Lautaro Martínez, tras eliminar a River: “Fue un partido especial para mí, ellos merecían más”

En el rostro de Lautaro Martínez había satisfacción, pero también respeto. Pese a la clasificación del Inter a los octavos de final del Mundial de Clubes tras vencer por 2 a 0 a River, el capitán del equipo italiano eligió el camino de la empatía, el que eligen los profesionales que saben ganar: elogió al equipo de Marcelo Gallardo, felicitó a sus compatriotas y minimizó el tenso final del partido que tuvo como protagonistas a Marcos Acuña y varios futbolistas del conjunto argentino.

“River es un gran rival y quiero felicitarlos, han hecho una gran competición más allá de haber quedado eliminados. Seguramente merecían más”, expresó el bahiense ante los micrófonos de ESPN y DSports, una vez consumado el triunfo en Nueva York. Y enseguida dejó en claro lo especial que fue el cruce para él: “Fue un partido especial para mí por enfrentar a muchos compañeros de la Selección y a un equipo argentino. Conozco a Gallardo, a varios de los chicos, los felicité por el trabajo que están haciendo”.

Aunque no convirtió goles en el MetLife Stadium, Lautaro fue uno de los jugadores más influyentes del conjunto italiano. Su despliegue, su capacidad para asociarse y su liderazgo fueron claves para sostener al equipo durante los momentos de presión que planteó River, sobre todo en el primer tiempo, cuando los de Gallardo recuperaban alto y llegaban con peligro.

La expulsión de Lucas Martínez Quarta, sin embargo, cambió el desarrollo del juego. “Nos apretaron bien arriba en los primeros minutos, nos complicaron. Después, con un hombre más, se hizo más fácil, encontramos los espacios y pudimos fluir”, resumió.

Consultado por el escandaloso cruce del final, que incluyó empujones y reproches entre jugadores de ambos equipos, con Acuña increpando a Dumfries y los hinchas de River arrojándole proyectiles al neerlandés cuando se iba al vestuario, Lautaro optó por quitarle dramatismo al episodio. “Son cosas que pasan, entendemos lo que sucedió, nosotros somos así. Marcos (Acuña) es un gran jugador y una gran persona”, dijo, con tono conciliador.

El delantero también habló con Telefe y con DSports, donde reforzó la idea de que esta edición del Mundial de Clubes representa una motivación adicional para el Inter tras una temporada en la que no lograron títulos: “Venimos de una temporada larga, con mucho desgaste. Pero esto es una competición de privilegio y queremos dejar al Inter lo más alto posible, como lo hicimos en los últimos años. Este torneo es un objetivo para nosotros”, afirmó.

El equipo que conduce el rumano Cristian Chivu se adjudicó el Grupo E y enfrentará a Fluminense en los octavos de final, el próximo lunes a las 16 en Charlotte. Para Lautaro, el desafío será doble: levantar un trofeo inédito para el club y, al mismo tiempo, dar vuelta la página de un ciclo sin consagraciones. En ese contexto, el triunfo ante River tiene un valor especial.

“Vengo de ahí, conozco lo que es el fútbol sudamericano, lo que es River. Me gusta su juego, cómo afrontan los partidos”, dijo, antes de cerrar con una frase muy personal: ”Fue un partido especial porque mi mamá es de River. Todavía no hablé con ella porque me tocó el control antidoping y estuve en el vestuario festejando con los muchachos, pero seguramente después hable".