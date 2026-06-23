La sorprendente declaración de Haaland sobre el duelo entre Noruega y Francia

Erling Haaland ya reveló quién considera que será el campeón del Mundial 2026. Y se trata de su próximo rival. El delantero y goleador de Noruega fue consultado el lunes sobre el próximo partido de la fase de grupos, donde el país nórdico enfrentará a Francia, uno de los candidatos a ganar la Copa del Mundo. “No me importa mucho. Probablemente van a ganar todo el torneo”, dijo en declaraciones televisivas.

Es que la estrella de Noruega se mostró mucho más concentrado en su reciente clasificación a 16avos. El seleccionado logró pasar de ronda tras vencer 3 a 2 a Senegal en Nueva Jersey. El futbolista metió dos de esos tantos, algo que no sorprende: en su selección marcó 59 goles en 52 partidos. En este Mundial, ya lleva cuatro en tan solo dos encuentros.

Con este resultado, Noruega alcanzó los seis puntos y aseguró su lugar en la próxima ronda junto a Francia, que horas antes derrotó a Irak. Ambos seleccionados lideran el Grupo I y las posiciones finales de la zona se definirán en la última fecha.

Erling Haaland celebra el tercer gol de Noruega frente a Senegal Steve Luciano - AP

En una entrevista con Fox Sports, Haaland fue consultado por una periodista sobre su próximo duelo. “El próximo rival es Francia, con jugadores como Kylian Mbappé. ¿Qué tan grande será el desafío para Noruega? ¡Están en plena forma, no puedo esperar!“, comentó la periodista con emoción.

Sin embargo, el delantero se mostró bastante indiferente ante la pregunta. “Sinceramente, no me importa demasiado”, dijo, para la sorpresa de la reportera.

Erling Haaland was asked about Norway’s Group I decider against Kylian Mbappe’s France.



“I don't care much. They'll probably beat us and win the title.” 😂 pic.twitter.com/tYuEEdPZhl — Sacha Pisani (@Sachk0) June 23, 2026

“Hemos pasado [de ronda]. Lo hemos conseguido, lo cual es increíble. Ahora mismo no me importa mucho su juego. Probablemente nos ganen. Probablemente ganen todo el torneo”, continuó.

“Bueno, eso sí que es una declaración contundente”, contestó la periodista.

Haaland, que había hecho un doblete en su debut mundialista, volvió a ser figura contra Senegal. Después de que Marcus Pedersen inaugurara el marcador, el delantero lo siguió con una definición tras un pase de Odegaard. El segundo, en tanto, fue de derecha y con un gesto técnico de colección.

Kylian Mbappe en el partido frente a Irak ROBERTO SCHMIDT - AFP

Francia se perfila como uno de los principales candidatos a ganar esta edición de la Copa del Mundo. Mbappé es la estrella del conjunto de Didier Deschamps y se posiciona como el nuevo rival de Lionel Messi en la pelea por los récords, y de la selección argentina en la lucha por los títulos.

El delantero francés alcanzó los cuatro goles en el certamen y se ubica a uno de Lionel Messi en el torneo, y a dos en la tabla de máximos goleadores mundiales, que lo tiene al rosarino al frente, con 18 tantos.