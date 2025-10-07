Julián Álvarez respondió quién es el mejor jugador de la historia
El delantero del Atlético de Madrid se sometió a un ping-pong con ESPN de Reino Unido y no dudó en elegir al futbolista más destacado de todos los tiempos
El debate sobre quién es el mejor jugador de fútbol de la historia siempre da mucho hilo para cortar y puede producir discusiones eternas. Sin embargo, Julián Álvarez reveló quién es, para él, el mejor futbolista de todos los tiempos y sorprendió a todos con la rapidez de su respuesta al participar de un entretenido ping-pong de preguntas relacionadas al deporte con la cadena ESPN de Reino Unido.
En el juego debía elegir jugadores para distintas categorías como mejor definidor, arquero, defensor o gambeteador. Cuando llegó la consulta más importante sobre “¿Quién es el mejor jugador de todos los tiempos?”, el delantero cordobés no lo pensó dos veces. “Messi”, afirmó con seguridad.
El atacante del Atlético de Madrid eligió al capitán de la selección argentina en varias categorías del cuestionario, como por ejemplo mejor definidor del mundo. Además, incluyó a otros dos campeones del mundo en Qatar 2022 entre sus favoritos:
- Mejor definidor: Lionel Messi
- Mejor creador de juego: Andrés Iniesta
- Mejor defensor: Cristian ‘Cuti’ Romero
- Mejor arquero: Emiliano ‘Dibu’ Martínez
- Mejor gambeteador: Neymar Jr.
- Más aura: Antoine Griezmann
- El mejor de La Liga de España: Lionel Messi
Desde que debutó en la primera división de River Plate, Julián siempre reconoció que su ídolo era Messi y que desde chico soñó con jugar con él. Cuando llegó a la selección argentina en 2021, el delantero se transformó en uno de los mejores socios de La Pulga dentro de la cancha y se volvió una de las piezas fundamentales del esquema de Lionel Scaloni. Ambos compartieron 39 partidos, con un balance de 30 triunfos, seis empates y solo tres derrotas. En ese período, Leo asistió tres veces a Julián, mientras que el cordobés lo habilitó en dos ocasiones.
Esa sociedad fue determinante durante el Mundial de Qatar 2022, donde ambos fueron figuras clave en la obtención del título. Todos recuerdan la jugada épica en las semifinales contra Croacia cuando Leo sacó a pasear al defensor Joško Gvardiol por la banda derecha y, tras varios amagues, tiró el centro atrás para que Julián defina con el arco a su merced.
La temporada 2025/2026 comenzó de manera inmejorable para el exdelantero de River. En sus primeros nueve encuentros con el Atlético de Madrid, acumula siete goles y tres asistencias, consolidándose como una de las piezas más destacadas del equipo de Diego Simeone. Gracias a su aporte, el conjunto colchonero se mantiene en el quinto puesto de La Liga y en el décimo de la Champions League, donde aspira a clasificarse a los octavos de final.
A nivel personal, el jugador atraviesa un momento inmejorable: espera junto a su pareja, Emilia Ferrero, la llegada de su primer hijo, que se llamará Amadeo. Hace poco confirmaron el nombre elegido, que es un posible homenaje a Amadeo Carrizo, una leyenda del club River Plate. La fecha estimada de parto es a comienzos de enero de 2026, aunque esperan que nazca antes. Además, desde su llegada a Madrid, la pareja pudo compartir más tiempo con su familia y con los otros futbolistas argentinos que integran el equipo Colchonero, por lo que mantienen un entorno de confianza y compañerismo que es clave para el desarrollo de la carrera del atacante.
