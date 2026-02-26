Mostró el “arma secreta” de los colectiveros: “¿Puedo?”

Un usuario se volvió viral en redes sociales luego de mostrar el “arma secreta” de los colectiveros, un misterio común entre las personas que viajan en transporte público a diario.

A través de su cuenta de Instagram, el usuario @sg.irl compartió un reel que consiguió casi un millón de visualizaciones y más de 55 mil ‘Me gusta’, ya que reveló uno de los misterios más grandes sobre los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, en el video de apenas 30 segundos de duración, comenzó por acercarse al conductor de un “bondi” y le dijo: “Perdón el atrevimiento pero, ¿eso es para hacer un chiflido?”.

El usuario fue viral luego de revelar el misterio mejor guardado sobre los colectiveros Captura Instagram (@sg.irl)

Si bien la respuesta del conductor no se llega a comprender por el audio del celular del usuario, lo cierto es que primero se debe entender que los colectivos funcionan con un sistema de aire que es utilizado para frenar, abrir y cerrar puertas. En otras ocasiones donde se viralizaron videos sobre esta temática, se explicó que la funcionalidad del “chiflido” no existe, sino que es utilizado para saludar a otros choferes o llamar la atención de transeúntes.

Para finalizar, @sg.irl incluso pidió si podía tocar la palanca y el conductor le permitió jugar con su “arma secreta”. Ante esto, el video no tardó en viralizarse en diferentes redes sociales y fue X donde se dio a conocer de forma masiva. La principal publicación fue realizada por @gonziver, quien escribió “Creo que nos quitó la duda al 95% de los argentinos” y recibió más de 20 mil ‘Me Gusta’ entre el millón de visualizaciones que superó de forma holgada.

El verdadero viral ocurrió cuando el video llegó a X Captura X (@gonziver)

Entre las respuestas a este posteo en X, se destacó una respuesta en la que se aseguró que hay otro significado oculto. “Me acuerdo que acá en Rosario un colectivero se puso a la par del otro y le tiró una combinación de chiflidos de aire y el otro recaliente sacó la cabeza por la ventanilla y lo puteó (sic) de arriba abajo. Claramente se pueden mandar mensajes bastante complejos con eso”, expresó el usuario sobre el lenguaje secreto de los conductores.