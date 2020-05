Luis Enrique se refiripo al regreso de la Bundesliga sin público: He visto ahora mismo el fútbol alemán... es lamentable" Fuente: Archivo

El fútbol en épocas de pandemia de coronavirus trae aparejadas muchas condiciones a las cuales el amante del deporte no está acostumbrado. La cantidad de protocolos y medidas de higiene impuestas para que las ligas puedan tener sus regresos hacen que una falta importante sea la ausencia de fanáticos en los estadios.

Quien hizo referencia sobre este tema en en las últimas horas fue Luis Enrique, el entrenador del del seccionado español que consideró que jugar partidos sin público "es más triste que bailar con tu propia hermana" . Además dejó en claro lo que piensa sobre la vuelta de la Bundeliga: He visto ahora mismo el fútbol alemán... es lamentable". También, en otro orden, estimó que la vuelta del fútbol puede ayudar a mucha gente a superar la situación creada por la pandemia.

"Se oyen las voces, se oyen hasta los insultos..., si es que se pierde la intimidad de los buenos momentos, pero hay que entender que esto es un 'business' a nivel mundial que genera muchísimo dinero" , afirmó Luis Enrique en la distendida charla de la que participó en el canal de Youtube "Colgados del aro" y siguiendo con su malestar por la no presencia de público en las tribunas.

El entrenador del seleccionado nacional español insitió que: "También, a pesar de que el espectáculo dista mucho de compararlo con el fútbol o el deporte con gente, puede ayudar a mucha gente a superar y pasar mejor este confinamiento". Y añadió: "Empezar a ver partidos de fútbol o de cualquier otro deporte, como aficionado, a pesar de que no haya gente pues está bien, es interesante".

Otra de las consultas que se le hizo al ex entrenador de Barcelona fue si como jugador le gustaría empezar cuanto antes con el fútbol o no: "Querría empezar cuanto antes seguro, no tengo ningún temor, la verdad es que sólo he pasado un momento en esta pandemia en el que he sufrido un poco que fue por mis padres, mis suegros, la gente mayor que aprecio y sobre todo por toda la gente que pueda sufrir", y agregó: "A nivel personal tengo cero miedo, cero temor a salir a la calle cuando podamos salir", insistió el seleccionador español.

Sobre los partidos que España debería jugar en septiembre aseguró: "Como entrenador me gustaría empezar por lo que significa, pero no por las ganas que yo pueda tener, yo puedo estar confinando el tiempo que sea". "En teoría, la selección tiene partidos en septiembre siempre y cuando se restablezca la normalidad, ya veremos, creo que lo importante ahora son otras cosas", aseguró. La selección española tiene previsto jugar el 3 de septiembre contra Alemania y el 6 contra Ucrania en el marco de la Liga de Naciones.

Vale destacar que Luis Enrique había renunciado como seleccionador de La Furia por el fallecimiento su hija Xana, de 9 años y regresó cinco meses después en lugar de Robert Moreno, que sólo estuvo 154 días en el cargo.