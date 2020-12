English Premier League Finalizado 1 Leeds United Patrick Bamford 5 ' 0 Burnley

Como si se tratase de una forma de reivindicar todo aquello logrado y para espantar las dudas, Leeds arrancó demostrando que la convicción sobre el proceso de Marcelo Bielsa está intacto. Apenas un puñados de minutos le alcanzó para imponer condiciones ante Burnley y lo superó por 1-0, con un gol de Patrick Bamford, de penal, en uno de los encuentros de la 15 fecha de la Premier League. Es cierto que sufrió, que le faltó dominio sobre el juego, pero la victoria ofició de desahogo para el equipo del DT argentino, que estuvo bajo la lupa en las últimas semanas.

No era un partido sencillo para Leed ya que arrastraba la paliza de Manchester United, una semana atrás (6-2), que abrió interminables debates sobre el estilo de Bielsa, ya que continúan señalando al entrenador argentino porque no cambia, siempre juega igual. Algunos aseguran que es vistoso, punzante, agresivo, pero también que parece que por momentos peca de ingenuo.

Fue una especia de revancha para Leeds, pero no contra Burnley en particular, sino contra los detractores del estilo que impuso Bielsa en el equipo y que le permitió volver a la máxima categoría después de 16 años. Incluso, a los pocos minutos de terminado el partido y más allá de no haber mostrado la mejor versión, en la cuenta oficial del club celebraron el 1-0 y destacaron que fue "con el mismo estilo".

No fue un buen primer tiempos para Leeds, le costó demasiado construir juego por la presión alta de Burnley. Por momentos el único recurso del equipo de Marcelo Bielsa fue el pelotazo y se vio beneficiado por un error del árbitro, que no convalidó un gol de Burnley por que entendió que existió un foul sobre el arquero.

En la segunda etapa tampoco pudo imponer condiciones y Burnley prácticamente le quitó el balón y lo dejó sin opciones. Advirtió esa tendencia Marcelo Bielsa y retrasó a Phillips para formar una línea de tres centrales con Ayling y Struijk y tratar de apagar un poco los embates del rival. Incluso. También entró Pablo Hernández para agarrar un poco más la pelota, pero Leeds lució como un equipo tímido e inseguro para tomar el control del juego.

La imagen de Leeds estuvo bastante lejos de ser la ideal, sin embargo, le permite al equipo de Bielsa apagar un poco la incomodidad de ser un equipo que luce vulnerable en la defensa, ya que registra 30 goles en contra en 14 juegos. Si bien se lo señala por la búsqueda frenética por el arco rival, el equipo de Bielsa ahora acumula 25 goles en la Premier, una marca que no se condice con esa postura en el campo y que tiene a equipo como Liverpool como el mejor con 36 conquistas.

El equipo de Elland Road se quedó con tres puntos valiosos, pero ayer, ante Burnley estuvo lejos de ese conjunto dominante y que marca que tiene en cada partido el con 60,5 por ciento de la posesión del balón. Claro, en este momento el valor es la victoria, la contundencia para aprovechar la chance que le otorgó el penal. No mucho más, pero fue un buen desahogo.

