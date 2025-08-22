LA NACION

Lanús venció por 1-0 a Central Córdoba como local en la Copa Sudamericana

Los detalles de todas las incidencias del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Lanús-Central Córdoba
Lanús-Central Córdoba

Lanús venció por 1-0 a Central Córdoba como local, en un partido de la jornada 11 de la Copa Sudamericana. El gol fue marcado por Dylan Aquino, a los 91 minutos.

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Mundial Sub 20 Chile 2025: fixture, grupos y cuándo empieza
    1

    Mundial Sub 20 Chile 2025: fixture, grupos y cuándo empieza

  2. En qué canal pasan Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2025 hoy
    2

    En qué canal pasan Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2025 hoy

  3. La reacción del presidente de la U. de Chile sobre los graves disturbios con Independiente
    3

    La reacción del presidente de la U. de Chile sobre los graves disturbios con Independiente: “De milagro no hay muertos”

  4. Qué dijo la Conmebol tras los gravísimos incidentes en Independiente vs. Universidad de Chile
    4

    El comunicado de Conmebol tras los gravísimos incidentes en Independiente vs. Universidad de Chile

Cargando banners ...