Claudio “Chiqui” Tapia sonríe. Después de pedir un minuto de silencio a tres años de la muerte de Diego Armando Maradona -se cumplen el sábado-, el presidente de la AFA toma el micrófono, abre las manos y lanza una chicana contra Mauricio Macri. “Acá les habla el imperdonable”, dice. El chiste no tiene demasiado rating en el auditorio, pero el máximo dirigente del fútbol argentino recibe una palmada afectuosa en la espalda, alguien que le festeja la ocurrencia. Es Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA, presidente del Consejo Federal y, sobre todo, su aliado político. Ambos acumulan todo el poder del fútbol argentino.

No es ni la primera ni la última mención retórica al expresidente Mauricio Macri, quien había calificado de “imperdonable” lo hecho por Tapia en el fútbol argentino, y tildado de populista su gestión. Antes del comienzo de la reunión de dirigentes en el predio Lionel Andrés Messi, de Ezeiza, Tapia subió una historia a su perfil de Instagram. En el video se ven los tres trofeos ganados por la selección bajo su mandato: Copa América, Finalissima y Copa del Mundo. Junto a ellos, la palabra “imperdonable”, sobreimpresa. A modo de ironía.

Más tarde, la contadora Mónica Bouvet hace una exposición pormenorizada de los números del balance, que se aprueba con un superávit de $ 2.776 millones . Luego de su explicación, Tapia pide la palabra en medio de los aplausos por los indicadores económicos del último año (del 1° de julio de 2022 al 30 de junio de 2023). “Quería agradecerle a la doctora Bouvet”, dice Tapia. Y agrega: “Y toda esta gestión es con medidas populistas, eh. ¡Puramente populistas!”, se ufana. Vuelve a sonreír, como si el entrenador que guió a la selección a la gloria mundial no estuviera a un paso de dejar el cargo. Como si el mensaje en el Maracaná no hubiera sido para él. Como si no pasara nada.

Hay otras dos menciones a Macri, que por elevación incluyen a Javier Milei, el presidente electo en el balotaje del domingo pasado. “Las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) no tienen existencia jurídica. Es algo que algunos ven como superador a lo que tenemos. Si los clubes no cumplieran la función que cumplen no seríamos lo que somos. Somos defensores de las asociaciones civiles”, añade el hombre más fuerte del fútbol argentino.

Critica la postura de Macri, que intentó en vano abrir a los clubes a los capitales externos en julio de 1999. Fue vencido en la votación en ese mismo predio de Ezeiza que entonces llevaba el nombre de Julio Humberto Grondona. El propio presidente de la AFA le dijo una frase para la historia: “Perdimos, Mauricio” . Consultado antes de la segunda vuelta electoral, Milei le respondió a Alejandro Fantino que no vería con malos ojos su adopción: “A mí me gusta el modelo inglés, no les va mal. La pregunta es cómo se financia. Las sociedades anónimas, de hecho, tienen clubes que cotizan en bolsa y todo”.

Sobre el final de la Asamblea, Tapia vuelve a tomar la palabra y deja un mensaje para Macri -o para Milei, su aliado político-: “Ojalá que terminemos el año como nos merecemos. Que tengamos una muy feliz Navidad y tengamos un mejor año... creo que por ahí va a ser un poquito difícil”, anticipa Tapia, sonrisa incipiente. Sabe que se convirtió en un actor político desde que la AFA jugó su partido a favor de Sergio Massa. Sabe, también, que la mejor manera de negociar es plantando bandera; sentando una postura. Y sabe, por supuesto, que tiene a todos los dirigentes de su lado. Sin excepción de categoría ni de popularidad.

El día de Tapia había comenzado con la reunión virtual del Consejo de la Conmebol. Allí, Tapia exteriorizó sus críticas por el comportamiento de la Policía Militar de Río de Janeiro con los hinchas argentinos que fueron a ver a la selección campeona del mundo.

“A nadie le gusta que se viva con la violencia que se vive cuando a nuestra selección o nuestros equipos les toca jugar a Brasil. Es muy triste que pase lo mismo. Independiente, River, Boca, Defensa... Le pasó a nuestra selección nacional, hay gente detenida. Hay gente lastimada. Siempre se encuentra la misma respuesta: la violencia de quienes tienen que generar la seguridad”, diría por la tarde, ya en la Asamblea. Y comunicaría una certeza: “Tanto el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) como Alejandro Domínguez (presidente de la Conmebol) van a trabajar par que esto no suceda más”.

Arrancando el día con una nueva Reunion de Consejo de @CONMEBOL , desde el predio Lionel Andrés Messi. pic.twitter.com/Sv7peogxEE — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) November 23, 2023

Tapia habla de la violencia en Río, chicanea a Macri, aplaude su propia gestión, les agradece a los dirigentes de los clubes por el acompañamiento, recuerda la gesta en Qatar 2022, pide un minuto de silencio por Diego Armando Maradona, entierra para siempre el debate sobre las SADs -y no hay plebiscito, como se había anunciado en la previa de la Asamblea- y les pide a los diputados y senadores que instauren el 20 de diciembre como el Día del Hincha de la Selección Argentina. “Creo que el 20 de diciembre de 2022 nos han dado una gran demostración. Mas de seis millones de argentinos salieron a festejar, a recibir a nuestra selección. Ese debe ser el día del hincha argentino. Ojalá escuchen este pedido. Todos los hinchas se merecen tener este día”, cierra Tapia. De Scaloni, ni una palabra. Apenas lo llama “Gringo”.

Cerca del presidente de la AFA, sin embargo, saben que el dirigente barraqueño es un experto en ganar tiempo. Y que en el hipotético caso de que el entrenador decida dar un paso al costado, el revuelo por su salida duraría “entre 24 y 48 horas”. Sí, coinciden en que Tapia podría perder capital político. “Pero sólo por unas horas. Después llegará la danza de nombres y el casting por saber quién reemplazaría al DT. Y a pensar en la Copa América”, aseguran.

En este sentido, nadie puede firmar que Scaloni sea el DT en Estados Unidos 2024, el próximo gran objetivo de la selección, que además buscará revalidar el título ganado en Brasil 2021. Tampoco auguran la presencia del DT campeón en el sorteo, que se realizará el próximo 7 de diciembre en Miami, la ciudad que ahora alberga a un tal Lionel Messi. Desde el comienzo de su ciclo, Scaloni tiene asistencia perfecta a los sorteos. “La fecha forma parte de la ventana de tiempo que se tomó para pensar”, emana desde las cercanías del entrenador de Pujato. El partido entre Tapia y Scaloni comenzó en el Maracaná. Y, por ahora, su final es incierto.