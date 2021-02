Leipzig - Liverpool, Champions League: horario, TV y formaciones

Champions League | Ronda de 16 Sin Comienzo P RB Leipzig P Liverpool

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de febrero de 2021 • 00:15

Revalidar el título de la Premier League es un proyecto destrozado para Liverpool, así que la Champions League asoma como la última oportunidad para levantar un trofeo esta temporada. Y en busca de ese objetivo, los Reds de Jürgen Klopp visitan este martes al peligroso Leipzig, por la ida de los octavos de final, a partir de las 17 y con transmisión a través de Fox Sports.

El partido se jugará en Budapest en lugar de Leipzig, después de que el gobierno alemán no autorizó el ingreso de Liverpool al país por las restricciones impuestos ante la propagación de una nueva variante del coronavirus en Gran Bretaña.

Mientras, Klopp sigue buscando soluciones en su diezmada defensa. Liverpool afronta la fase de eliminación sin Virgil van Dijk, Joe Gómez y Joel Matip -sus tres principales centrales- y Fabinho, un volante de contención que era un parche en el fondo, también descartado. El mediocampista Jordan Henderson y el inexperto Ozan Kabak, llegado en enero desde el Schalke alemán, conforman la dupla de centrales adelante del arquero Alisson Becker, que ha sido protagonista de gruesos errores que derivaron en goles en los últimos partidos.

En las horas más bajas de su ciclo como técnico de Liverpool, Jurgen Klopp se expresó desafiante el lunes al detallar cómo pretende darle un vuelco a la atribulada temporada del club. El DT alemán no pudo ocultar el pesimismo tras la derrota 3-1 ante Leicester el sábado y dio por sentado que su equipo no podrá revalidar su título de la Premier, tras quedar 13 puntos detrás del líder Manchester City.

Jürgen Klopp, en su momento más complejo al frente del Liverpool Fuente: Archivo - Crédito: Paul Ellis/Pool via AP

Liverpool apenas ha ganado dos de sus últimos 10 partidos, y ha perdido sus tres duelos de la liga inglesa por primera vez desde que Klopp asumió en 2015. También ha sido un difícil periodo para el técnico alemán en lo personal. Su madre, Elisabeth, falleció el mes pasado a los 81 años tras contraer el coronavirus. No pudo acudir al funeral en su país natal debido a las restricciones de viaje.

"No necesito un descanso", dijo Klopp, al desmentir las conjeturas sobre una posible renuncia. "Puedo lidiar con las cosas. Puede enfocarme en una y en la otra. No soy de abrumarme. Desde luego que nos afectan las cosas que ocurren a tu alrededor, pero nadie tiene que estar preocupándose por mí. Quizás no luzca bien porque hace mal clima, la barba es mas gris. No estoy durmiendo y tengo estas ojeras, pero estoy rebosando de energía", anadió.

Con Liverpool eliminado de las dos copas domésticas, la Champions es el único trofeo al que los Reds pueden aspirar esta temporada. Sobre la mala racha de Liverpool, Klopp sostuvo que se trata de "un desafío interesante".

Sadio Mané, otra de las figuras de los Reds Fuente: Archivo - Crédito: AP photo/Jon Super, Pool

"Nadie ha podido escribir un libro con la solución para salir de una situación como esta, pero vamos a resolverla. Por favor, que todos los sepan, vamos a salir de esto. Será complicado, pero lo haremos jugando al fútbol, saldremos adelante siendo más unidos, peleando con todo lo que tenemos", desafió.

Estas son las posibles formaciones:

Leipzig: Gulácsi; Klostermann, Orban, Upamecano; Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino; Nkunku, Olmo; Poulsen. DT: Julian Nagelsmann

Gulácsi; Klostermann, Orban, Upamecano; Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino; Nkunku, Olmo; Poulsen. DT: Julian Nagelsmann Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson; Thiago Alcántara, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Mané. DT: Jürgen Klopp.

Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson; Thiago Alcántara, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Mané. DT: Jürgen Klopp. Estadio: Puskas Arena (Hungría).

Hora de la Argentina: 17

TV: Fox Sports.

Conforme a los criterios de Más información