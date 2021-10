Las jugadoras de la Liga Nacional de Fútbol de EE.UU. se expresan en medio de denuncias de abuso: “Quemarlo todo”

WASHINGTON.- Durante años, no hablaron de lo que sufrieron, al menos no públicamente. Tenían miedo de perder sus puestos en el campo, de perder sus trabajos, y quizás de perder toda la liga, una liga que se les dijo, una y otra vez, que era la mejor liga de fútbol femenino del mundo. Pero este año, las jugadoras de la Liga Nacional de Fútbol Femenino empezaron a alzar la voz hace unos días, en un verano de reflexión que llevó a jugadoras de alto nivel y a otras figuras destacadas a pedir un cambio drástico .

El sindicato de jugadoras exigió que se ponga fin al “abuso sistemático que afecta a la NWSL”, tras la información de The Athletic de que un entrenador de la NWSL, Paul Riley, del Courage de Carolina del Norte, había coaccionado sexualmente a varias jugadoras, así como la información de The Washington Post sobre el abuso verbal y emocional del antiguo entrenador del Washington Spirit. Riley negó las acusaciones a The Athletic.

Megan Rapinoe criticó duramente a la liga de fútbol femenino de EE.UU.

En ambos casos, las ex jugadoras de la NWSL hicieron algo que nunca antes habían hecho: declararon públicamente para detallar los abusos que decían haber sufrido. Y el jueves, una larga lista de jugadoras de la NWSL, entre las que se encontraban las estrellas Alex Morgan y Megan Rapinoe, criticaron airadamente a una liga que, según ellas, no había protegido a las jugadoras.

“Hombres, protegiendo a hombres, que están abusando de las mujeres”, escribió Rapinoe en Twitter el jueves sobre la NWSL. “Quemadlo todo. Que rueden todas sus cabezas”.

“NWSL, es hora de poner orden”, dijo Becky Sauerbrunn, la capitana de la selección femenina de Estados Unidos, en un comunicado en Twitter. “Estar donde estamos hoy es inaceptable. La liga y cada club tienen que hacerlo mejor”.

The Athletic informó que la liga, incluida la comisionada de la NWSL, Lisa Baird, había sido informada en repetidas ocasiones sobre algunos aspectos del comportamiento de Riley y no había tomado medidas, permitiéndole seguir en su puesto. El jueves, Morgan publicó en Twitter imágenes que mostraban a una de las víctimas, Sinead Farrelly, denunciando que había sido víctima de una “conducta inapropiada” por parte de Riley a Baird en abril. Riley fue despedido tras el reportaje de The Athletic.

En un comunicado, Baird dijo que estaba “conmocionada y asqueada” por la historia y que la liga planeaba informar de lo que decía que eran “nuevas acusaciones” al Centro de Seguridad Deportiva de Estados Unidos para que las investigara. Pero no se refirió a lo que ella y la liga habían sabido previamente sobre Riley. La NWSL no respondió a una solicitud de entrevista con Baird.

La NWSL ha disfrutado de un crecimiento y una mayor exposición en los últimos años junto con el aumento de la popularidad de la selección femenina de Estados Unidos. El año pasado, por primera vez, algunos de sus partidos se retransmitieron por televisión, y una afluencia de inversores de alto nivel, como Naomi Osaka, Serena Williams y Chelsea Clinton, han apostado por el potencial de crecimiento de la liga.

Pero el escándalo por los abusos a las jugadoras ha arrojado una luz incómoda sobre la cultura y las prácticas laborales de esta liga de 10 años de antigüedad, que ha estado dominada mayoritariamente por hombres en sus filas de entrenadores y propietarios. Al comienzo de la temporada 2021, la liga sólo contaba con una mujer como entrenadora, y la mayoría de los propietarios mayoritarios de la liga y los principales inversores son hombres.

Pero más allá de sus rangos de liderazgo, que por fin se están diversificando, la liga ejerce un extraordinario control sobre los derechos de los jugadores, un hecho que algunos dentro de la liga advierten que está exacerbando el abuso y dificultando que los jugadores hablen. La liga impone severas restricciones a los derechos de los jugadores mientras paga sueldos que en su mayoría son inferiores a 30.000 dólares al año. Hasta este año, tenía pocos mecanismos para denunciar los abusos.

Riley es el tercer entrenador de la NWSL que es despedido de la liga por mala conducta este año. Richie Burke, el ex entrenador del Spirit acusado de abuso verbal, fue echado del club a principios de esta semana, después de que una investigación de la NWSL descubriera que había violado las políticas de la liga. Christy Holly, el ex entrenador masculino del Racing Louisville, fue despedido con causa en septiembre.

Un cuarto entrenador, Farid Benstiti, del OL Reign de Tacoma (Washington), dimitió en julio. Cuando se anunció la marcha de Benstiti, el director general del OL Reign, Bill Predmore, agradeció a Benstiti sus “contribuciones” al equipo y dijo que el club “le deseaba lo mejor en todos sus proyectos futuros”.

Sin embargo, Benstiti había sido objeto de una queja formal por abuso verbal hecha por un jugador, según dijeron a The Post dos fuentes con conocimiento de la situación, después de que el entrenador francés supuestamente hiciera comentarios inapropiados a los jugadores sobre su estado físico y su nutrición. No fue posible contactar con Benstiti para que hiciera comentarios.

En una declaración a The Post, el director general del OL Reign, Bill Predmore, dijo que había solicitado la dimisión de Benstiti después de que se le informara de los comentarios inapropiados de un jugador. Predmore dijo que el equipo investigó esa acusación y pidió la dimisión de Benstiti, y dijo que se enteró de la queja formal a la NWSL sólo después de hacerlo.

