Lautaro Martínez disfruta, pero siente que debe recuperar su lugar: “Ojalá que ahora pueda demostrar lo que venía demostrando en las eliminatorias y en los amistosos”

Una mezcla de emociones. Dominan las buenas, pero emerge con furia un deseo que alimenta su animal competitivo. Un lugar en la eternidad del fútbol argentino, aunque para él no parece ser suficiente. Por eso, las palabras de Lionel Scaloni no fueron más que combustible, ya que siente que necesita volver a ser el futbolista que convenció al entrenador que su poder ofensivo era la mejor alternativa para la selección argentina. Entonces, que a corazón abierto se anime a decir que sufrió demasiado la aventura Qatar 2022, que la coronación fue la máxima expresión para su carrera y que hasta no fue el Mundial que él hubiera pretendido, no hace más que permitir comprender cómo se compone su ADN. Lautaro Martínez es voraz, por eso no tiembla a la hora de asegurar que siente que este comienzo tras la consagración no es más que el primer paso para volver a ser el artillero que le daba garantías al equipo y en el que confiaba el DT siempre como su primera opción.

Se permitió disfrutar porque su mamá, Karina, logró estar en el Monumental y no había podido acompañarlo en Qatar porque le tiene miedo a los aviones. Y cuando habla del tema evita la mirada de su interlocutor, porque siente que la emoción está a punto de ganarle. “ Soy una persona que se emociona mucho y esto es un sueño. Mis viejos son los que más sufren y el esfuerzo que hicieron para que yo esté cumpliendo mi sueño es tremendo ”, contó Lautaro Martínez.

La felicidad de Lautaro Martínez en Qatar, tras la conquista de la Copa del Mundo Aníbal Greco - LA NACIÓN

Todos los días se levanta pensando que es campeón del mundo, lo disfruta, por eso se convirtió en el dueño del micrófono y comenzó a agitar a las tribunas para alentar a la selección. Pidió que baile el Dibu Martínez y hasta lo invitó a Messi a imitar al arquero, pero el capitán no se animó a tanto: “Me levanto todos los días sintiendo que soy campeón del mundo. Veo las Copas, tengo fotos... No volví a ver nada de los partidos del Mundial, ni de la final, son cosas que me guardo en la cabeza, para mí. Disfruto todos los días, pero quiero ir por más, porque este deporte te exige eso”.

Pero también Lautaro Martínez, que fue el goleador por excelencia del ciclo de Lionel Scaloni sintió que lo que sucedió en Qatar no resultó tan perfecto como él hubiera pretendido: “ No volví a ver nada del Mundial, sólo vi muchos videos de mi hija festejando junto con mi señora. Y no volví a ver nada porque sufrí mucho . La verdad que sí fue muy duro por momentos”. Se queda pensando por un segundo y retoma: “Es que se mezclaron un montón de cosas para mí, porque hubo muchos nervios, pero también los problemas que tuve en el tobillo no me permitieron tener el Mundial que hubiera querido”.

🎤 Lautaro Martínez agarró el micrófono y encabezó los cantitos en la fiesta de la #SelecciónArgentina campeona del mundo 🏆🇦🇷pic.twitter.com/5LpT5HqkaZ — Paso a Paso RC (@PasoaPasoRC) March 24, 2023

Es que Lautaro Martínez no pudo sostener su voracidad goleadora, esa que lo ubica sólo por detrás de Lionel Messi, como máximos artilleros de la era de Scaloni. El delantero de 25 años, de Bahía Blanca, acumulaba 21 goles antes de llegar a la Copa del Mundo de Qatar y pretendía ser el goleador del equipo en la máxima cita. Sin embargo, sus dificultades físicas lo relegaron (una lesión en el tobillo derecho que lo marginó y que hasta lo obligó a inyectarse analgésicos) y quedó por detrás de Julián Álvarez que cuando le dieron vuelo como titular no salió más del equipo principal.

Entonces, en la cabeza de Martínez se alimentó el deseo de volver a ser. Las palabras del seleccionador en la que aseguró que los campeones del mundo no tienen privilegio alguno y que ahora se comenzará un nuevo proceso en el que todo comienzan de cero. Esa idea potencia al delantero del Inter que explicó: “Lo dije después de la Copa América, este escudo y esta selección tiene que ir por más. Esta generación nueva que ahora comparte con nosotros llegó con mucha hambre, con muchas ganas, que tiene un entrenador joven, que tiene claras las cosas y por eso es necesario tener claro que nuestro objetivo es no relajarnos nunca. Y a nivel personal lo que busco es mejorar día a día para poder aportarle a la selección cosas importantes ”.

Es genuino, porque así como puede asumir el mando de festejos, chicanear a su capitán, divertirse, disfrutar con sus compañeros, también elige no quedarse con el brillo del momento y se permite contar cómo siente que fue para él la aventura Qatar, más allá de la coronación: “Cada vez que hablo de lo que vivimos en Qatar me emociono, porque es orgullo haber sido parte. Pero tengo una pequeña mezcla de sensaciones porque a mí me tocó no tener el Mundial que quería o que esperaba, por los problemas que tuve en el tobillo . Ojalá que ahora pueda demostrar lo que venía demostrando en las eliminatorias y en los amistosos, para que se dé vuelta lo que quería que sea y no fue . Eso es lo que persigo, pero siempre pongo por delante la felicidad de ser parte de este grupo”.

Y no se detiene, porque reconoce que su forma de ver las cosas cambiaron mucho para él. Que sus prioridades se fueron modificando, aunque su pasión por el fútbol lo sigue dominando. Desde el nacimiento de su hija Nina, que tiene junto a Agustina Gandolfo (embarazada del segundo bebé de la pareja), tiene una mirada diferente y quizá no se deja afectar tanto por situaciones que antes lo contrariaban: “Sólo me toca disfrutar, porque tengo unos compañeros excelentes, tengo un entrenador que me banca, una familia atrás que me apoya en todo momento, una hija que me cambió la vida, un hijo que viene en camino y una mujer que me acompaña siempre”.

Lautaro Martínez acumula 21 goles en 46 partidos oficiales con la selección JUAN MABROMATA - AFP

Lautaro Martínez no sabe de términos medios. Vive todo a pleno. No se sonroja si tiene que tomar un micrófono, no le gustan las frases de casete y por eso no deja dudas cuando explica que quiere recuperar su lugar dentro del seleccionado argentino. Un proceso nuevo, un objetivo por delante y el delantero de Inter va, el 22 de la selección quiere volver a ser la cuota de gol, como siempre, el Toro bahiense no se detiene nunca.