El Maestro Tabárez y una frase que despertó la polémica en Uruguay: “Hay que cerrar los esfínteres”

Oscar Washington Tabárez, histórico entrenador del seleccionado uruguayo, citó una llamativa frase relacionada a los “esfínteres” luego de la derrota de su equipo ante Argentina por 3-0 por las Eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022.

”Como dijo alguna vez algún entrenador, hay que cerrar los esfínteres. Todos, y el principal es la boca. Lo único que nos puede reivindicar son los resultados que podamos obtener en el futuro y a eso nos vamos a abocar”, dijo el Maestro en la conferencia de prensa que brindó en el estadio Monumental luego del partido pendiente de la fecha 5.

Gol de Messi

”Lo único que nos puede reivindicar son los resultados y a eso nos vamos a dedicar a partir de mañana”, agregó el experimentado entrenador de la “Celeste”, ofuscado por la dura derrota.

En el análisis del partido, Tabárez rescató “los primeros minutos” de su equipo pero después aceptó que Argentina “dominó el juego” liderado por Lionel Messi.

”Argentina dominó el juego y además tiene a Messi, un Messi líder en estos momentos y eso se hace sentir en el campo”, remarcó el DT. ”Este grupo sabe que en los momentos difíciles es cuando más buena cara se debe poner. A todos nos duele, se compite para tratar de ganar, cuando uno es superado, tiene que tener la humildad de reconocerlo y también la rebeldía en los próximos partidos”, cerró Tabárez.

Gol de De Paul

Hasta se consultó a la RAE

La polémica frase de Tabárez despertó curiosidad en Uruguay. Tanto que el diario El País publicó una nota donde se pregunta: “¿La boca es un esfínter o no?”

Es más, citó la definición de la Real Academia Española (RAE): “El esfínter es un músculo anular con que se abre y cierra el orificio de una cavidad del cuerpo para dar salida a algún excremento o secreción, o para retenerlos”.

Como ejemplo de esfínter, la RAE señala: “El de la vejiga de la orina o el del ano”. En tanto el suplemnto Ovación del mismo periódico consultó a tres médicos para saber si la boca es un esfínter y todos respondieron de la misma manera: “No”.

El gol de Lautaro Martínez

Las duras crísticas de Carrasco

La actuación uruguaya dejó muchas críticas en la prensa local. Y uno de los que castigó al Maestro Tabárez fue otro entrenador, Juan Ramón Carrasco.

“Yo digo verdades que otros no se animan a decir. Son todas argumentadas, no digo ninguna locura. Mañana me voy a morir y no quiero que me tilden de polémico, dueño de la razón y soberbio”, arrancó el DT.

Oscar Washington Tábarez, cuestionado en la selección de Uruguay JUAN MABROMATA - AFP

Y analizó el trabajo de su colega en la selección. “Es un proceso no malo, pero tampoco exitoso. La gente uruguaya cree que es un éxito, pero no lo es. Se dejan convencer por el periodismo de turno -analizó Carrasco-. Tal vez sería exitoso para el seleccionado de Haití, pero no para el de Uruguay ”.

Y continuó: ”En 14 años con Tabárez como entrenador sólo se ganó una Copa América (2011). No hay excusas. Fueron muchos años de Tabárez y se ganó muy poco. No se sale campeón hace 10 años. El caballito de batalla que ponen como excusa es que se clasifica para todos los mundiales, pero antes era mucho más difícil jugar una Copa del Mundo. Es un proceso serio, pero no exitoso. Para el poderío futbolístico que tiene Uruguay, con jugadores que se destacan en Europa, siempre termina cuarto en las Eliminatorias y no gana un torneo hace una década”, sentenció Carrasco en declaraciones citadas por el periódico El País.