Es cierto que esta versión política actual de Juan Roman Riquelme contiene un paquete extra de elogios, los regala con mayor frecuencia que durante su etapa de futbolista. No obstante sus palabras o referencias al juego siguen siendo sagradas. Es por ello que a nadie le pasó por alto su declaración sobre Leandro Brey: “Es un arquerazo; no tengo dudas que va a ser el arquero de Boca por muchísimos años”. Este halago, más allá de causar un revuelo emocional en la familia del arquero, también despertó la curiosidad de todos aquellos que no lo conocían y fueron a Youtube a buscar sus atajadas en la Reserva del xeneize.

Por eso, en estas horas en las que arden los teléfonos del Predio en busca de refuerzos y negociaciones para moldear el Boca del 2024, el rubro arqueros está saldado. No solo por contar con la figura de Sergio Romero, quien prácticamente condujo a Boca a la final de la última Copa Libertadores luego de actuaciones heroicas en instancias de penal, y por tener a Javier García como resguardo. La presencia de Leandro Brey tranquiliza por completo al Consejo de Fútbol.

Brey nació el 21 de septiembre de 2002 en Lomas de Zamora, y con tan solo diez años comenzó su carrera en Los Andes. Criado en el Barrio Villa Independencia, sus primeros pasos en el baby fueron como defensor central.

El crecimiento de Brey se fue dando con cierta velocidad. En marzo de 2021 debutó en el arco de Los Andes tras la expulsión del arquero titular a los 15 minutos de la etapa inicial. Ese hecho, que no estaba en los planes de nadie, le brindó una posibilidad que supo aprovechar: nunca más salió de la titularidad. Su rendimiento fue mejorando con el tiempo y se transformó en una de las grandes apariciones de la Primera B. Fue entonces cuando Boca volvió a poner los ojos en él -cuentan que algunos años atrás, siendo Brey aún más joven pero con notables aptitudes para defender los tres palos, ya alguien había acercado su nombre a Brandsen-.

Finalmente llegó a Boca en febrero de 2022 y el Predio de Ezeiza fue el escenario para su total desarrollo en el puesto. Enseguida Hugo Ibarra le confió el buzo titular de la Reserva y Brey supo aprovecharlo. Fue protagonista de tremendas atajadas que muchas veces ganaron partidos y su nombre comenzó a escucharse con frecuencia. Veedores de otras instituciones y representantes que suelen asistir al predio le prestaron atención. Muchos de ellos sondearon con el Consejo de Fútbol sobre la posibilidad de sacar a Brey de Boca y llevarlo de vuelta al fútbol de ascenso con el fin de otorgarle un rodaje de mayor competitividad que la reserva. La respuesta de Boca fue negativa, la idea era tenerlo bien de cerca. De hecho, fue por eso que se descartó la posibilidad de que se quedara a préstamo en el Milrayitas.

Más tarde el destino le ofreció otro guiño, esta vez para debutar en la Primera de Boca. Y similar a su partido inaugural en los Andes, nuevamente un imponderable le dio la posibilidad. Agustín Rossi salió en el entretiempo del choque vs. Always Ready por una molestia muscular que luego se confirmó como desgarro en el aductor. En una Bombonera colmada por la segunda fecha de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2022, el joven arquero Leandro Brey saltaba al verde césped. Sus familiares, ubicados en el codo de la platea media, desbordaron de emoción al verlo aparecer en el campo de juego para disputar el segundo tiempo.

Darío Benedetto había puesto a Boca en ventaja y marcaría luego el segundo para una victoria en casa que nunca olvidará el joven arquero. El equipo boliviano no le causó demasiado peligro, pero el entrenador Sebastian Battaglia lo felicitó con énfasis en el vestuario al terminar el choque. Es importante aclarar que Javier García aún estaba cumpliendo su fecha de suspensión en partidos de Conmebol por el violento hecho ocurrido en Brasil ante Atlético Mineiro, en la edición anterior de la Libertadores.

Su rendimiento despertó el interés también en el ámbito del seleccionado argentino. De hecho, Javier Mascherano, entrenador de la Sub23, lo venía siguiendo de cerca. Y finalmente el mes pasado lo citó a disputar un par de amistosos ante Japón en la ciudad de Shizuoka, preparatorios para el Torneo Preolímpico Sudamericano que se jugará desde el 20 de enero en Venezuela. Sobre los amistosos ante Japón, si bien el saldo del conjunto albiceleste fue negativo no lo fue el de Brey: Argentina cayó 5-2 en el primero y empató sin goles en el segundo, pero Brey solo jugó el último choque, volviéndose con la valla invicta.

“Va a ser el arquero de nuestro club. Sin duda va camino a ser el dueño del arco. Tuvo la suerte de aprender de Rossi, García, Romero. Le gusta entrenar, es muy serio. Parece una persona más grande, no de 20 años. No tengo dudas de que va a ser el arquero de Boca por muchísimos años. Es un arquerazo”, dice Riquelme. Y Brey se mostró agradecido por dicho elogio a principios de diciembre de 2023 en declaraciones al programa Cómo te va: “Fue algo lindo que me destacara, primero nos reímos con la familia. Es un privilegio que un nombre de esa talla lo diga y estando en el club”, dijo Brey pero al mismo tiempo sabe que no puede saltear etapas: “Primero hay que tratar de agarrar confianza y después tener rodaje. Hay que tener mucha tranquilidad. De un día para el otro puede cambiar pero esperemos que sea de la mejor manera”.

De todas formas, sabe que cuando la oportunidad le llegue, deberá estar a la altura, como hizo hasta ahora: “El arco de Boca no es fácil, es algo importante. Pasaron muchos arqueros importantes y que ganaron muchas cosas. Se respeta, se valora y también hay que aprovecharlo”.

En primera instancia, el vínculo de Brey con Boca Juniors expiraba en diciembre de 2025. Pero en Ezeiza, percibiendo el interés de varios clubes, se movieron rápido para prolongarlo y a mitad de año sellaron un acuerdo para extenderlo hasta diciembre de 2027 y fijar una cláusula de salida cercana a los 15 millones de dólares. “La realidad es que han llegado varios sondeos, varios que preguntaron, pero ninguna oferta formal por el momento”, cuenta gente cercana al CdF. La inversión de Boca por Brey fue de 450 mil dólares para quedarse con el 90% del pase. ¿Tendrá minutos en primera en este 2024 que se avecina? Por los pasillos de la Bombonera dicen que sí. Por lo pronto, el arco de Boca está bien cubierto.