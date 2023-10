escuchar

A poco más de 10 meses de la consagración del seleccionado argentino de fútbol en el Mundial de Qatar 2022, algunas entrevistas con jugadores que integraron ese plantel siguen generando revelaciones que hoy cobran un valor significativo en la historia del campeón. Esta vez fue Gerónimo Rulli, uno de los tres arqueros que fueron parte de la lista de Lionel Scaloni, el que dejó un detalle desconocido sobre Emiliano “Dibu” Martínez en los momentos previos a la semifinal que la Argentina le ganó por 3-0 a Croacia.

Durante una nota en Instagram con el usuario Dorjuoficial, Rulli contó por primera vez algo que generó incertidumbre en la cuenta regresiva para ese duelo que finalmente el equipo albiceleste terminó resolviendo con comodidad y, así, logró avanzar a la final de la Copa del Mundo. Después, lo conocido: el triunfo inolvidable por penales ante Francia, tras un 3-3 en el que se pasó por todas las emociones.

Gerónimo Rulli salió lesionado en un hombro en el partido entre Ajax y Heracles Almelo el 12 de agosto pasado por la Eredivisie Soccrates Images - Getty Images Europe

El arquero de Ajax, de Países Bajos, que actualmente se encuentra sin competencia producto de una lesión en un hombro sufrida al inicio de esta temporada, reconoció que estuvo cerca de disputar ese cotejo contra los balcánicos. ¿Por qué? Eso se debió, asegura Rulli, a que el portero de Aston Villa e indiscutido titular en el seleccionado argentino sintió una molestia mientras realizaba los movimientos de precalentamiento.

“Contra Croacia, el Dibu empieza a hacer la entrada en calor y a los 5 minutos se va para adentro. Se va para adentro porque había sentido una molestia. Encara como para el vestuario, y yo estoy justo ahí de frente a él. Me dice: ‘Amigo, preparate porque sentí algo’. Me tiró, me pinchó, algo así. Y bueno, hice la entrada en calor como si fuera a jugar”, recuerda, con la historia ya escrita y la medalla en su poder.

El momento donde Pezzella, Guido Rodríguez, Dibu Martínez, Rulli y Acuña replicaron el gesto del arquero en el Mundial de Qatar, en uno de los festejos argentinos por el título En Una Baldosa

“Fue todo a la espera de ver si el Dibu podía o no podía estar”, explicó en su relato quien comenzó en Estudiantes de La Plata y pasó, además, por Real Sociedad de España, Montpellier de Francia y Villarreal de España. “Lo trataron (en el vestuario), hicieron el tratamiento antes de salir al partido. Al final pudo salir a jugar. Creo que fue el partido, dentro de todo, más tranquilo que tuvo. Lo ganamos bien, ganamos por 3 a 0. Tuvo realmente un buen partido ese día”, amplió desde la intimidad.

Argentina venía de superar a Australia en los octavos de final y a Países Bajos por penales en los cuartos y tuvo una sólida actuación ante los croatas gracias a un doblete de Julián Álvarez y un gol del capitán Lionel Messi.

“Yo tenía que estar preparado. Después, si no jugaba era como mi energía para el Dibu. Y yo lo viví así al Mundial, yo quería tanto que nos vaya bien a nosotros... Para que te vaya bien a vos tenés que tirar para el mismo lado, todos para el mismo lado. Y era así, intentaba pasársela de alguna manera. Un abrazo antes del partido, algunas palabras, lo que sea”, amplió en su relato Rulli. Y completó: “Tengo muy linda relación con él. Yo siento que él sintió esa energía de mi parte”.

Gerónimo Rulli, uno de los arqueros más convocados por Lionel Scaloni en su ciclo en el seleccionado Europa Press Sports - Europa Press

Aquel día, antes de salir al campo de juego, mientras esperaban para ingresar formados, Dibu Martínez les dijo a sus compañeros: “Arco en cero muchachos, me van a tener que matar para meterme un gol hoy”. No le hicieron ninguno, en uno de los mejores partidos del equipo.

En su recuperación, Rulli no participó de las últimas convocatorias del seleccionado y tampoco estaría en los próximos dos compromisos por las eliminatorias, los clásicos ante Uruguay en La Bombonera, el jueves 16, y contra Brasil, el martes 21, en el Maracaná.

