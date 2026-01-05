La tajante postura de una agrupación feminista de River ante la posible llegada de Sebastián Villa

La posibilidad de que Sebastián Villa sea incorporado por River generó una reacción inmediata dentro de la vida política y social del club. La agrupación River Feminista difundió un comunicado oficial en el que manifestó su rechazo a las versiones periodísticas que vinculan al delantero colombiano, actualmente en Independiente Rivadavia de Mendoza, con una eventual llegada a Núñez.

El pronunciamiento fue publicado en redes sociales luego de que trascendiera un presunto interés del club en el marco del mercado de pases de enero de 2026. Si bien desde River no existieron confirmaciones oficiales, las declaraciones del presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, quien dejó entrever la existencia de contactos con el Millonario, alimentaron las especulaciones y aceleraron la toma de posición de distintos sectores de la institución.

El rechazo de River Feminista se fundamenta en la situación judicial del futbolista. En junio de 2023, Villa fue condenado a dos años y un mes de prisión en ejecución condicional por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género contra su expareja. La sentencia se encuentra firme y constituye el principal argumento del comunicado difundido por la agrupación.

Villa en acción ante River, con la camiseta de Boca; lo marca Montiel, que sobreseído en la causa de abuso sexual agravado en la que estuvo involucrado MARCELO ENDELLI

Según expresa el texto, una eventual incorporación del jugador sería incompatible con los valores institucionales que River sostiene como club deportivo, social y cultural, y entraría en contradicción con los protocolos de género vigentes, orientados a la prevención y erradicación de la violencia en el ámbito deportivo.

El comunicado también recuerda que Villa estuvo involucrado en otra causa judicial por abuso sexual, la cual no concluyó con una declaración de inocencia, sino con un sobreseimiento derivado del desistimiento de la denunciante tras un acuerdo entre las partes. Para la agrupación, este antecedente refuerza la gravedad del escenario y la necesidad de una postura clara por parte de la institución.

River Feminista advirtió que, de concretarse la llegada del delantero, el club estaría enviando un mensaje “profundamente preocupante”, al priorizar el rendimiento deportivo por sobre la dignidad de las mujeres, el compromiso ético y la responsabilidad social que implica representar a una institución con la historia, la proyección y el alcance simbólico de River.

Villa se abraza con Borja, durante el partido que Independiente Rivadavia le ganó a River por las semifinales de la Copa Argentina 2025 LA NACION/Marcelo Aguilar

Asimismo, el colectivo remarcó que el solo hecho de que el nombre del futbolista sea vinculado a River ya genera preocupación y debate interno, y vuelve a poner en discusión la coherencia entre los discursos institucionales en materia de género y las decisiones que se toman en el fútbol profesional.

Hasta el momento, desde River no hubo una postura oficial respecto a la situación ni sobre el interés en el jugador. Mientras tanto, el pronunciamiento de River Feminista reabrió un debate recurrente en el fútbol argentino: el rol de las instituciones deportivas frente a casos de violencia de género y el límite entre las necesidades deportivas y los valores que los clubes dicen representar.

El comunicado completo de River Feminista

“A raíz de los rumores que habrían comenzado a circular respecto de la eventual incorporación de Sebastián Villa al Club Atlético River Plate, corresponde manifestar nuestro repudio absoluto y categórico frente a una posibilidad que, de concretarse, resultaría incompatible con los valores que un club deportivo, social y cultural debería representar”.

“Debe recordarse que Sebastián Villa fue condenado penalmente a la pena de dos años y un mes de prisión en suspenso por el delito de violencia de género cometido contra su expareja. Dicha condena se encuentra firme y no admite relativizaciones ni lecturas complacientes”.

“Asimismo, existió una denuncia por abuso sexual formulada por otra mujer, causa que no concluyó con una declaración de inocencia, sino con un sobreseimiento dictado exclusivamente como consecuencia del desistimiento de la denunciante de continuar impulsando la acción penal, luego de arribar a un acuerdo. Resulta indispensable aclarar -frente a intentos de tergiversación- que dicho sobreseimiento no implicó que se hubiera acreditado la inocencia del denunciado, sino que respondió únicamente a una decisión procesal de la víctima”.

“En este contexto, la eventual incorporación de una persona con una condena firme por violencia de género y con antecedentes vinculados a delitos sexuales no solo no representaría los valores del club, sino que tampoco reflejaría los principios más elementales de respeto, integridad y responsabilidad social que toda institución deportiva debería sostener y promover”.

“El solo hecho de que este rumor circule provoca vergüenza ajena y deja en evidencia una preocupante falta de compromiso con valores de River Plate.”

“De confirmarse, se estaría transmitiendo un mensaje profundamente preocupante: que el talento deportivo podría colocarse por encima de la dignidad de las mujeres, de la lucha contra la violencia de género y del compromiso ético que implica ocupar un espacio de visibilidad pública”.

Vila habló sobre Villa

El presidente de Independiente Rivadavia,Daniel Vila, rompió el silencio este lunes en TyC Sports ante los rumores que vinculan a Sebastián Villa con River. El empresario no detalló el tenor de las negociaciones: "Estamos con varios interesados en el jugador, pero no me pidan que te de nombres porque me parece que no corresponde. No te puedo afirmar eso".

Además, subrayó: "No puedo dar detalles sobre las negociaciones que tenemos, el representante Rodrigo Riep está ayudando mucho porque establecimos una relación excelente. Está trabajando para que Sebastián encuentre un nuevo horizonte".

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza

Asimismo, Vila admitió que son 12 millones de dólares los que pretende la Lepra por el colombiano: “El año pasado, en la pretemporada de julio, convenimos que se quedaba medio año más, pese a que tiene contrato hasta diciembre de 2027, y en enero de este año, si aparecía alguna oportunidad interesante para el club y para él, lo íbamos a dejar buscar nuevos rumbos".