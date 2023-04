Las perlitas de la 13° fecha de la Liga Profesional: goles en los tiempos adicionados y un equipo que terminó con diez por la lesión de un jugador

escuchar

La fecha 13 de la Liga Profesional se vivió intensa. Las emociones aparecieron sobre el final en varios partidos que significaron triunfos o empates en el último suspiro. Algunos festejaron, otros se desahogaron, pero también estuvieron aquellos que lo lamentaron y los que protestaron porque consideraron que el tiempo agregado fue mucho. Además, aparecieron algunas polémicas, situaciones que en cada fecha el fútbol argentino siempre tiene.

Figal, en el minuto 99

Rosario central parecía tener controlado en el Gigante de Arroyito ante Boca que iba camino a su cuarta derrota seguida. Sin embargo, apareció una palomita salvadora de Nicolás Figal, que ingresó por el segundo palo y marcó el 2-2 en el minuto 99 para el equipo de Almirón. Todo nació de un centro de Sebastián Villa que peinó primero Vázquez con el hombro y luego impactó el central de arremetida. La igualdad generó el malestar entre los futbolistas del Canalla que le fueron a protestar a Penel, interpretando que la adición había sido exagerada.

Alejo Veliz, atacante de Central, dijo: “Obvio que siempre se adiciona, pero 10 minutos es una locura, y esto pasa en todos: hasta que no empaten o no ganen, no se termina el partido. Nos vamos muy tristes por eso”. Además, Lautaro Giaccone, autor del primer tanto del local, expresó: “Es una locura 10 minutos, nunca pasó eso en el fútbol argentino, sabemos que contra estos clubes hay que cuidarse un poco más, pero es la bronca de que te empaten en el último minuto”.

Rafa Pérez, el grito en el final para el Cuervo

Cuando el partido estaba a punto de terminar con un justo empate por lo hecho por ambos equipos en el campo de juego, Jalil Elías envió un centro frontal al área desde el centro de la cancha. Federico Gattoni fue quien cabeceó la pelota hacia el punto del penal y el colombiano Rafael Pérez remató de volea con su pierna derecha entre tres rivales. El balón se metió junto al palo derecho del arquero Ramiro Macagno a los 48 del segundo tiempo y desató la algarabía de todos los hinchas de San Lorenzo que siguen en el segundo puesto del campeonato.

Gol de Londoño, emoción y expulsión

Cuando quedaban 20 minutos, Flabian Londoño reemplazó al portugués Luis Leal. En la ansiedad por recuperar la pelota, el colombiano fue amonestado a los 47 minutos por un foul. Se iba el partido y tras un centro atrás desde la derecha, el colombiano controló la pelota en la puerta del área y sacó un derechazo que dobló las manos del arquero Sebastián Moyano en el minuto 95. En la emoción del festejo se quitó la camiseta, sin recordar que tenía una tarjeta amarilla. El árbitro Nicolás Lamolina le mostró la segunda. En unos pocos segundos, Londoño pasó de jugador del triunfo a expulsado. “De la emoción, no recordé que tenía una amarilla. Le pedí perdón a la gente. Me pierdo un partido; volveré con todo para el próximo”, comentó en el final del partido.

Lesión de Bertolo, empate en la última y... enojo

El árbitro Jorge Baliño adicionó seis minutos cuando se cumplieron los 45, con Nicolás Bdertolo tendido en el piso. Dos minutos después, el volante de Banfield salió en camilla. Se reanuda el juego y es por eso que el árbitro decidió agregar dos minutos más. Esa acción generaría enojo en la visita ya que su jugador no pudo reingresar por su dolencia y porque el equipo del sur no tenía más variantes para hacer.

Y por todo eso Instituto tenía la última jugada del partido. Era ese tiro libre y no se jugaba más en Alta Córdoba. Banfield se llevaba los tres puntos, pero la pelota parada en el minuto 97, repartió un punto para cada lado. La Gloria, lo festejó. El Taladro, lo lamentó y lo protestó. Nicolas Barrientos mandó un centro al primer palo y el balón fue peinado por el uruguayo Joaquín Varela que estableció el 1 a 1 en el descuento. Cuando Baliño pitó el final, todos los futbolistas de Banfield y su entrenador, Javier Sanguinetti fueron a pedirle explicaciones al juez por ese tiempo demás que había sumado por la salida de Bertolo.

Doble mano en el área

Sarmiento cayó ante Lanús en el Sur por 2 a 1 y una jugada de ese partido quedó en el centro de la escena por una polémica que fue muy protestada por todo el equipo de Junín. Se jugaban 34 de la segunda parte. Lisandro López habilitó a Javier Toledo que giró y remató al palo. En el rebote, el balón pegó en el futbolista de Lanús Raúl Loaiza que estaba tendido en el piso. El primer impacto fue en su brazo que estaba apoyado en el césped y el envión hizo que pegue en su otro brazo. El juez Facundo Tello no la cobró, pero fue chequeada desde el VAR que finalmente apoyó el fallo del árbitro principal. Israel Damonte, entrenador del Verde, habló de la jugada y dijo: “Es una mano clara, entiendo que está incómodo. La primera no es porque no tiene donde poner el brazo, pero la segunda sí, entiendo que el jugador está incómodo, pero es una mano clara”.

Penal (bien) corregido por el VAR

De un córner a favor de Boca, llegó un contraataque para Rosario Central de 2 vs. 2 y (otra vez) Giaccone, a puro amague y gambetas, generó un remate que dio en el cuerpo y luego en la mano del lateral peruano. Ariel Penel cobró penal sin dudar, pero luego fue convocado por el VAR para que vea la jugada por el monitor. Y tras observarla, volvió para atrás: no fue penal y el juez le retiró la amonestación a Advíncula.

