejemplo fue que no actuaron contra el empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de los clubes Mazatlán y Puebla, pese a que lanzó duros ataques hacia mujeres periodistas. Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga MX femenina, recordó que todos los clubes también tienen una comisión de género que analiza estas cuestiones. Al abordar la polémica sobre “Chicharito” solo dijo que la liga “siempre siempre va a estar reforzando cuáles son las buenas conductas y las malas conductas”.

Chicharito Hernández disputó 109 partidos con la selección de México y convirtió 52 goles @ch14_

No es la primera vez que Javier Hernández está envuelto en una situación conflictiva. En 2019 fue sancionado por la selección mexicana por participar en una fiesta no autorizada, pero nunca se había visto inmerso en una polémica como la actual. Quedó fuera de la convocatoria para el Mundial 2022 tras haber sido incluido en las nóminas de las tres ediciones anteriores.

Levantar la voz ante el machismo en el fútbol nunca ha sido fácil. Un punto de inflexión lo marcó Jenni Hermoso, campeona con la selección española en el Mundial de 2023 y actual jugadora Tigres de México, quién denunció el beso que le dio sin su consentimiento el expresidente de la federación española de fútbol, Luis Rubiales, en plena ceremonia de premiación. Rubiales fue llevado a juicio y considerado culpable a principios de este año.

Hermoso, la máxima goleadora histórica de la selección española con 57 goles en 123 partidos, fue sacada del equipo justo después de que estallara el escándalo. En junio, fue excluida de la selección de España para el Campeonato Europeo Femenino supuestamente debido a cuestiones técnicas y de rendimiento.