Un póster de "La Serie de Bilardo", en imitación al de "La Casa de Papel". Crédito: Twitter @CafeZubeldia

Desde que Netflix estrenó el documental The Last Dance , de los Chicago Bulls de Michael Jordan en abril pasado, los admiradores de Carlos Salvador Bilardo se han manifestado en Twitter pidiendo a Netflix que produzca una serie sobre el director técnico.

Este martes por la noche, el hashtag #LaSerieDeBilardo se convirtió en tendencia en Argentina. La mayoría de los que claman por el documental del entrenador son hinchas de Estudiantes de La Plata , club del que es ídolo máximo, pero también hay un masivo apoyo de aficionados de otros equipos, que veneran al "Narigón" por la gloria conseguida con la selección argentina en el Mundial de México 1986 y por el subcampeonato en Italia 1990.

La movida por el DT no parece nada improvisada: hay ilustraciones de alta categoría , muy graciosas, que acompañan la petición y hacen que se viralice más rápidamente.

Bilardo tiene 82 años y su salud se encuentra deteriorada por el síndrome de Hakim-Adams , enfermedad neurodegenerativa. El Doctor está internado en la clínica Senior Home, donde recibe tratamiento.

Jorge, su hermano, habló ayer con los medios y comentó: "Carlos está en su mundo, mira fútbol y solo habla de eso . Se baña, come y se viste solo, pero no está en la realidad y no registra fechas. Hay días en los que está acostado y otros en los que se levanta para hacer su rehabilitación. Nos reconoce y demás, pero solo se le puede hablar de fútbol".