Pero el patrón de comportamiento de Benstiti era conocido públicamente antes de ser contratado por el Reign el año pasado. Una jugadora de la selección estadounidense, Lindsey Horan, había hablado de su experiencia al ser avergonzada por su peso por Benstiti cuando jugaba para él en el club francés Paris Saint-Germain.

Predmore dijo que el equipo no estaba al tanto de “ningún problema o preocupación específica” con Benstiti cuando fue contratado. Dijo que una vez que el equipo se enteró de las acusaciones de Horan - ella habló de ellas en detalle en un podcast a principios de este año - el equipo había instituido una política de “tolerancia cero” con Benstiti.

Los cuatro entrenadores se habían enfrentado a acusaciones anteriores de incorrecciones con jugadores, algunas de ellas públicas. Y al igual que tras la marcha de Benstiti, los equipos de la NWSL emitieron declaraciones tras la salida de Burke y Riley de sus puestos de trabajo que no indicaban ninguna acusación de mala conducta.

Los Thorns dijeron el jueves que el club “optó por cortar los lazos con Riley” en 2015 después de que el equipo encontró “claras violaciones de nuestras políticas de la empresa.” Pero en ese momento, el gerente general de los Thorns agradeció a Riley por su tiempo en el club y sólo dijo que su contrato no sería renovado. En agosto, el Spirit anunció que Burke dejaría su puesto de entrenador “por razones de salud”, pero que seguiría en la oficina principal del equipo. Al día siguiente, el Post publicó un artículo en el que se detallaban las acusaciones de abuso verbal contra Burke.

La cuestión de qué ha fallado en una liga que ha intentado posicionarse como la cúspide del empoderamiento femenino tiene muchas respuestas. La falta de representación de las mujeres y las personas de color en los equipos y en la liga se ha convertido en uno de los principales focos de atención de algunos clubes, que han trabajado para contratar a mujeres como entrenadoras y directoras generales y para incorporar a más mujeres como propietarias.

En algunos casos, sin embargo, esos esfuerzos han sido más bien simbólicos. Después de que el Spirit incorporara a una copropietaria, Michele Kang, el año pasado, ésta planteó su preocupación por el trato que recibían las mujeres dentro de la organización y que, según ella, no se abordaba. El Post informó de que Kang ha sido apartada por el propietario mayoritario del equipo, Steve Baldwin, y que el equipo se encuentra en medio de la confusión.

Y los problemas de la NWSL van más allá de la representación. Según The Athletic, las jugadoras supuestamente maltratadas por Riley habían escrito a Baird pidiéndole que renovara una investigación sobre el comportamiento de Riley después de que la liga creara una nueva política contra el acoso a principios de este año. Baird se negó, informó The Athletic, diciendo que el asunto había sido “investigado hasta su conclusión” cuando se informó por primera vez en 2015.

Y una gerente general, Alyse LaHue, fue despedida por violaciones de la política antiacoso de la liga a principios de este año. (LaHue negó las acusaciones contra ella, cuyos detalles no se hicieron públicos).

La NWSL no tenía una política integral contra el acoso en vigor y accesible para las jugadoras hasta principios de este año, y algunos equipos apenas están empezando a crear oficinas de recursos humanos. Las jugadoras de los Spirit supuestamente maltratadas por Burke dijeron a The Post que sentían que no tenían a quién recurrir y que temían por sus puestos de trabajo si hablaban.

“Estos problemas no son nuevos este año”, dijo Yael Averbuch West, directora general interina del Gotham FC y ex jugadora. “Esto, francamente, tiene que ver con la falta de sistemas y políticas. Lo sé por mí mismo, he jugado en muchos equipos en los que no hay un departamento de recursos humanos, ni una forma de informar de las cosas. Esto es indicativo de un problema mayor que tiene que ver con la seguridad de los jugadores y del personal”.

Para Eniola Aluko, ex jugadora de la selección inglesa que ahora es directora deportiva del Angel City FC, una nueva franquicia de la NWSL en Los Ángeles que empezará a jugar el año que viene, los problemas de abuso de las jugadoras en la NWSL provienen de una “cultura de control” que no da prioridad a las jugadoras y a sus derechos.

“Es lo más arcaico que he visto nunca”, dijo Aluko sobre el sistema de la NWSL. “No es justo, no es correcto, que las mujeres tengan que pagar un rescate”.

Aluko señaló el hecho de que la NWSL no ofrece ninguna forma de agencia libre, y los equipos siguen controlando los derechos económicos de las jugadoras incluso después de que los contratos expiren o las jugadoras se trasladen a otras ligas. Mientras tanto, la mayoría de las jugadoras cobran sueldos que a menudo les obligan a tener un segundo empleo.

“Si la cultura es siempre ‘Protejamos a los propietarios’ y no ‘Protejamos a los jugadores’, los jugadores siempre se sentirán en una posición débil”, afirma Aluko. “Tienes una cultura de control, lo que significa que las jugadoras no tienen autonomía sobre sus propias carreras” .

La asociación de futbolistas de la NWSL está en medio de las negociaciones de su primer contrato y ha hecho de los derechos económicos y de cuestiones como la agencia libre una pieza importante de sus demandas. El jueves, hizo nuevas demandas a la NWSL, incluyendo que la liga suspenda a cualquier funcionario que supiera de un comportamiento abusivo pero no lo denunciara.

“La NWSL nos ha fallado”, dijo el sindicato en un comunicado. “Estamos recuperando nuestro poder”.