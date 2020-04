La camiseta albiceleste y su capitán, Lionel Messi, podrían pasar todo 2020 sin reencontrarse; no habrá Copa América este año y está en la mira la eliminatoria para el Mundial de Qatar. Fuente: Reuters

Iba a ser un año intenso y exigente para el seleccionado argentino . Un 2020 cargado de competencias oficiales entre la Copa América y el comienzo de las eliminatorias para el Mundial Qatar 2022. Ese calendario robusto puede quedar raquítico de actividad en estos 12 meses a causa de la pandemia de coronavirus .

El 17 de marzo, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) postergó para 2021 el torneo continental que iban a organizar de manera conjunta la Argentina y Colombia. Ahora, lo que corre riesgo de caerse del almanaque de este año es el comienzo de la competencia de clasificación para el Mundial, que tenía reprogramadas para septiembre las dos primeras fechas que originalmente debían desarrollarse en marzo: el 26 (Argentina vs. Ecuador) y el 31 (Bolivia vs. Argentina).

La posibilidad de un año en blanco para los seleccionados fue planteada por el dirigente canadiense Victor Montagliani, presidente de la Concacaf y uno de los vicepresidentes de la FIFA, que además integra una de las comisiones encargadas de reprogramar la reanudación de los campeonatos en los cinco continentes. "Creo que el fútbol de las ligas nacionales es una prioridad. Septiembre sigue estando sobre la mesa para los seleccionados, pero también digo que no estoy seguro de que se pueda realizar partidos internacionales, viendo cómo están las cosas en este momento", expresó Montagliani a la agencia AP.

El dirigente se respalda en la prioridad que estableció hace unos días la FIFA en un comunicado: "Ningún partido, ninguna competición, ningún campeonato merecen poner en riesgo una sola vida. Sería totalmente irresponsable reanudar las competencias si la situación no es segura al 100 por ciento. Es mejor esperar un poquito más que correr riesgos".

La vuelta del fútbol de los seleccionados va por detrás del de las ligas nacionales para evitar los viajes de país a país, una de las principales causas de la propagación de la Covid-19.

Lionel Scaloni dirigió por última vez a la Argentina en noviembre, en ocasión de un 2-2 con Uruguay en Israel; el entrenador puede no tener actividad hasta 2021. Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Montagliani aventuró, para el caso de ocurrir una segunda postergación, la de septiembre, un cambio en el formato de las eliminatorias, porque el calendario quedará mucho más comprimido a partir de 2021, ya que en 2020 se dejaría de jugar cuatro ventanas de dos partidos cada una (ocho fechas para cada seleccionado). "Vamos a tener que analizar muy seriamente un nuevo sistema para estos eventos. Por eso las clasificaciones para el Mundial deber estrechar su calendario, ya que será la única manera de adaptarlo al poco tiempo del que se dispondrá", agregó Montagliani. Los únicos tiempos que juegan en favor son los cinco meses más que otorga la programación del Mundial de Qatar para noviembre/diciembre, en lugar del clásico espacio junio/julio, que fue descartado por las altas temperaturas que hay en esos meses en el país de la península arábiga.

Una reformulación del sistema podría derivar en la conformación de dos zonas, para acortar la cantidad de cotejos. Se reduciría el margen de error y aumentarían los riesgos para los seleccionados más fuertes, como Brasil, la Argentina y Uruguay, que en el esquema de todos contra todos a la larga establecen diferencias sobre el resto. Conmebol tiene cuatro plazas directas para Qatar y un repechaje para el quinto contra un rival de Oceanía.

La última vez que se hizo una distribución en dos zonas, la Argentina sufrió para acceder al Mundial Estados Unidos 1994. Tras ser goleado por Colombia en el Monumental, el equipo al que dirigía Alfio Basile, que contó con la vuelta de Diego Maradona, debió enfrentarse con Australia para obtener el pasaje. Por entonces, había apenas tres cupos directos (los mundiales reunían a 24 conjuntos). A partir de Francia '98 (32 participantes), las eliminatorias sudamericanas se desarrollaron en un solo grupo.

Montagliani se mostró escéptico sobre una vuelta del fútbol con aficionados en las tribunas: "El día en que tengamos luz verde para jugar, dudo mucho de que sea con hinchas. Sinceramente, no lo veo. Creo que sería un riesgo enorme".

Una situación similar a la del continente americano atraviesa Europa, que postergó para el año próximo la Eurocopa y no pudo comenzar las eliminatorias.

El último partido que afrontó el seleccionado argentino fue el amistoso del 18 de noviembre de 2019 en Tel Aviv, donde empató en dos ante Uruguay, con goles de Sergio Agüero y Lionel Messi. El capitán y Nº 10 no podrá estar en el primer compromiso de las eliminatorias, contra Ecuador, por la fecha de suspensión que le resta cumplir a raíz de la expulsión frente a Chile en la Copa América de Brasil. La agenda del equipo de Lionel Scaloni fue ajetreada durante 2019, con 15 encuentros entre amistosos y el certamen sudamericano. Sería una situación muy atípica que el seleccionado pasara un año calendario sin jugar un encuentro. El coronavirus determinaría un escenario que en el país no tiene antecedentes ni siquiera durante las dos guerras mundiales.

