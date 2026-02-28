Lamine Yamal firmó su primer hat-trick y lideró la goleada de Barcelona

Barcelona encontró en Lamine Yamal la confirmación de un proceso que se aceleró en el último tiempo y hoy es más que nunca una realidad. El extremo de 18 años firmó su primer hat-trick como profesional en el 4-1 ante Villarreal, por la fecha 26 de la liga de España. Fue una tarde de impacto estadístico y, también, de desahogo personal: “Ahora soy feliz jugando”.

El juvenil abrió el camino de una goleada que consolidó al equipo de Hansi Flick en la cima del campeonato. Con este triunfo, Barcelona llegó a 64 puntos y sacó cuatro de ventaja de manera provisional, a la espera de lo que haga Real Madrid el lunes. Villarreal, que venía de dos triunfos consecutivos en los clásicos regionales, quedó tercero con 51 unidades, a la espera de lo que haga Atlético de Madrid este sábado ante Oviedo.

El partido tuvo su punto más alto en la actuación de Yamal. En apenas 10 minutos durante el primer tiempo, marcó dos goles para adelantar al Barcelona en el Camp Nou. El segundo de sus tantos sintetizó su repertorio: pausa, engaño y definición. Una auténtica obra de arte.

“Al final quien decide cuando tiene el balón soy yo. Tener calma, esperar a que me salte Cardona, luego me quito a Moleiro y la definición... bueno tenía que entrar alguna”, explicó postpartido al hablar con la prensa española, entre risas.

Con esos festejos, el español alcanzó las 100 contribuciones de gol en su carrera: suma 48 tantos y 52 asistencias entre club y la selección española. Además, se convirtió en el jugador más joven en anotar su primer triplete en la liga de España en el siglo XXI, con 18 años y 230 días. En el torneo local ya acumula 26 goles en 95 partidos y es el primero en llegar a 25 antes de cumplir 19 en las cinco grandes ligas europeas en este siglo.

El crecimiento no fue lineal. El propio futbolista admitió que atravesó meses complejos. “La gente quería que con 16 años metiera 100 goles. Ya me gustaría a mí también”, ironizó. Luego profundizó: “No me encontraba bien antes. No estaba siendo feliz jugando. Desde hace más de una semana me encuentro mejor. Soy feliz jugando”. La confesión expuso el trasfondo de un rendimiento que hoy vuelve a estar en alza.

En ese proceso influyó una decisión personal: alejarse de los focos y reducir su exposición en redes sociales. Desde finales de enero, tras ese cambio, participó en nueve encuentros con ocho goles y dos asistencias. El premio mayor llegó ante Villarreal, en una actuación que reforzó su liderazgo ofensivo.

El encuentro también tuvo tensión. Pasado el minuto 50, Yamal recibió una infracción de Pau Navarro y quedó tendido en el césped. Villarreal no detuvo el juego y armó un contraataque que terminó con un remate desviado de Ayoze Pérez, ante la salida de Joan García. Los futbolistas de Barcelona reaccionaron y se produjo un cruce que incluyó empujones y protestas. El capitán Raphinha vio la tarjeta amarilla por sus reclamos.

En los bancos también hubo intercambio fuerte entre los entrenadores, Flick de un lado y Marcelino García Toral del otro, que fueron amonestados.

A pesar del descuento que el Submarino Amarillo había encontrado al comienzo de la segunda parte, con un gol de Pape Gueye, para ponerse 2-1, solo serviría para darle un breve suspenso al partido. El tercero de Yamal llegaría tras un fenomenal pase de Pedri, otro de los puntos altos del Barcelona y la selección española. Ya en tiempo de descuento, se sumaría a la fiesta de goles Robert Lewandowski, para seguir marcando goles con 37 años.

El mediocampista español del equipo visitante, Santi Comesaña, reconoció la dificultad de contener al juvenil. “Tenía la ayuda de (Alberto) Moleiro, pero parar a jugadores así es muy difícil. El segundo es un golazo, pero no solo ha marcado los goles”, sostuvo.

Resumen del partido

Dani Olmo proyectó lo que viene en el corto plazo, con la vuelta como local ante Atlético de Madrid con un global de 4-0 abajo, por el pase a la final de la Copa del Rey: “Tenemos esperanzas y estamos motivados de que podemos remontar contra Atlético. Esperamos un gran ambiente y se ha demostrado que en el Camp Nou se han hecho remontadas históricas. Creo que podemos hacerlo este martes”. Y sobre el triplete de su compañero, afirmó: “Estamos felices por Lamine, por sus tres goles. Él sabe lo que tiene que hacer. No tiene techo y queremos ayudarle”.

Barcelona también cortó una racha particular: recibió su primer gol en la segunda mitad como local en esta temporada en el torneo. Hasta esta fecha, era el único equipo de las cinco grandes ligas que no había concedido en ese tramo en casa.

En medio de estadísticas y objetivos colectivos, Lamine Yamal sigue demostrando que es una realidad, que no necesita comparaciones, sino jugar su fútbol. Cuando le consultaron si atraviesa su mejor versión, respondió sonriendo: “No sé... decid vosotros”.