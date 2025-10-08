Las confesiones de Cristiano Ronaldo: “Mi familia me pregunta para qué quiero llegar a 1000 goles”

A los 40 años, cuando la mayoría de los futbolistas ya colgaron los botines, Cristiano Ronaldo sigue desafiando al paso del tiempo con la misma determinación que lo caracterizó durante toda su carrera.

En su última aparición pública, durante la gala de los Globos de Fútbol de Portugal, volvió a dejar en claro que no está en sus planes cercanos dejar de jugar. “Sé que no me quedan muchos años, pero los pocos que tengo, intento disfrutarlos al máximo”, compartió.

El delantero del Al-Nassr, galardonado con el Globo Prestigio de Oro, se mostró emocionado y reflexivo, en un discurso que fue más allá del reconocimiento deportivo. “Tengo varios trofeos en casa, pero debo decir que este es especial. Pensaba en lo que significa ‘prestigio’. Algunos creen que es un premio de final de carrera. Yo no lo veo así. Lo siento como la continuación de todo lo que hice”, aseguró el exjugador de Manchester United, Real Madrid, Juventus, Sporting de Lisboa.

El goleador agregó: “Sé que probablemente estén cansados de verme aquí, en estas ceremonias. Pero creo que aún tengo mucho que aportar a la selección nacional y al fútbol. Quiero seguir jugando unos años, no muchos, para ser sincero. Quiero agradecer a todos mis compañeros por haber aprendido de todos ellos, e incluso de esta generación más joven. Para mí, es un privilegio estar con ustedes”. Enseguida, con orgullo, declaró: “Suelo decir que si pudiera, jugaría solo para la selección, porque es la culminación y la cima de un futbolista”.

Ronaldo lleva 22 años vistiendo la camiseta de Portugal. Desde su debut en 2003, se convirtió en un emblema nacional, en el capitán eterno de un equipo que aprovechó su jerarquía y su ambición para sentarse en la mesa de los campeones. Con la selección lusa conquistó la Eurocopa 2016 y la Nations League 2019 y 2025, y es el máximo goleador histórico con 141 tantos en 223 partidos. Nadie hizo tantos goles en una selección nacional.

“Para mí, la selección es todo. Es pasión, es orgullo, es historia. Por eso sigo aquí. Todavía tengo mucho que dar”, subrayó ante la ovación de los presentes. La escena tuvo un valor más que simbólico: un ídolo maduro, que ya no necesita demostrar nada, reafirmando que sigue sintiendo la misma pasión que cuando era un adolescente en Madeira soñando con jugar un Mundial.

Orgulhoso por este reconhecimento especial. 22 anos de Seleção e continuo com a mesma paixão. Obrigado a todos os treinadores e companheiros que me ajudaram a chegar até aqui. Obrigado, @selecaoportugal! pic.twitter.com/dfo5fRQ4E2 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 7, 2025

Su obsesión, a esta altura, no es ganar más títulos o romper más récords. Es seguir compitiendo. “Todavía estoy produciendo cosas buenas, estoy ayudando a mi club y a la selección. ¿Por qué no continuar? Tengo la certeza de que cuando esto se termine, me iré pleno, sabiendo que lo di todo”, remarcó.

La confesión más personal de la noche llegó cuando habló de su familia. “Me dicen que es hora de dejarlo. Que ya lo hice todo. Que para qué quiero marcar mil goles”, contó entre risas. Pero, enseguida, volvió a mostrarse firme: “No lo creo. Sigo aportando cosas buenas. Estoy ayudando a mi club y a la selección. ¿Por qué debería parar?”.

Si algo caracteriza la historia de Cristiano, eso es la determinación. El crack portugués siempre fue por más, tanto en el plano deportivo como su búsqueda por la perfección estética.

Cristiano Ronaldo sostiene el trofeo tras ganar la Liga de Naciones 2025 Christian Charisius - DPA

Hoy, con 946 goles oficiales, se encuentra a un paso de una cifra que parecía inalcanzable, y aunque él mismo asegura que “no es una obsesión”, su manera de decirlo sugiere lo contrario.

“Voy a ser sincero: no lo veo como una meta imposible, pero tampoco como una obsesión. Si me lo preguntaras hace 20 años, tal vez respondería distinto. La edad te cambia la forma de ver la vida. Ahora tengo una filosofía de disfrutar el presente. El día a día puede cambiarlo todo”, explicó.

El portugués no mencionó directamente el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, pero su mirada delata que sigue latente la ilusión de jugarlo. “Nuestro objetivo es ganar los dos próximos partidos y estar en el Mundial. El Mundial llegará pronto. Tenemos que pensar única y exclusivamente en el presente, pero con la vista puesta en el futuro. Sería un sueño, pero paso a paso”, reconoció.

Cristiano marcó cuatro goles en las primeras cuatro fechas de la Liga Saudí con Al-Nassr FAYEZ NURELDINE� - AFP�

Su presente en el Al-Nassr, de la liga saudí, demuestra que el fuego interno sigue intacto. En las primeras cuatro fechas marcó cuatro goles y su equipo lidera la tabla con puntaje ideal. La temporada anterior había cerrado con 35 tantos y 4 asistencias en 41 partidos, una cifra que reafirma su vigencia.

El primer futbolista billonario

Su carrera también es un fenómeno económico sin precedentes. Según un informe de Bloomberg Billionaires Index, Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en superar los 1.000 millones de dólares de ingresos acumulados (unos 856 millones de euros). Y con su nuevo contrato en Arabia Saudita, esa cifra podría alcanzar los 1.400 millones.

El dinero, sin embargo, no parece ser lo que lo motiva. “No lo hago por eso. Lo hago porque amo el fútbol”, suele repetir. En su discurso, volvió a dejarlo claro: “Este trofeo no es el final de nada. Es un reconocimiento al esfuerzo, a la dedicación y a la ambición. A la pasión de seguir compitiendo”.