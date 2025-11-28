Las paradojas de un fallo carnavalesco: el pasillo de honor que no se hizo y las razones de sanciones moderadas

La sorpresiva coronación de Rosario Central como campeón de la Copa de Liga por ser el ganador de la tabla anual de la temporada, un título inventado y fuera del reglamento, fue el desencadenante de múltiples polémicas. Estudiantes de La Plata, el rival de los canallas en los octavos de final del torneo Clausura, resultó la bandera del hastío por las situaciones anómalas que se repiten con las arbitrarias medidas que adopta la Asociación del Fútbol Argentino.

El Pincha fue obligado a realizar un pasillo de honor al campeón en el Gigantes de Arroyito, aunque optó por formarse y al momento del paso de los futbolistas rivales le dieron la espalda, en señal de protesta. La polémica creció con la supuesta falsificación de documentos para ensayar un castigo. La decisión del Tribunal de Disciplina de penar con dos fechas de suspensión a los jugadores que fueron titulares el domingo pasado, aunque a cumplirse en 2026, y con seis meses de inhabilitación al presidente Juan Sebastián Verón, los últimos episodios del grotesco.

El acto que desató las controversias: Rosario Central recibe el trofeo de campeón de Copa de Liga 2025 por ser el equipo que más puntos sumó en la tabla Anual; el reglamento no ofrecía ese premio y Estudiantes de La Plata enseñó su disconformidad x.com/LigaAFA

El fallo del denominado espaldazo se conoció el jueves, una semana después de la consagración de Rosario Central en las oficinas de la Liga Profesional, y tuvo como eje el informe que presentó el árbitro del partido, Pablo Dóvalo. El mismo ofrece detalles y curiosidades que expone contradicciones.

En el extenso dictamen se asegura que es el deber del organismo “sentar un precedente disuasivo antes este tipo de actitudes”, aunque en la sentencia se eludió una situación reciente y que no fue advertida, o quizás olvidada entre tantos descuidos. Central Córdoba de Santiago del Estero, según el boletín, estaba obligado a ensayar el pasillo de honor a Independiente Rivadavia, de Mendoza, el pasado 10 de noviembre.

Avanza Ángel Di María por el pasillo de honor, con los jugadores de Estudiantes de espalda; "sanción que resulte ejemplificadora pero no desproporcionada ni lesiva de la integridad de la competición actual", el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA, que castigó con dos fechas, a cumplirse en 2026, a los futbolistas del León Captura

Ese partido tuvo como escenario el estadio Bautista Gargantini. La Lepra mendocina estrenaba su título de campeón de la Copa Argentina tras derrotar en definición por penales a Argentinos, pero no tuvo ningún homenaje ni reconocimiento. Los santiagueños, a diferencia de Estudiantes, no recibieron reprimendas ni llamados de atención desde la AFA y tampoco intervino el Tribunal de Disciplina.

Un error, un olvido, una desatención que no generó debates y mucho menos cuestionamientos, mucho después de que se sospechó que la resolución del boletín 6625 de la AFA, que se refería a la obligación del pasillo para los campeones, fue adulterado. El pasillo-gate le dio paso entonces al PDF-gate, después de que peritos informáticos detectaran anomalías, aunque desde la AFA sostienen que los mismos no pueden alterarse por la correlación con el resto de los boletines publicados antes y después.

El festejo de Independiente Rivadavia: el campeón de la Copa Argentina no tuvo su pasillo de honor frente a Central Córdoba, de Santiago del Estero; la AFA no intervino en esa oportunidad César Heredia - FOTOBAIRES

Otro contrapunto del fallo es la severidad del castigo, que contempla dos fechas para los jugadores y que se cumplirán recién en 2026. El Tribunal de Disciplina apunta que se trató de una “falta a los principios del juego limpio, lealtad e integridad” y que el castigo podía haberse elevado hasta las 30 fechas, aunque optó por una sanción moderada. La contradicción entre un acto que calificó de serio y una penalización tibia, que no está acorde a la trascendencia calificada, tiene también sus intereses.

Estudiantes se clasificó para los cuartos de final y la AFA desmantelaba un equipo: la medida alcanzó a Fernando Muslera, Agustín Gómez, Santiago Núñez –además no podrá ejercer como capitán por los próximos tres meses-, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Median y Mikel Amondarain. Hay que recordar que, en la 15ª fecha, frente a Tigre, fue expulsado Guido Carrillo, que recibió cuatro partidos de suspensión. “Este tribunal entiende que la suspensión de los jugadores por dos fechas debe cumplirse en el próximo torneo oficial (...) de modo que la sanción resulte ejemplificadora pero no desproporcionada ni lesiva de la integridad de la competición actual”, se publicó en la página web de la AFA.

Juan Sebastian Veron y Claudio Chiqui Tapia en el estadio Uno de La Plata; el presidente de Estudiantes recibió una sanción de seis meses de parte del Tribunal de Disciplina de la AFA X

Una tercera particularidad. Con la pena de dos juegos, la AFA elude la posibilidad de que se recurra al Tribunal de Arbitraje Deportivo de la FIFA, que no se ocupa de recursos relacionados con suspensiones de hasta cuatro partidos o de hasta tres meses. Para enjuagar culpas o desacelerar un conflicto que provocó hasta la intervención del Gobierno Nacional -avala el contrapunto de Estudiantes de La Plata con Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, y Pablo Toviggino, tesorero y brazo ejecutor de la gestión y quien disciplina a los dirigentes con ataques en redes sociales-, la baja pena permite encuadrar a los futbolistas en lo que es un hecho repetitivo que ensaya la AFA en los últimos años: una amnistía con la que anula las sanciones de hasta cuatro fechas, tal como lo hizo en 2022, 2023 y antes de empezar la actual temporada.