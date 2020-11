La ex novia del astro dio detalles de las últimas horas de Maradona antes de la internación Crédito: Captura TV

3 de noviembre de 2020

La preocupación por el estado de salud de Diego Maradona sumó nuevos capítulos en las últimas horas. Tras la internación en la habitación 214 de una clínica de La Plata, se fueron conociendo algunos pormenores del traslado, y fue su ex pareja Rocío Oliva la que reveló cómo se enteraron Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna, y la que dio algunos detalles de cómo transcurrieron las últimas horas del astro. Además, acusó con dureza a Verónica Ojeda: "Es la que maneja la puerta".

Maradona fue internado este lunes en una clínica de la ciudad de La Plata, apenas un par de días después de cumplir 60 años. El entrenador de Gimnasia y Esgrima es sometido en estas horas a una serie de exámenes. Si bien no es una situación de emergencia, sí se determinó un ingreso necesario para evaluarlo. Con los primeros resultados, se resolvió que sería trasladado en las próximas horas a un sanatorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allegados al astro descartaron que la internación fuera por síntomas vinculados al Covid-19. En principio, la internación fue decidida de común acuerdo entre Maradona y su neurocirujano de cabecera, Leopoldo Luque, por una situación emocional que afectó al ahora entrenador durante la pandemia. Se le tomó una reserva en la clínica Ipensa y en la tarde del lunes se le realizaron diversos estudios de evaluación.

Pero esta situación nunca estuvo en conocimiento de su ex esposa y sus hijas, según contó Oliva. "Gianinna se enteró casi de casualidad de la internación de su padre. Justamente ella llamó a la psiquiatra de Diego y le dijo que quería hacer un Zoom con todos sus hermanos para ponerse de acuerdo con lo que iban a hacer con su papá porque ella lo veía mal. La psiquiatra le dijo que la llamaba más tarde, pero como ella le insistió le dijo: 'Te voy a pasar a contar que tu papá está siendo internado'. Y de esa forma se enteró Gianinna y se lo comunicó a su madre y a su hermana. Nadie les dijo", señaló la ex pareja, que trabaja como panelista en el programa "Polémica en el bar" (América).

Por otra parte, y siempre en palabras de Oliva, se conoció cómo fue su visita al estadio de Gimnasia el pasado viernes. El día de su cumpleaños 60, no se lo vio bien a Maradona al ingresar al campo de juego, donde solo estuvo un puñado de minutos. "Lo que me contó Claudia fue que Gianinna fue a saludar a su papá temprano por el cumpleaños, acompañada por Benja. Estaban lo más bien, pero viene Verónica y le dice: 'Cambiate que tenés que ir a la cancha'. Disconforme, la hija la cruzó: 'Yo no me voy a prestar a este circo, me voy a mi casa. No tiene que ir así mi papá, en estas condiciones'. Pero Ojeda insistió: "Diego, andá a cambiarte que está todo armado'". El periodista Gastón Recondo sumó el detalle que la TV tenía un pedido expreso de no acercarle el micrófono al Diez, ya que no se encontraba en condiciones de hablar.

El enojo de Dalma Maradona

Ayer se conoció la noticia de la internación de Diego Maradona, ante eso, su hija Dalma se expresó en redes sociales. "Cuando mi hermana dijo que mi papá no estaba bien le llevaron a 'un periodista' a su casa para hacerle una nota fantasma para hablar mal de ella... ¿y ahora? Bueno... No estamos tan locas, ¿no?". Luego, confesó que escribió varios mensajes, pero que los fue borrando, y lanzó: "Lo único importante es que él esté bien... Pero por el bien de todos/as los y las chupasangre, que no le pase nada".

