Las posiciones del torneo Clausura, la clasificación a las copas y la lucha por la permanencia

Cuando queda apenas una fecha para que termine la etapa regular del torneo Clausura, la definición está muy pareja respecto de la clasificación a los playoffs, y la recta final de una temporada que debe definir tres clasificados a la próxima Copa Libertadores, seis a la Copa Sudamericana, y dos descensos.

Hasta el momento, hay cuatro equipos argentinos con el boleto garantizado a la Libertadores 2026:

Platense (campeón del torneo Apertura)

(campeón del torneo Apertura) Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina)

(campeón de la Copa Argentina) Rosario Central (1° de la Tabla Anual)

(1° de la Tabla Anual) Boca Juniors (2° de la Tabla Anual)

A los mencionados se sumará de manera directa el campeón del Clausura, mientras que el tercero de la tabla anual acudirá al repechaje de ingreso desde la segunda fase, tal como lo hizo Boca este año.

En caso de que Rosario Central o Boca sea campeón del Clausura, allí sí aparecerá una plaza adicional en la Tabla Anual, ya que el vencedor del torneo ingresará en la Copa con esa categoría, y dejará libre esa posición en la Anual para el siguiente equipo mejor ubicado.

En la actualidad, la Tabla Anual es liderada por Rosario Central con 66 puntos. El equipo de Ariel Holan ya sabe que terminará el año en lo más alto de este listado y se aseguró disputar la Supercopa Internacional frente al ganador del Trofeo de Campeones.

Segundo se ubicó Boca. El Xeneize (59), con su victoria en el Superclásico, ya no puede ser alcanzado por Argentinos Juniors (54), su perseguidor más cercano, menos aún por River (52), y Riestra (51).

Si Argentinos vence a Estudiantes en la última jornada, se quedará con el tercer boleto por la tabla anual, más allá de que puede mejorar esa condición si es campeón del torneo, ya que allí ingresaría directamente a la fase de grupos.

¿Qué necesita River para acudir a la fase de grupos de la Copa Libertadores? De manera directa, sólo tiene dos caminos: el primero, ser campeón del Clausura; si esto no se da, aguardar que Central, Boca o Argentinos ganen ese título y liberen una plaza en la Tabla Anual, para lo cual debería mantenerse en el cuarto lugar, y evitar ser superado en la última jornada.

La otra posibilidad es que termine tercero en la anual, sin Central o Boca campeón, para lo cual necesita ganarle a Vélez en la última fecha y que Argentinos pierda con Estudiantes. En ese caso, acudiría al repechaje de la segunda fase de la Copa, y pasar dos rondas para entrar a la etapa de grupos. Si es superado por otros equipos en la última jornada, en 2026 sólo jugará la Copa Sudamericana.

En este momento, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana están River, Riestra, Racing y San Lorenzo (50), Tigre (49) y Barracas (48). Si Lanús gana la final de la edición actual (el 22 de noviembre, en Asunción) se clasificará a la Libertadores del año próximo y podría liberar una plaza adicional, pero sólo si en la Tabla Anual termina dentro de los clasificados a la Sudamericana, una condición que no se está dando en este momento.

En cuanto al Clausura, estos son los clasificados a los octavos de final:

Grupo A: Boca (26) y Unión (24).

Grupo B: Rosario Central (31), Riestra, Lanús (27), Vélez (25) y San Lorenzo (23). San Martín (19) aparece 8°, pero si desciende, no podrá participar de los playoffs y sería reemplazado por el siguiente equipo mejor ubicado en su zona (Sarmiento, por el momento).

Estos serían los cruces de octavos si el torneo terminara hoy (los locales en primer término):

Boca vs. Sarmiento

Vélez vs. Barracas Central

Riestra vs. Argentinos Juniors

Central Córdoba vs. River

Rosario Central vs. Estudiantes

Tigre vs. San Lorenzo

Unión vs. Talleres

Lanús vs. Racing

Cómo es la definición

En caso de igualdad de puntos entre dos o más equipos en la tabla anual, el desempate se activará de esta forma:

En favor del equipo que registre mayor diferencia de goles

en favor del equipo que obtenga mayor cantidad de goles a favor

en favor del equipo que obtenga mayor cantidad de puntos contra aquellos con quienes iguala la posición considerando los partidos disputados durante las fases regulares de los torneos de la temporada. De ser necesario, la mayor diferencia de goles y mayor cantidad de goles a favor ante el mismo rival o rivales.

En favor del equipo mejor posicionado en la tabla general del fair play.

Sorteo

Vale destacar que este sistema no se tendrá en cuenta para el caso de igualdad en puntos para la definición del descenso en la tabla general anual, que establece la realización de partido de desempate.

Este es el programa de la última fecha, con días y horarios a confirmar:

El descenso

La polémica se instaló el domingo en Banfield-Aldosivi, con un penal inexistente que Luis Lobo Medina cobró a favor del conjunto marplatense. Desde el VAR en Ezeiza, Fernando Espinoza forzó la detención del juego por un supuesto contacto dentro del área por parte del zaguero de Banfield Nicolás Meriano a Federico Gino. Se tomó sus minutos, porque el contacto existió. Sin embargo, la secuencia es clara desde cada cámara: el central lanza el pie izquierdo para rechazar la pelota del área, pero se da cuenta de que el volante uruguayo llegará antes y guarda su pierna. El roce, con el costado del pie y sobre la canilla del jugador de Aldosivi, estuvo, pero no fue suficiente para hacerlo caer como cayó.

La revisión de la jugada polémica, en la que Lobo Medina sentenció penal para Aldosivi Redacción LA NACION

En este contexto, si hoy terminara la temporada, San Martín de San Juan perdería la categoría por estar último en los promedios, mientras Godoy Cruz (28) desciende por estar en el fondo de la Tabla Anual, aunque tiene un partido menos. Sarmiento (34) firmó su salvación con un ajustado triunfo por 2-1 sobre Instituto. En la última fecha, Aldosivi recibirá a San Martín en un tremendo duelo mano a mano. La situación es clara: dos de esos tres equipos caerán a segunda, con una ligera ventaja para el Tiburón, que si gana firmará su redención. El Tomba es el más complicado: necesita ganarle a Riestra y esperar un empate o una caída de los marplatenses.