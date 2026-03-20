La selección argentina jugará un amistoso con Mauritania el 27 de marzo en la Bombonera

La selección argentina ya tiene definido un nuevo compromiso en la antesala al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Luego de la cancelación de la Finalissima frente a España, se confirmó un primer amistoso para el conjunto conducido por Lionel Scaloni ante Mauritania, 115° del ranking FIFA, el próximo viernes 27 de marzo, desde las 20.15, en la Bombonera.

El anuncio oficial confirma un movimiento de última hora en la planificación del seleccionado, que busca sostener ritmo de competencia antes de viajar para defender el título. El partido formará parte de la actual fecha FIFA de marzo y será, además, una de las últimas oportunidades para que el equipo se presente ante su público en la Argentina antes del inicio del torneo.

Los convocados fueron anunciados esta semana, en una de las últimas listas previas al Mundial. A estos nombres, donde aparecen posibles sorpresas de cara a la Copa del Mundo como Valentín Barco, Máximo Perrone y Gabriel Rojas, se sumaron en las últimas horas Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli.

#SelecciónMayor Los futbolistas Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli se suman a los convocados de Lionel Scaloni para esta doble fecha. pic.twitter.com/lx9kdHhQO7 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 20, 2026

El encuentro adquiere un carácter especial en ese contexto. Más allá del rival, el foco estará puesto en la despedida del plantel frente a los hinchas argentinos en el país, en un estadio que promete una alta convocatoria. La Bombonera volverá a albergar a la selección, con la expectativa de ver en acción a los campeones del mundo.

Desde la organización informaron que el detalle sobre el valor de las entradas se comunicará mañana sábado, mientras que la venta comenzará el lunes. Se espera una alta demanda, en línea con el fervor que el seleccionado genera desde la consagración en el último Mundial.

La confirmación de este amistoso se inscribe en una agenda que sufrió modificaciones en las últimas semanas. La Finalissima, que debía enfrentar a la Argentina —campeón de la Copa América 2024— con España —ganador de la Eurocopa del mismo año—, finalmente no se llevó a cabo y dejó un vacío en la planificación original.

En ese contexto, también surgió una señal llamativa. Claudio Tapia había anticipado el anuncio de los dos amistosos durante esta fecha FIFA, pero el comunicado oficial solo incluyó el encuentro ante Mauritania. El compromiso frente a Guatemala, anunciado previamente, no fue mencionado y abre interrogantes sobre la posibilidad de un segundo partido, previsto en principio para el 31 de marzo, también en la Bombonera.

En cuanto al rival, Mauritania llega con un presente discreto en lo deportivo. Dirigida por el español Aritz López Garai, su última presentación oficial fue el 25 de noviembre, cuando cayó 2-0 ante Kuwait por la clasificación a la Copa Árabe. Arrastra una racha de seis partidos sin victorias, con tres derrotas y tres empates, y su último triunfo se remonta al 5 de septiembre del año pasado: fue 2-0 frente a Togo, como local, por las eliminatorias mundialistas.

En ese mismo proceso clasificatorio, el seleccionado africano integró el grupo B junto a Senegal, República Democrática del Congo, Sudán, Togo y Sudán del Sur. Finalizó en la penúltima posición, solo por encima de este último rival, con siete puntos en diez encuentros, en una campaña que reflejó dificultades para sostener regularidad.

Así lo anunció en sus redes oficiales la selección de Mauritania, con Lionel Messi en la portada junto a su número 10.

Dentro de su plantel, destacan los jugadores Said Imigene, defensor de Leganés; Oumar Ngom, mediocampista de Lecce de Italia; el delantero Aboubakary Koita, que juega en AEK de Grecia. Su jugador más valioso es Lamine Ba, nacido en Francia pero nacionalizado mauritano, que juega en la segunda de Polonia, con un valor de 600.000 euros, aproximadamente (según Transfermarkt). Un contraste fuerte con los dos de más valor de Argentina, que son Enzo Fernández y Julián Alvarez, con un valor estimado de 90 millones de euros.

El cuerpo técnico utilizará este compromiso para ajustar aspectos futbolísticos y analizar variantes dentro del plantel. Aunque el resultado carece de peso estadístico y tampoco es ante un rival de categoría como para poder medirse, el rendimiento colectivo y, sobre todo, las respuestas individuales serán determinantes en la evaluación final de cara a la lista definitiva. Además, seguramente se usará alguno de los dos amistosos para presentar la tercera nueva equipación de la albiceleste.

Adidas presentó la camiseta alternativa de la selección argentina para el Mundial 2026

El amistoso ante Mauritania se configura, así, como una instancia de preparación y, al mismo tiempo, como un momento de reencuentro con el público. En ese sentido, la presentación en la Bombonera funcionará como una despedida simbólica antes del viaje al Mundial, con la mirada puesta en la defensa del título.

Con cambios sobre la marcha y un rival confirmado a último momento, la selección argentina transita el cierre de su preparación con la premisa de consolidar su funcionamiento. Cada presentación, aun en este contexto, forma parte de la construcción del equipo que buscará sostener el protagonismo en la máxima cita internacional.