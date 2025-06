Las sensaciones de Marcelo Gallardo tras el triunfo de River en el debut: “Tenemos que mejorar para lo que viene”

River tuvo su debut en el Mundial de Clubes con el triunfo 3-1 a Urawa Red Diamonds, de Japón, en Seattle. Una victoria contundente, aunque con altibajos en los rendimientos individuales y grupales. Marcelo Gallardo se fue tranquilo, aunque con la certeza de que el nivel debe potenciarse de cara a los compromisos contra Inter, de Milan, el sábado, y Monterrey, de México, dentro de ocho días. “Lo importante fue ganar el primer partido, pero tenemos que mejorar para lo que viene”, aceptó.

En las primeras declaraciones ante DAZN, la plataforma que tiene los derechos de transmisión del certamen, aclaró que se esperaban enfrentar el estilo japonés: “Es un equipo físico, aplicado, rápido. Sabíamos que iba a ser así. El segundo tiempo mejoramos un poco”, amplió el entrenador acerca del desempeño de su equipo, que fue de menor a mayor.

Marcelo Gallardo, más allá de la carga muscular Rodrigo Néspolo - Enviado Especial / LA NACION

Uno de los interrogantes pasó por los cambios en el entretiempo, con el foco puesto en Enzo Pérez: “Tuvo una sobrecarga muscular, un pequeño problemita que ojalá no sea grave”, se preocupó el técnico, a la vez que añadió que el ingreso de Maximiliano Meza (autor del tercer gol) en lugar de Ignacio Fernández fue “táctico”.

Ya en la conferencia de prensa, profundizó los conceptos. “Ellos fueron un equipo bien aplicado defensivamente, nos quitaron espacios, armaron un bloque bajo. Si no éramos precisos y no encontrábamos fluidez, teníamos que tener cuidado con sus contras peligrosas, porque lo tenían bien aceitado. Nos podía pasar. Pero creo que pegamos en los momentos justos y fuimos muy efectivos. En algunos momentos sufrimos, tal vez, las transiciones ofensivas, y nos costó recuperarnos defensivamente”, analizó el DT.

“Tenemos que ir mejorando. Había nervios y existía una obligación, entonces hicimos el trabajo que teníamos que hacer. La exigencia que viene es todavía mayor, pero lo importante era este inicio de competencia. Hicimos lo que teníamos que hacer”, explicó su parecer acerca de una fluidez propia que fue decayendo con el correr de los minutos.

A propósito de las malas noticias, se refirió mínimamente a la salida preocupante de Sebastián Driussi, que marcó el segundo gol tras un blooper japonés y, al pisar, sintió un fuerte dolor en su pierna izquierda. “Desafortunadamente tenemos ese episodio negativo de Sebastián. Veremos el diagnóstico que tengamos cuando se le hagan los estudios. En principio, es un fuerte dolor en el tobillo”, contó sin adelantarse. Ya con la tranquilidad de haber pasado por el vestuario, agregó más datos acerca de la salida de Pérez: “Salió con alguna carga en los tibiales. Lo que me manifestó fue que la cancha estaba seca y dura. En ese sentido, el campo no nos ayudó tampoco para el juego”.

El dolor le ganó a la alegría: Driussi no se levantó para festejar su gol y Gallardo espera preocupado su diagnóstico. Rodrigo Néspolo

Luego amplió su visión del encuentro: “Mientras tuvimos la pelota, la manejamos. Intentamos conectar con nuestro juego, aprovechamos los espacios. En el primer tiempo, entendimos que teníamos que ir por fuera para después ir por dentro. Luego, en el segundo tiempo y con los cambios nuestros, ellos lo emparejaron con sus formas: sus líneas estaban cortas y no nos permitieron jugar mucho por dentro. Tenemos mucho margen de mejora después de sacarnos los nervios del debut y haber logrado tres puntos importantes. Hay que corregir cosas y mejorar".

“La fluidez nuestra no la profundizamos, no la pusimos de manifiesto del todo. Hicimos el gol rápido que nos pudo haber dado mayor tranquilidad para jugar, pero ellos tampoco salieron de su estado de preparación de partido. Esperábamos que salieran un poco para ver si encontrábamos algo, pero siguieron igual, incluso con el resultado adverso. Fueron muy aplicados, como preveíamos que serían”, agregó sobre Urawa.

Los interrogantes sobre Franco Mastantuono, ya oficializado como jugador de Real Madrid, no tardaron en llegar. Primero, Gallardo respondió corto y sin vueltas: “Tiene que pensar en jugar y nada más que eso. Está acá...”, simplificó sin meterse demasiado en su cabeza.

Franco Mastantuono, que partirá a Real Madrid tras el Mundial de Clubes, no pesó frente a los japoneses: Gallardo puntualizó que lo estudiaron y "le redoblaron la marca". Rodrigo Néspolo

Luego, con más simpatía, destacó su movimiento en el primer gol (el que convirtió Facundo Colidio) y hasta aportó una visión táctica de por qué no se lo observó en su mejor versión: “La jugada es un inicio desde la derecha hacia la izquierda, él lo hace muy bien eso. En ese sentido, también lo tenían muy bien tomado y estudiado, porque no sólo pusieron un lateral izquierdo a pierna cambiada para tapar su gambeta para adentro, sino que le redoblaban la marca para que no pudiera hacer eso. Pudo salir de eso y abrió hacia el costado izquierdo, desde donde viene el gol. Una buena ejecución del equipo”.

Gallardo aclaró que Paulo Díaz llegó al encuentro tras varios entrenamientos a la par de sus compañeros, “ya recuperado de su rodilla”, pero que decidió arrancar con Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta “porque él tenía menos ritmo de juego, así que no quiere decir que cambie la dupla en lo que viene”. De hecho, se vendrá lo más importante y exigente en el grupo, algo que el “Muñeco” no esquivó al recibir la consulta con el foco en Monterrey.

“Va a ser un partido de mayor importancia, porque se va a jugar un poco la clasificación ahí. Nos prepararemos para mejorar el juego y también entendiendo que el rival tendrá sus obligaciones".

La gente de River que asistió al Lumen Field, en Seattle: alrededor de diez mil hinchas. Rodrigo Néspolo

Como última respuesta, le agradeció al hincha que se acercó y al que no pudo: “Tengo entendido que había unos 10 mil hinchas en el estadio. Llegar hasta aquí no es fácil, más con el esfuerzo de los traslados y los gastos, que son caros. Nos tocó una sede bastante alejada, con muy pocas conexiones para llegar. Les agradezco a los que estuvieron y a los que están en Argentina, que habrán querido estar. Nosotros, como equipo, hasta ahora nos sentimos cómodo", finalizó el máximo ganador como técnico en la historia de River.