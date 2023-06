La victoria de la selección argentina ante Indonesia: Lionel Scaloni probó variantes, confirmó opciones y administró egos y talentos

escuchar

La oportunidad perfecta. La tranquilidad necesaria, la confianza en la medida justa. El plan de Lionel Scaloni resultó como pretendía y cuidó hasta el último detalle. Se toma todo con la misma seriedad, no va a dejar que alguien dude. La selección argentina encontró en esta gira por Asia el banco de pruebas ideal, porque en el cierre, en el duelo con Indonesia en Yakarta, el entrenador se dio el gusto de hacer las evaluaciones que pretendía. Pero más allá de una victoria por 2-0 frente a un rival que no resultó equivalente, lo saludable de este último ensayo antes de las vacaciones, sin Lionel Messi, Ángel Di María ni Nicolás Otamendi, es que confirmó que tiene todo lo necesario para cuidar la corona. La experiencia y la juventud en dosis justas, con guiños saludables para lo que pretende el cuerpo técnico de cara a las eliminatorias y la Copa América , los dos grandes objetivos.

Si bien algunos podrían creer que se trató de cumplir con los compromisos comerciales en China, y que licenciar al capitán era una señal de que la última función del conjunto nacional en Yakarta no era más que una fecha en el calendario, algunos gestos de fastidio de Scaloni cuando la selección no podía marcar se interpretan con una idea madre: imponerse con autoridad era más importante que sólo probar futbolistas como Facundo Buonanotte o Facundo Medina, o de medir cómo cuidaban el estatus del equipo Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios o Nicolás González.

Administra con exactitud tiempos, egos y talentos. Se suponía que este partido podía ser la función apropiada para Alejandro Garnacho, que sin embargo arrancó en el banco. El entrenador privilegió potenciar la proyección de Buonanotte, que con 18 años y 5 meses, le mostró que sabe cómo debe comportarse en el campo, que se animó a tomar la pelota, la pidió y le mostró a Scaloni que sí está a la altura de ser una buena opción para un equipo campeón del mundo.

Scaloni es cuidadoso de cada acción que ejecuta. Por eso, más allá del nivel del rival, este partido le permitió ver que jugadores como Leandro Paredes que siguen ofreciéndole buenas opciones. El volante central rompió la propuesta rival con un golazo y supo leer que necesitaba tomarse con mucha seriedad este compromiso, porque quiere seguir siendo parte de un grupo que en septiembre arranca la ruta de eliminatorias. El entrenador fue claro con todos y ellos saben que nadie, salvo Lionel Messi, tiene asegurado el puesto en la selección.

Nada es casual en este ciclo y la elección de Germán Pezzella como titular y con la cinta de capitán resultó todo un síntoma para aquellos que pretendan ganarse un lugar en la zaga central. Si bien Leonardo Balerdi se proyecta como una variante para cuando se termine el ciclo de los más grandes, el técnico pareció decirles a los más chicos que deben respetarse los procesos y que los mayores todavía representan una primera opción en el plano inmediato. Y cuando el DT tuvo que elegir y ver cómo responde cada uno, prefirió poner a prueba a Facundo Medina (Lens) que tuvo un trabajo correcto y sin demasiadas exigencias.

Celebra el equipo el gol de Leandro Paredes, uno de los referentes del conjunto nacional que quiere volver a ser titular Tatan Syuflana - AP

También el DT sabe cómo bajar un mensaje, porque cuando Buonanotte habló de sus sensaciones tras el debut en la selección mayor, ofreció una frase que permitió comprender qué pretende el hombre de Pujato para cada uno de sus futbolistas. “ Me pidió que disfrute, no me pidió que demuestre sino que me conozca con mis compañeros ”, contó el chico que salió de Rosario Central y hoy es jugador de Brighton. Por lo tanto, resultó clarísimo que el DT pretende que todos puedan saber cómo expresarse dentro del campo de juego, más allá de los nombres.

El esquema del mediocampo

La conformación de la mitad de la cancha es otro punto importante de lo que busca el técnico, porque necesitaba saber cómo estaba Paredes, pero también si Lo Celso o Palacios le seguían dando respuestas. Y se quedó con la certeza de que el volante de Villarreal siempre le da juego, pero que el de Bayer Leverkusen, uno de sus preferidos desde siempre, estuvo lejos de su mejor versión.

No dejó aspectos sin atender. Dentro del plan “blindaje”, cumplió con los pasos que se requieren, ya que con la certeza de estar ganando por 2-0 tras ese cabezazo de Cuti Romero, un líder silencioso. Además, Scaloni le volvió a dar minutos a Alejandro Garnacho, que lució más apurado por querer responder a las expectativas que hay sobre él, que con la calma necesaria para mostrar todos los atributos que generan una ilusión para la selección argentina.

Con la idea concreta de que no hay jugadores por encima de sostener la idea global que lo llevó a ser campeón del mundo, el técnico buscó dar respuestas a ser competitivo sin Messi. Por eso le volvió a dar la confianza a Nicolás González en la titularidad, de otorgarles nuevamente minutos a Lucas Ocampos, Thiago Almada... Entendió que era tiempo de pruebas para saber qué futbolistas están capacitados para mover de sus puestos a los campeones del mundo.

Facundo Buonanotte una apuesta importante de Lionel Scaloni que debutó en la selección con 18 años y cinco meses Thananuwat Srirasant - Getty Images AsiaPac

Por eso, cuando terminó el encuentro, el técnico volvió a valorar que se tomó seriamente la gira todo el grupo. Al volver de Qatar, en la primera conferencia de prensa, el entrenador les dijo a todos que, salvo Messi, nadie tenía el puesto asegurado. Por eso no importó el rival, Australia o Indonesia, los que tuvieron sus oportunidad, los nuevos o los más experimentados, procuraron no dejarle dudas a Scaloni.

Y si bien alguno podría pensar que se cumplió y listo, para la selección argentina, el cierre ante Indonesia, fue el paso final de una gira por Asia en la que el staff técnico volvió a demostrar una gran capacidad para saber administrar egos, experiencia y talentos.