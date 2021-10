Liga de las Naciones: crece la polémica por el gol de Mbappé y hablan de “regla estúpida”

Francia se coronó en la Liga de las Naciones de la UEFA, en el estadio San Siro de Milán, al derrotar a España por 2-1. El segundo tanto, marcado por el atacante Kylian Mbappé cuando sólo restaba un puñado de minutos para el final, desató una verdadera polémica y todavía hoy las discusiones continúan en Europa por el fallo avalado por el árbitro inglés Anthony Taylor.

Restando diez minutos para el final, Mbappé recibió una asistencia de Theo Hernández y definió con maestría ante la salida del arquero Unai Simón. Pero cuando partió el pase de Hernández, el compañero de Leo Messi en París Saint-Germain estaba en posición adelantada. Sin embargo, según explicó el árbitro Taylor, la acción quedó convalidada porque el defensor español Eric García desvió ligeramente la pelota de Hernández, habilitando a Mbappé.

Mbappé define ante la salida de Unai Simón y se desata la polémica Jonathan Moscrop - CSM via ZUMA Wire

La decisión tomó por “sorpresa” hasta al seleccionador de Francia, Didier Deschamps, que se abrazó a la legalidad del tanto asegurando que con el “reglamento en la mano” el gol estuvo bien convalidado. Pero también reconoció su “extrañeza” por lo que sucedió. “Si conoces bien la regla... Yo no la conocía”, expresó el DT francés, según replican los medios españoles.

Los jugadores españoles, sorprendidos tras la explicación del árbitro, mostraron su frustración al terminar el encuentro. “Un defensor nunca en la vida se puede apartar de la jugada” , dijo uno de los grandes protagonistas de la acción, Eric García. César Azpilicueta fue más allá: “El árbitro no toma la decisión, decide el del VAR y eso sí que me cuesta entenderlo”.

La definición del francés Kylian Mbappe en la final de la Liga de Naciones de la UEFA ante España, que tanta polémica desató. Massimo Paolone - LaPresse via ZUMA Press

Sergio Busquets, capitán de España y elegido mejor jugador de la final, no dejó de mostrarse sorprendido por el el motivo que se validó el segundo gol de Francia: “El árbitro nos explica que Éric García hace algo por jugar el balón y por eso no hay fuera de juego. Pero él quiere jugar el balón porque le habría llegado a Mbappé, que estaba en fuera de juego. No tiene sentido” .

Según replicó el diario Marca, de España, Bruno Derrien, ex árbitro francés, se mostró contundente en el medio RMC a pesar de asegurar que el gol sí era legal. “ Podemos considerar que se puede violar el espíritu del juego, que esta regla es estúpida. No es un error de arbitraje sino que la regla es desgarradora y que quizás debería ser cambiada” .

El gol de Mbappé: la jugada de la polémica

El gol de Mbappé en la final de la Nations League

El inglés Gary Lineker, comentarista de Sky Sport avanzó en la misma línea. “Una nueva ley sobre el fuera de juego para reemplazar la absurda ley del fuera de juego -se quejó-. Siempre fue una mala idea que los árbitros decidieran las reglas del juego en lugar de simplemente arbitrar ”.

Las reglas dictadas por la IFAB (The International Football Association Board), la instancia que rige las leyes de juego, son claras: “Se considerará que un jugador en posición de fuera de juego no ha sacado ventaja de dicha posición cuando reciba el balón de un adversario que juega voluntariamente el balón, incluida la mano voluntaria, a menos que se trate de una ‘salvada’ por parte de un adversario”.

Karim Benzema y Kylian Mbappé celebran el tanto del atacante de PSG en la final de la UEFA Nations League entre Francia y España. Luca Bruno - AP

El ex árbitro internacional francés Joël Quiniou le comentó a la agencia AFP que la decisión es buena. “García, que intentó jugar el balón, que lo tocó y lo desvió de su camino, habilitó a Mbappé. No se puede considerar que se trate de un gesto sin intención”.

“Es un caso de escuela” , opinó para la misma agencia Bertrand Layec, también antiguo árbitro de fútbol. “En la fase de posición, Mbappé está en fuera de juego, pero a partir del momento en que el defensa juega el balón de manera deliberada, vuelve a estar en juego. Se puede estar de acuerdo o no con la regla, pero se aplicó correctamente”.