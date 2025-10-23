Leones de Rosario FC, el club de Lionel Messi y su familia, jugará en Primera C en 2026

Los Messi tendrán participación directa en el fútbol argentino a partir de 2026: Leones de Rosario Fútbol Club, la entidad fundada por la familia del crack, jugará el año próximo en la Primera C. Así quedó estipulado según el Boletín Oficial N° 6752, emitido el pasado 11 de septiembre, en el que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aprobó la afiliación directa del club rosarino, con lo que se le permite incorporarse sin atravesar las divisiones para los clubes indirectamente afiliados y salteando la instancia del Torneo Promocional Amateur, la división más baja del sistema.

El club tiene como presidente a Matías Horacio Messi, hermano de Lionel, mientras que María Sol, su hermana, aparece como vocal suplente. En tanto, entre otras autoridades, es revisor de cuentas suplente Tomás Matías Messi, sobrino del capitán de la selección.

El equipo será dirigido en la Primera C por el ex mediocampista de River Víctor “Chapa” Zapata, que viene de conducir Atlas y conoce la divisional. El conjunto utilizará una camiseta negra con vivos blancos y actuará como local en el estadio Único, de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires, a 70 kilómetros de la ciudad de Rosario.

Una reseña de la dirigencia en la página oficial indica que la Asociación Civil Leones de Rosario Fútbol Club fue fundada el 2 de enero de 2015, en la localidad de Alvear. Desde ese mismo año se afilió a la Asociación Rosarina de Fútbol y comenzó a participar con su equipo masculino de mayores en el Torneo Unificado de Ascenso. Durante sus comienzos hizo de local en el predio de Sagrado Corazón, ubicado en Ovidio Lagos al 7000.

El perfil del club amplía: “Más adelante inauguraría su complejo deportivo emplazado en Ecopueblo (Alvear), que contó en un primer momento con dos canchas de fútbol reglamentarias, una de césped sintético y otra de césped natural. Un tercer campo de juego con medidas reducidas para actividades varias. Un área edilicia que cuenta con vestuarios locales y visitantes, sector administrativo y utilería. Además, un resto-bar, todo bajo superficie semicubierta. También un área de estacionamiento y espacios verdes”.

En la primera campaña, en 2015, Leones de Rosario FC terminó tercero en la Zona C del Torneo Unificado de Ascenso. Al año siguiente volvieron las tres categorías masculinas y Leones pasó a integrar la Primera ‘C’, Copa Mariano Reyna y tuvo otra aceptable actuación. Siguió compitiendo en la ‘C’ hasta que, en 2019, tuvo su mejor año en el fútbol de Rosario. Tras las 28 fechas del campeonato, Leones sumó 63 puntos y se consagró campeón de la Copa Mariano Reyna, título que le permitió ascender a la Primera ‘B’“. Asimismo, la descripción agrega un párrafo dedicado a las mujeres: ”El año 2022 fue muy positivo para su plantel femenino. Esa temporada, su Primera División se consagró campeona del Femenino B y logró el ascenso a la máxima categoría rosarina".