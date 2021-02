Marcelo Bielsa, durante uno de los partidos de Leeds en la Premier League; su equipo marcha décimo en una campaña irregular pero que lo mantiene lejos de la puja por no descender. Fuente: AFP

Leeds United, dirigido por Marcelo Bielsa. y Aston Villa se miden este sábado a las 14.30 de la Argentina en el estadio Elland Road, por la fecha 26 de la Premier League. El encuentro, en el que participará el marplatense Emiliano Martínez como arquero visitante, será transmitido por ESPN 2.

El equipo dirigido por Bielsa lucha contra un rival invisible: la irregularidad. Es capaz de enhebrar grandes actuaciones, como la del 3-0 contra Southampton en la última fecha, con fracasos como el del 0-1 ante Wolverhampton en la jornada anterior. El conjunto blanco tiene volumen de juego y presiona en toda la cancha, pero falla en las áreas. En la ajena le cuesta concretar todo lo que genera; en la propia tiene distracciones y errores. E incluso sufre carambolas, como la del gol del arquero francés Ilan Meslier en contra frente a Wolves.

Marcelo Bielsa en lo previo al partido con Aston Villa

Patrick Bamford es la carta goleadora de Leeds, que este sábado, frente a Aston Villa, puede quedar cerca de los puestos europeos de la Premier League. Crédito: Jon Super / POOL / AFP

Leeds deberá encontrar la manera de lastimar a uno de los mejores arqueros del torneo. El marplatense Martínez dejó Arsenal a comienzos de temporada para tener continuidad y rodaje en Aston Villa, que le ofrecía adueñarse de su arco. La apuesta redituó para "Dibu", que se quedó con el puesto en la primera jornada, y para el equipo de Birmingham, que, gracias a las atajadas del argentino ya no pelea por la permanencia y se anima a mirar hacia las posiciones de clasificación para certámenes europeos.

Algo similar ocurre con el conjunto diseñado por Bielsa, que no tenía en sus expectativas originales aspirar a jugar un torneo continental sino no regresar a la liga Championship. El rosarino no tendrá a su talismán en el medio, Kalvin Phillips, y deberá resolver si será titular el español Diego Llorente. Esta decisión impactará en el sistema táctico: Leeds podría comenzar con una línea de tres defensores.

Asentado en el arco de Aston Villa, el marplatense Emiliano Martínez es una de las principales referencias defensivas del equipo de Birmingham, que visita a Leeds. Crédito: AP Photo/Rui Vieira, Pool

Dean Smith, entrenador de Aston Villa, elogió el trabajo de Bielsa al frente de Leeds. "Es un equipo que me encanta mirar. Tiene un estilo único y llegó a la Premier para iluminarla con su juego. Tengo un profundo respeto por el trabajo que ha hecho Marcelo Bielsa. No estoy seguro de que algún otro entrenador hubiera logrado algo semejante en Leeds. Es una persona respetada en todo el ambiente del fútbol y un hombre muy humilde", dijo Smith en la antesala del partido. Este sábado, el DT de Aston Villa tendrá la chance de decírselo a Bielsa en persona.

Probables formaciones

Leeds: Meslier; Ayling, Llorente, Cooper y Alioski; Raphinha; Struijk, Dallas, Harrison y Roberts; Bamford. DT: Bielsa.

Meslier; Ayling, Llorente, Cooper y Alioski; Raphinha; Struijk, Dallas, Harrison y Roberts; Bamford. DT: Bielsa. Aston Villa: Martínez; Elmohamady, Konsa, Mings y Targett; Luiz y McGinn; Traore, Sanson y El Ghazi; Watkins. DT: Smith.

Martínez; Elmohamady, Konsa, Mings y Targett; Luiz y McGinn; Traore, Sanson y El Ghazi; Watkins. DT: Smith. Estadio: Elland Road.

Elland Road. Horario: 14.30.

14.30. TV: ESPN 2.

