Lautaro Martínez salió lesionado en el entretiempo en Barcelona vs. Inter por la Champions League

Inzaghi: "Sarà difficilissimo recuperare Lautaro per il ritorno. La gente ha capito che contro la Roma abbiamo dato tutto e con episodi che non voglio neanche stare qui a commentare. Martedì giocheremo probabilmente senza il nostro capitano e sarà già quella una finale per noi" pic.twitter.com/pNR9g5TuPq