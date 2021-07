Tokio 2020: la arquera surcoreana An San ganó tres medallas de oro, pero en su país la atacan por feminista

La arquera surcoreana An San ganó tres medallas de oro en Tokio 2020. Se convirtió así en la primera arquera que consigue tres oros en un mismo juego. Sin embargo, lejos de recibir un apoyo unánime en su país, fue atacada por su corte de pelo “feminista”.

Las críticas se multiplicaron en las redes sociales y la Asociación de Arquería de Corea (KAA) recibió incluso pedidos para que se le retiren las medallas. El caso de An, de 20 años, dejó a la luz el machismo creciente entre los jóvenes surcoreanos.

Cuando ganó la competencia individual su victoria fue celebrada al ritmo de la canción “Permission to Dance” de la banda de K-pop BTS, informó la agencia Reuters. An superó a Elena Osipova, de Rusia, por 6-5. Logró diez puntos con la flecha de desempate, contra ocho de su rival. Las otras dos medallas las consiguió con el equipo mixto y el equipo femenino. El conjunto masculino también ganó el oro. El último evento de arquería será la competencia individual masculina, cuya final se disputará mañana.

Por la medalla de bronce en la categoría individual femenina, la italiana Lucilla Boari venció a Mackenzie Brown, norteamericana. Brown estuvo a punto de eliminar a An en las semifinales, pero cayó 6-5, en flecha de desempate.

Según la Federación Mundial de Tiro con Arco, An es novena en el ranking internacional. “Estoy realmente feliz”, dijo An tras obtener esta nueva medalla. “Cuando gané el oro con el equipo mixto me preguntaba si podría ganar las tres medallas y ahora que lo hice me siento tan agradecida”, declaró.

Corea del Sur obtuvo el oro en la categoría individual femenina en nueve de los últimos diez Juegos Olímpicos.

LA NACION