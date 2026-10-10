Leandro Paredes sufrió un desgarro: no jugará contra Vasco da Gama y estará afuera hasta el Superclásico

Leandro Paredes sufrió un desgarro de grado 2 en su isquiotibial derecho, por lo que quedará afuera de las canchas de tres a cinco semanas. La noticia, confirmada este sábado por la mañana, impacta de lleno en Boca, que debe enfrentar a Vasco da Gama por semifinales de la Copa Sudamericana, este martes 13 en la Bombonera y una semana después en Brasil.

Salvo una recuperación más rápida de la prevista, el mediocampista se perderá ambos encuentros de una serie decisiva para el equipo de Rodolfo Arruabarrena. El capitán xeneize llegaría con lo justo y sin rodaje para jugar el Superclásico, que será el 1 de noviembre próximo. En el medio, tampoco estará para los encuentros contra Talleres e Independiente por el Clausura, el 16 y 25 de octubre, respectivamente.

Si bien no hubo parte oficial, el cuerpo técnico de Boca ya maneja esta información.

Fecha 12 del Torneo Clausura de LPF Instituo vs Boca Juniors Leandro Paredes Mario Sar

El mediocampista arrastraba una importante carga física tras la seguidilla de partidos que afrontó Boca en las últimas semanas y ya había evidenciado algunas molestias musculares antes de sufrir la lesión.

Aunque el desgarro tiene un tiempo estimado de recuperación de hasta cinco semanas, los plazos son difíciles de precisar. Se trata de una lesión que Paredes ya sufrió anteriormente en el mismo músculo. A fines de mayo padeció un desgarro en el isquiotibial derecho que encendió las alarmas tanto en Boca como en la selección argentina, ya que ocurrió en la antesala del Mundial.

Paredes sintió una molestia durante el partido de Boca contra Instituto Mario Sar

La lesión se produjo tras la eliminación xeneize ante Universidad Católica por la Copa Libertadores. Aquella noche, el mediocampista ya había jugado con molestias y luego reconoció que arrastraba una sobrecarga muscular desde días antes.

Ahora, su evolución seguirá día a día y el momento de su regreso dependerá de cómo responda al tratamiento y de las sensaciones físicas que vaya recuperando durante la rehabilitación.

De cumplirse los tiempos estimados, estaría recuperado tanto para enfrentar a River en la Bombonera como a Banfield por semifinales de la Copa Argentina el próximo 14 de noviembre.

Jugadores de Boca saludan a la hinchada al finalizar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra São Paulo MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

La lesión

Paredes ingresó el viernes en el minuto 9 del segundo tiempo del partido de Boca contra Instituto -donde empató 2 a 2- en la Bombonera, en lugar de Milton Delgado. Sin embargo, debió salir 16 minutos después cuando sintió la molestia, que describió como un “pinchazón” en el isquiotibial. El jugador se trasladó rengueando y con un hielo en la zona al vestuario.

Tras el encuentro, Arruabarrena dio a Paredes por lesionado en la conferencia de prensa. “Al salir y por las caras supongo que para el martes está descartado”, expresó.

Paredes, directo al vestuario tras jugar 16 minutos ante Instituto: el mediocampista sintió una dolencia en el isquiotibial derecho y fue reemplazado por Ascacíbar. pic.twitter.com/v3G8abQMpE — TyC Sports (@TyCSports) October 10, 2026

Aunque dimensionó lo que significa la ausencia de Paredes para el equipo, remarcó el mensaje constante que brinda en sus conferencias: “Hemos perdido al capitán, al líder, tanto fuera como dentro del grupo pero tenemos con qué para suplantarlo. Ya hemos pasado por estos momentos y siempre damos la cara, y eso el hincha lo agradece, y esperemos el martes decir de vuelta presente”.

El DT trató el encuentro del próximo martes contra Vasco da Gama como “los primeros 90 minutos de una final”. “Esperemos hacer unos buenos primeros 90 minutos. Al hincha la ilusión no se la vamos a sacar, es normal. Todo lo que uno piense a futuro da ansiedad. Nosotros como grupo tenemos que pensar en el presente. El martes”, sumó.