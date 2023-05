Liga de España: fuerte polémica por un gol anulado a Valladolid, que pelea por no descender

escuchar

En un fútbol repleto de fallos arbitrales, una de las jugadas más polémicas del fin de semana se produjo en la Liga de España. En el triunfo de Sevilla por 3 a 0 como visitante ante Valladolid, por la fecha 34, con una acción pudo cambiar el resultado y justo con un equipo que lucha por no descender a la segunda división. Con el tiempo adicionado cumplido al cierre de la primera etapa, el juez principal pitó el final en el momento exacto en el que un futbolista del local se disponía a rematar al arco. EL jugador disparó y convirtió el gol; sin embargo, la decisión ya había sido tomada y no se dio por válido. El falló causó el enojo del legendario Ronaldo Nazario, propietario del Blanquivioleta.

Se jugaban los últimos segundos del minuto 49 de la primera etapa cuando Valladolid tenía un córner desde la derecha. Los locales decidieron jugar en corto y el pase fue hacia el medio. Quien recibió y ejecutó de primera fue Monchu. Su disparo rebotó en la defensa de Sevilla y el que tomó el rebote fue Sergio Escudero. En el momento exacto en el que se acomodaba para patear, el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias decidió dar por terminado el primer tiempo. ¿Qué pasó con el remate del volante del local? La pelota fue hacia el arco, venció las manos de Marko Dmitrovic y entró en el arco. De inmediato, algunos festejos se mezclaron con las protestas eufóricas de los jugadores. Luego se metieron a la cancha los suplentes y el entrenador uruguayo Paulo Pezzolano. Incluso, un miembro del cuerpo técnico vio la roja. También, enloqueció el público que estaba en el estadio José Zorrilla. Todos apuntándole a Ortiz Arias.

El pedido de Valladolid tenía que ver con que el juez no puede finalizar el partido cuando un futbolista ya está acomodado para ejecutar al arco en esa segunda jugada. Además, se trataba de un duelo clave para los locales. En la segunda etapa, todo le salió al revés y Sevilla goleó por 3 a 0 con los tantos marcados por Rafa Mir, Alejandro Papu Gómez y Jesús Manuel Corona. Y para los pucelanos fue una dura derrota en la lucha por no descender a falta de cuatro fechas para la finalización del campeonato. Con la caída quedó en el puesto 17, con 45 unidades, apenas un punto más que Getafe, el último de los que está perdiendo la categoría en estos momentos.

La jugada y el resultado adverso para Valladolid hizo estallar de furia a Ronaldo Nazario, que es presidente y propietario del club. En su cuenta oficial de Twitter, el brasileño se descargó por lo sucedido: “¡INADMISIBLE lo ocurrido hoy en Zorrilla! Hasta ahora habíamos estado callados intentando reivindicar nuestra insatisfacción por medios oficiales, reuniones y peticiones, evitando hacer una exposición pública. ¡Pero basta ya! Esto es fútbol profesional y exigimos explicaciones. Errores de estas dimensiones pueden cambiar toda una temporada. Pero que quede clara una cosa: pelearemos contra TODO y contra TODOS porque somos el Real Valladolid. Nuestro equipo, nuestra afición y nuestra ciudad lo han dado todo y nadie nos lo va a quitar”, escribió el dirigente que, en la misma publicación, puso las cuentas de la Liga de España y la de la Real Federación Española de Fútbol.

Luego del partido, el entrenador del Valladolid, Paulo Pezzolano habló ante la prensa y dejó sus sensaciones sobre la jugada: “En la primera mitad fuimos superiores, pudimos marcar, ya que se dieron ocasiones claras de gol, pero la jugada del tanto anulado a Escudero antes del descanso marcó un antes y un después”, explicó. Según Pezzolano, “el árbitro le pidió perdón y admitió el error”. Sin embargo, avisó: “El equipo está “indignado y triste porque los errores arbitrales están costando mucho y los jugadores no olvidan lo sucedido”, cerró. El protagonista de la jugada, Sergio Escudero, también habló y expresó que no entendía lo sucedido: “Si deja lanzar el córner tiene que dejar acabar la jugada” y añadía “yo escucho el pitido justo después de chutar. Cuando chuto es cuando pita... Son cosas que no se entienden”.

Desde la cuenta oficial del club también mostraron su enojo: “¿Os sorprende lo que ha pasado hoy en Zorrilla? Lo de la roja... Lo del gol... ¿Seguimos? No pedimos que nos den, solo que no nos quiten”, sentenciaron, acompañado del video de la acción completa. Y el camino para Valladolid será muy difícil en lo que resta en la Liga de España. El próximo viernes juega un partido clave como visitante frente a Cádiz, equipo que tiene la misma cantidad de puntos, pero con mejor diferencia de gol (-24 contra -30). En la jornada 36 recibirá al campeón Barcelona. Las últimas dos fechas serán ante Almería y el cruce mano a mano ante Getafe, en su casa.

