Leonardo Burián: el arquero de Colón que sortea los dramas de la vida con una sonrisa (y puede ser campeón)

“Se me está haciendo difícil”. Cuando vuela, Leonardo Burián toca el cielo con las manos, es un especialista en el arte de los penales, está a un pasito de la gloria, pero extraña demasiado. Tiene 37 años, trabaja de arquero y nació en el interior profundo de Uruguay, a casi 400 kilómetros de Montevideo, en Melo, capital del departamento de Cerro Largo. Se gana la vida al arrojarse sobre el césped, puede salir campeón por primera vez en la historia con Colón, pero el balón no es lo único que importa. “No es sólo fútbol”, avisa.

Solo tiene que cruzar el charco, pero nada es sencillo entre las tormentas de la pandemia. “Hace cuatro meses que no veo a mi familia. Tuve la suerte de que en diciembre vinieron a Santa Fe y pudieron visitarme. Luego cerraron las fronteras con Uruguay y se hace muy difícil, uno extraña mucho a su familia. A veces no nos damos cuenta del desarraigo, pero yo desde agosto del año pasado que no voy a Uruguay…”, cuenta una de las figuras de la Copa de la Liga. La antesala de la definición con Racing tiene otras capas: el corazón no sabe de vueltas olímpicas. Late en otras dimensiones.

Leonardo Burián Fotobaires

“En diciembre hubo menos restricciones así que mi familia pudo venir unos días para las fiestas, luego se fueron y ya no volvieron por el cierre de la frontera. Cuando termine el torneo quiero volverme a Uruguay para verlos”.

Algunas atajadas claves

Salir campeón y tomarse un recreo sentimental: de eso se tratan los días de Burián, que suele atajar con una sonrisa. Los dramas de la vida lo atraviesan, pero suelen hacerlo más fuerte. Sufrió un serio accidente de tránsito en 2015, cuando su automóvil fue embestido por un camión. Se salvó de milagro. La cara de la moneda cayó del lado más oscuro en agosto de 2019, cuando uno de los hermanos, Daniel Burián Castro, de 46 años, falleció en un grave accidente de tránsito. Era el comisario mayor de la zona, lo conocían todos.

Tan lejos, tan cerca, tal vez por eso lo recordó minutos después del triunfo contra Independiente, por las semifinales del campeonato. “Esto va para mis hijos, para mi señora, mis padres, mis hermanos y al que está en el cielo” , mencionó. Burián juega con las manos, jamás con los sentimientos: suele pasarse minutos viendo a Neuer y Buffón, sus ídolos.

Pero se le quiebra la voz cuando habla con lo suyos. Allí, el asunto es otro: puede pasarse horas de charla. Trata de perfeccionar una de sus pasiones: la salida con los pies. Es el futbolista con más minutos disputados en el certamen, con 1440. Según los especialistas en estadísticas, lidera el ranking de atajadas, con 51 y es el referente del equipo santafesino, el que más arcos invictos suma en el torneo, con ocho.

Leonardo Burián, en el centro de los festejos Fotobaires

No es una estrella: su trayectoria está basada en un gigante, Nacional, de Montevideo, y de entidades con aroma a sudor, como Bella Vista, Tolima, Wanderers, Chiapas y Godoy Cruz. Le dicen ‘Cachorro’ porque a uno de sus hermanos mayores se lo conocía como El Perro. No es de los que creen que la felicidad se asemeja a la audacia: cuanto más resguardado, mucho mejor. “Lo mejor que tenemos es la solidez defensiva. Con Eduardo (Domínguez) logramos una solidez importante, es un gran entrenador, que está pendiente no solo de lo deportivo, sino en el ámbito familiar. Nos hizo creer en nosotros mismos”, cuenta el hombre que respeta a Racing, el candidato por su grandeza, pero que vuela cuando menciona al ídolo y a los fanáticos.

El triunfo sobre Independiente

“El Pulga hace la diferencia, por su calidad, pero sobre todo, por su tranquilidad. Además, ayuda a los chicos a ser mejores. Hace tiempo que estamos cerca de salir campeón, tuvimos la posibilidad de jugar una final internacional, es un deseo. La gente está… enloquecida”, sostiene el arquero que en Colón sólo frente a Estudiantes de Buenos Aires no atajó un remate en una definición por penales. El equipo de Caseros venció a Colón por 7 a 6 y pasó a las semifinales de la Copa Argentina, tras empatar 2 a 2 en los 90 minutos, en octubre de 2019. Todo un misterio: Burián no acertó ni uno.

“Es el destino. Una virtud que tengo. Me pasan videos y entreno cuando hay posibilidades de que se defina por penales. Nada del otro mundo”, frena todo intento de exageración. Porque el fútbol, para Burián, es un juego convertido en profesión. Lo que importa es la familia.