La selección argentina llegó al hotel de Santiago con una ovación a Lionel Messi, en espera de Chile

La selección argentina llegó este miércoles al hotel de Santiago, Chile, donde quedó concentrada a la espera del partido de las eliminatorias sudamericanas que jugará este jueves ante la Roja. Cientos de personas se congregaron en la puerta para recibir al plantel, que arribó en micro. La presencia de Lionel Messi generó la ovación más grande de la jornada, desde que el rosarino fue visto por los fanáticos dentro del ómnibus hasta que ingresó al establecimiento.

El contingente albiceleste bajó del micro para ingresar al hotel. Entre los primeros en descender estuvieron Julián Álvarez, Emiliano “Dibu” Martínez, Giuliano Simeone. Más adelante salieron Lautaro Martínez, Thiago Almada, el director técnico Lionel Scaloni y el juvenil Franco Mastantuono. Luego, la aparición de Messi dentro del vehículo provocó cánticos y gritos de los hinchas. Rodrigo De Paul descendió justo detrás del capitán. Sin detenerse ante el público, todos los jugadores ingresaron al establecimiento, donde aguardarán el encuentro de este jueves a las 22 de Buenos Aires.

El equipo argentino, ya clasificado para el Mundial de 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, se enfrentará este jueves con Chile en el estadio Nacional. El partido marca el inicio de la penúltima ventana de las eliminatorias, en la cual el equipo campeón de América y del mundo intentará afianzar su funcionamiento y, sobre todo, preservar a futbolistas y probar variantes con miras a la defensa de la corona lograda en Qatar 2022.

En la nómina de 29 futbolistas convocados por Scaloni se destaca el regreso de Messi, ausente en la última doble ventana (1-0 a Uruguay en Montevideo y 4-1 a Brasil en Buenos Aires) por una lesión en el aductor izquierdo. En cambio, no fue convocado Alexis Mac Allister, que se quedó en Liverpool para recuperarse de una molestia leve. Mientras, en esta fecha ventana varios futbolistas intentarán consolidarse o hacerse un espacio en el grupo: Valentín Barco, Enzo Barrenechea, Emiliano Buendía, Mastantuono, Kevin Lomónaco y Mariano Troilo.

Lautaro Martínez y Messi, en una práctica en Ezeiza para el partido de este jueves contra Chile por la eliminatoria para el Mundial de 2026; averiado, el bahiense no jugará. X

En la conferencia de prensa previa al viaje, en Ezeiza, Scaloni anticipó que no arriesgará a ningún jugador que no esté en plenitud física, incluido Messi. “Hablé con Leo y todavía no tenemos decidido si va a jugar desde el inicio. Hay que ver cómo se siente”, explicó el DT. El capitán afronta un calendario exigente en su club, Inter Miami, que inaugurará el Mundial de Clubes el sábado 14 frente a Al-Ahly, de Egipto.

Con el acceso al Mundial ya garantizado, Lionel Scaloni tiene como prioridad para esta ventana de la eliminatoria cuidar a los futbolistas que no están enteros y dar rodaje a algunos nuevos. Rodrigo Nespolo - LA NACION

El equipo tampoco contará en Santiago con Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Leandro Paredes ni Nicolás González, todos suspendidos. A estas bajas se suman las lesiones de Giovanni Lo Celso y Lautaro Martínez. Ante este panorama, Scaloni se apoya en una base experimentada y en jóvenes que procuran ganar rodaje. De Paul sería el único mediocampista titular en Qatar que jugaría desde el inicio contra Chile.

El rival de este jueves atraviesa una situación complicada. Dirigido por un argentino, Ricardo Gareca, ocupa el último puesto en la tabla sudamericana y necesita sumar mucho para mantener las chances de clasificación. La Roja está a 5 puntos de Venezuela, que ocupa el puesto de repechaje, y está urgida de un triunfo sobre los argentinos, algo que ocurrió muy pocas veces en la historia. Este jueves contará con el respaldo de un estadio Nacional que puede no estar lleno: hay poca expectativa en la selección local, que además convive con una fuerte presión.