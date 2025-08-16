Lamine Yamal estrenó la N° 10 con un golazo a lo Messi, en un 3-0 con polémicas y una patada que dio miedo

Desde que Lionel Messi se despidió en 2021 entre lágrimas, luego de que el presidente Joan Laporta incumpliera con la promesa de que le iba a renovar el contrato, la camiseta N° 10 de Barcelona había sido para Ansu Fati, gran promesa de la Masía que se diluyó entre lesiones, préstamos en los que no recuperó el nivel y una evidente pérdida de confianza en sus condiciones. A Fati le quedó grande el dorsal que heredó de Leo.

Lamine Yamal engancha ante la marca de Martín Valjent Joan Mateu Parra - AP

Mientras Fati intenta reinventarse una vez más, ahora con un préstamo en Monaco, el emblemático N° 10 fue a la espalda de la gran figura de la temporada pasada, el juvenil que con 17 años deslumbró en el doblete Liga-Copa del Rey y en los cuatro triunfos sobre Real Madrid. Lamine Yamal, que en julio festejó los 18 años con una fiesta tan ostentosa como cuestionada por su estética gansteril, estrenó la 10 con una de sus acostumbradas demostraciones de talento. Con un gol a lo Messi, tras barrer el frente de ataque desde la derecha hacia adentro para despachar un zurdazo que entró junto a un poste.

El golazo de Yamal fue el 3-0 a Mallorca en el minuto 49 del segundo tiempo, en un partido que se había desvirtuado en el primer tiempo, cuando el equipo de la isla sufrió dos expulsiones y el árbitro José Luis Munuera abrió una polémica al convalidar el gol de Ferrán Torres.

Lionel Scaloni presente en el Mallorca - Barcelona pic.twitter.com/w1acz8FXzo — ᴀʀᴄʜɪᴠᴏs sᴄᴀɪᴍᴀʀ (@scaimarArchivos) August 16, 2025

En un partido que tuvo en la platea a Lionel Scaloni -reside en Mallorca-, Barcelona se puso en ventaja a los 7 minutos, con una definición de Raphinha tras una asistencia de Yamal. A los 23 se empezaron a calentar los ánimos de los locales en el estadio Son Moix. El tanto de Ferrán Torres estuvo precedido por un fuerte remate de Yamal que el zaguero Raíllo despejó con la cabeza. Por el impacto, el defensor cayó, quedó tendido, mientras el acción continuó y el delantero de Barcelona definió con un remate.

Hubo un momento de incertidumbre porque parecía que el referí no iba a convalidar el tanto. De hecho, es lo que especifica la recomendación dada a los árbitros antes del comienzo del torneo: si un jugador cae y no se repone tras un golpe en el cabeza, sea por un choque o un pelotazo, como en este caso, el juego se interrumpe para su inmediata atención.

Jagoba Arrasate, entrenador de Mallorca, expresó: “En la charla de la semana pasada nos explicaron que si hay un golpe en la cabeza, el juego se para. Al lado mío, el cuarto árbitro le indicó que detuviera el partido. Yo pensé que había pitado, pero asombro de todos dio el gol. Es algo que no acabo de entender. La explicación que me dio el árbitro es que Raíllo no se había mareado, no sé cómo hizo para saber eso si estaba tirado en el piso”.

Raíllo también hizo su descargo: “Una semana hablando del protocolo, que si caías al suelo, se paraba el juego. Diez segundos han pasado. Me he mareado un poco. No podía levantarme. No digo que sea culpa del árbitro, pero si el reglamento dice una cosa, hay que cumplirlo”.

Muriqi recibirá la tarjeta roja directa por esta patada en el rostro del arquero Joan García NurPhoto - NurPhoto

Diez minutos después del 2-0, a los 33 minutos de la primera etapa, Mallorca se quedó con 10 por la expulsión (doble amarilla) de Morlanes. Y cinco minutos más tarde, el delantero Muriqi levantó la pierna de tan peligrosa que terminó impactando en el rostro del arquero Joan García, uno de los dos refuerzos de Barcelona en esta temporada, junto a Marcus Rashford, que ingresó en los últimos 25 minutos. En un primer momento, el árbitro solo lo amonestó, pero tras ser convocado por el VAR para revisar la acción le mostró la tarjeta roja.

Once contra nueve y con el 2-0 desde los 38 minutos del primer tiempo, el partido quedó reducido a la resistencia de Mallorca para no ser goleado y lo enchufado que estuviera Barcelona para hacer más amplia la victoria. Hubo un remate de Del Olmo en el travesaño, pero el toque de distinción lo puso Yamal con un golazo que empieza a ser costumbre.

De todas maneras, Hansi Flick no se fue conforme: “No me gustó el partido. Después de ir 0-2 y las dos rojas, el equipo jugó al 50%, lo pudimos hacer mucho mejor. Tenemos que controlar la pelota y el juego, y también marcar. Eso es todo lo que puedo decir. Jugar al 50 o 60% no es posible contra nueve jugadores”.

Tras ganar todos los amistosos de pretemporada por goleada, Barcelona arrancó la competencia oficial con el mismo registro. Por la segunda fecha volverá a ser visitante, frente a Levante, a la espera de regresar a un Camp Nou que sería habilitado con una capacidad reducida, mientras continúan las obras.

