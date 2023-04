Liga de España: Atlético de Madrid sigue su buena racha y va por el gran golpe ante Barcelona, que cedió otro empate

escuchar

Sólo quedan nueve fechas para que finalice la Liga de España y este domingo se cerró la fecha 29. Barcelona tiene todo para consagrarse campeón, pero desaprovechó una buena chance de acercarse al objetivo y con particulares excusas hechas por Xavi. Sin embargo, el que está dando la nota en el fútbol español es el Atlético de Madrid de Diego Simeone, que ganó y se llevó un grato mensaje del entrenador rival. Además, mantiene un invicto impresionante que la próxima jornada buscará defender ante el Blaugrana. Como contrapartida, el que todavía no conoce lo que es sumar desde su arribo a Elche es Sebastián Beccacece, y quien lo frustró esta vez al entrenador fue otro argentino.

Sebastian Beccacece perdió en los tres partidos que dirigió a Elche desde que es el DT del equipo que está cerca de descender Eric Alonso - Getty Images Europe

Para los Colchoneros todo es alegría en la Liga. En el estadio Metropolitano venció por 2 a 1 a Almería, como local, con un doblete de Antoine Griezmann y las presencias como titulares de los tres argentinos campeones del mundo: Rodrigo De Paul, Ángel Correa y Nahuel Molina. El triunfo los coloca en la tercera posición con 60 puntos, y a dos unidades de su clásico rival, Real Madrid.

A pesar de haber quedado eliminados en la Champions League sin la posibilidad de participación en la Europa League, el inicio de 2023 es (casi) todo festejos en la Liga. Es que los dirigidos por Simeone no pierden desde el 8 de enero. En aquella oportunidad fue por 1-0 ante Barcelona, como local, por la fecha 16. Pero la revancha puede estar cercana, porque el próximo domingo, Atlético de Madrid visitará el Camp Nou. Y con en esta racha imparable, Atleti hace 13 partidos que no pierde y lleva seis victorias en fila.

Y como si fuera poco, Simeone se llevó un halago del entrenador de Almería. Joan Francesc Ferrer, expresó: “Me apasiona ver jugar a este Atleti”, expresó. Y claro que el entrenador argentino le respondió entre risas: “Hay entrenadores que les apasiona ver jugar al Atleti, pero en vez de decirlo en la sala de prensa lo dicen en su casa con amigos”. Además, el Cholo expresó que su equipo jugó “80 minutos que fueron lo mejor de la temporada”.

Para Barcelona hubiera sido un paso más rumbo al título en el fútbol español, pero desaprovechó una gran chance. Los de Xavi igualaron 0 a 0, como visitantes y, por el triunfo de Real Madrid, ahora le lleva 11 unidades. Quien buscó un pretexto por no haber sumado de a tres fue el entrenador del equipo Catalán, en la conferencia de prensa tras el partido buscó dos excusas insólitas: “Si me preguntas por el césped, nos ha perjudicado, bastante diría. El balón no corría y eso perjudica al equipo que tiene más el balón. Estamos acostumbrados a jugar sin sol, estamos más acostumbrados a jugar de noche”.

Robert Lewandowski se agarra la cabeza. Barcelona no pudo sumar de a tres en su visita a Getafe Angel Martinez - Getty Images Europe

Por la parte de abajo de la tabla, Girona le ganó como local a Elche por 2 a 0. El primer tanto del partido lo marcó Valentín Castellanos, el argentino que fue pretendido por River. De este modo, el equipo ganador le dio otro empujón a la segunda división a los dirigidos por Sebastián Beccacece, que perdió los tres encuentros en los que estuvo al mando del equipo.

El partido estuvo repleto de futbolistas argentinos. Además del gol de Castellano, Paulo Gazzaniga estuvo en el arco de Girona. Mientras tanto, en la visita, fueron titulares Axel Werner y Lucas Boyé. En el banco de suplentes estuvieron Nicolás Fernández Mercau y Ezequiel Ponce, que estuvieron durante los últimos 13 minutos en la cancha y además Lautaro Blanco y Lisandro Magallán que no ingresaron.

Para Girona, el triunfo fue muy importante porque suma 38 puntos y está a 10 unidades de distancia del descenso. Para Elche, la segunda división está cada vez más cerca. Los de Beccacece sólo tiene 13 unidades en la tabla de posiciones, ganaron apenas dos partidos en toda la temporada en la Liga y llevan cuatro caídas en fila.

