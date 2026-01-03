Julián Álvarez y Emilia Ferrero se convirtieron en padres: la primera foto de Amadeo
El delantero argentino y su pareja compartieron la imagen de su bebé recién nacido y enternecieron a todos
El 2026 no es un año más para Julián Álvarez. Mientras se prepara para el próximo Mundial, el delantero argentino recibió este 2 de enero a Amadeo, su primer hijo, fruto de su relación con Emilia Ferrero. La noticia, que rápidamente se volvió viral, fue confirmada por la pareja este sábado a través de sus redes sociales con una imagen que derritió el corazón de los fanáticos.
“Amadeo 2.1.26″, escribieron en la descripción de la publicación compartida que hicieron mediante sus respectivas cuentas de Instagram, donde se ve al recién nacido descansar sobre una superficie blanca de textura tejida. El niño viste un conjunto de algodón íntegramente blanco, que incluye un pantalón con pies y una prenda de mangas largas.
Pero lo que más llamó la atención de la imagen -la cual no revela el rostro del menor- es la interacción entre las manos de los padres y la pequeña mano del bebé. Con un gesto cargado de simbolismo, una mano masculina y una femenina sostienen con delicadeza los dedos del recién nacido para formar la seña característica de Spider-Man (el “Arañita”), en clara alusión al apodo de su padre.
En cuestión de horas, el posteo recibió miles de likes de los fanáticos e innumerables mensajes que celebraron la buena nueva. “¡Felicitaciones Julián querido hermosa familia estás formando se vienen cosas lindas Araña disfruta”; “Bienvenido Amadeo!, que tengas una hermosa y larga vida!”; “Bienvenido Amadeo y felicidades a los dos por esta nueva etapa que va a iniciar les deseo la mayor felicidad a los tres” y “La mejor foto de un bebé recién nacido la tiene Amadeo. Bienvenido y felicitaciones a los papás”, fueron solo algunos de ellos.
El camino hacia la paternidad comenzó a hacerse público a mediados del año pasado. En junio, durante el Mundial de Clubes, el joven cordobés de 25 años reveló la noticia que cambiaría su vida. “Sí, voy a ser papá. Todavía no anunciamos nada. No sé cómo salió por ahí...”, reveló ante la prensa. Poco después, la pareja utilizó sus redes sociales para formalizar el anuncio con un mensaje cargado de ternura: “Foto oficial del nuevo equipo titular. Papá, mamá, Tarzán… y el próximo fichaje en camino. ¡Estamos muy felices!”. En aquel entonces, el delantero ya anticipaba que el nombre elegido era Amadeo, una elección que hoy ya es una realidad.
La historia de Julián y Emilia Ferrero es la de un amor que resistió el paso del tiempo y las fronteras. El vínculo nació en Calchín, Córdoba, cuando apenas tenían 10 años, compartiendo las tardes de infancia y el mismo grupo de amigos. Con el tiempo, esa complicidad infantil dio paso a un romance sólido en 2017, con algunas idas y vueltas, hasta que decidieron hacerlo público recién a mediados de 2022, año en que “La Araña” explotó futbolísticamente en River Plate. Desde entonces, Emilia se convirtió en su apoyo incondicional en cada desafío: primero en Buenos Aires, luego en la exigente adaptación a Inglaterra con el Manchester City y, finalmente, en el desembarco en Madrid en 2024. Hoy, instalados en la capital española tras el pase del delantero al Atlético, la llegada de Amadeo simboliza el broche de oro para una pareja que supo crecer a la par de los grandes éxitos deportivos.
