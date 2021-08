Liga de España. Mientras Real Madrid debutó con una goleada, Ronald Koeman pide no vivir del pasado en Barcelona y dejar atrás a Lionel Messi

Este domingo harán su estreno en la liga de España Barcelona, aún bajo el shock de no tener más a Lionel Messi, contra Real Sociedad. Después de más de 17 meses sin público a causa de la pandemia, el Camp Nou abrirá sus puertas con un aforo limitado a 22.000 espectadores, sin que los abonados hayan hecho la reserva de todos esos lugares, lo que se interpreta como un primer síntoma de la era post-Messi, que en los últimos 17 años se erigió en el futbolista más importante de la historia del club.

Sin la posibilidad de contar con Sergio Agüero, que tiene para dos meses más de recuperación por una lesión, el entrenador Ronald Koeman se refirió inevitablemente a Messi durante la conferencia de prensa anterior al estreno: “Se habló mucho de Leo, el mejor jugador del mundo. Su salida es dolorosa para todos. Lo extrañaremos, pero no podemos vivir del pasado”.

Ronald Koeman, en la conferencia de prensa previa al debut de Barcelona, ante Real Sociedad este domingo. Captura de pantalla

Las palabras del entrenador neerlandés suenen un poco en sintonía, aunque en su caso no desafiantes, con las que a mediados de semana había pronunciado Javier Tebas, el presidente de LaLiga: “Duele que se vaya, pero nadie es imprescindible”, había dicho el directivo.

Más allá de lo que atañe estrictamente a Barcelona, el certamen sigue adelante y este domingo tendrá el debut el defensor del título, Atlético de Madrid, como visitante del Celta de Eduardo Coudet. En un mercado de pases muy deprimido en la liga de España, el Atlético de Diego Simeone concretó la que es hasta ahora la operación más alta, con los 35 millones de euros que pagó por Rodrigo De Paul, que dejó Udinese. Sevilla, que hace un par de días acordó la contratación a Gonzalo Montiel, recibirá hoy al ascendido Rayo Vallecano.

Por otro lado, en la última semana, de Real Madrid se habló más por la guerra que el presidente Florentino Pérez le declaró a LaLiga por el contrato con un nuevo grupo inversor que por razones futbolísticas. Es cierto, también, que el club de Chamartín hasta ahora no provocó ningún impacto en el mercado de pases, más allá de la incorporación de hace más de un mes de David Alaba, que llegó libre de Bayern para cubrir una defensa que ya no tiene a Sergio Ramos –en PSG– ni a Raphaël Varane –transferido a Manchester United–.

El buen debut de Real Madrid

Con el regreso de Carlo Ancelotti, el entrenador en la conquista de la Champions League 2014, Real Madrid tuvo un estreno auspicioso. Como visitante, goleó por 4-1 a Alavés, con dos tantos de Karim Benzema, erigido en el delantero franquicia por trayectoria y eficacia. Nacho, que con Éder Militão integra la nueva pareja central, y Vinícius marcaron los otros goles. Descontó Joselu para Alavés.

Gareth Bale fue titular, luego del préstamo en Tottenham, club en el que tuvo un paso tan opaco como lo habían sido sus últimas temporadas en Real Madrid. Ancelotti apostó por un tridente con Bale, Benzema y Eden Hazard, otro jugador que nunca alcanzó el nivel por el que se lo compró, a Chelsea, además de que numerosas lesiones le restaron continuidad.

Karim Benzema anota su segundo gol, el tercero de Real Madrid en la victoria sobre Alavés en el comienzo de la liga de España. Alvaro Barrientos - AP

Los otros resultados de este sábado fueron Cádiz (con Jeremías Ledesma) 1 vs. Levante 1; Mallorca 1 vs. Betis 1 (Guido Rodríguez, suplente) y Osasuna 0 (Chimy Ávila en los últimos 20 minutos) vs. Espanyol 0.

Show de Haaland en la Bundesliga

Mientras sigue en la mira de varias potencias europeas, Erling Haaland empezó en la Bundesliga con el repertorio de gran delantero. Registró dos goles y tres asistencias en el 5-2 de Borussia Dortmund sobre Eintracht Frankfurt, que tuvo al colombiano Rafael Borré entre los titulares.

Erling Haaland, la gran figura en la goleada de Borussia Dortmund INA FASSBENDER - AFP

El noruego suma 62 goles en los últimos 61 partidos en Borussia Dortmund. “Es un jugador increíble”, lo elogió Marco Rose, el nuevo director técnico. Su compañero Marco Reus, que anotó tras un pase de Haaland, fue más cauto sobre el atacante de 21 años: “Tenemos que cuidarnos de elogiarlo demasiado, sólo porque tiene algunos aspectos por mejorar”.

Exequiel Palacios fue titular en el 1-1 de Bayer Leverkusen ante Union Berlin. Mateo Klimowicz estuvo desde el comienzo en el 5-1 de Stuttgart sobre Greuther Fürth.

LA NACION