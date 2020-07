El DT Javier Aguirre intenta consolar a los jugadores de Leganés, que le empató al campeón, pero no le alcanzó Fuente: AFP - Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

El cierre de la Liga de España contó con emociones hasta el último segundo. Si bien ya estaban definidos el campeón (Real Madrid) y el subcampeón (Barcelona), en la jornada de cierre terminaron por sellarse las clasificaciones a las copas de Europa y un descenso.

En este caso, el que se salvó con lo justo fue un histórico como Celta de Vigo. El equipo gallego rescató un empate 0-0 en su visita al ya descendido Espanyol en Catalunya, y con ese punto superó por la mínima a Leganés, que le dio pelea hasta el final al campeón Real Madrid en un emotivo 2-2 en el que no faltaron polémicas, pero necesitaba ganar, y la igualdad lo condenó a la segunda división.

Así, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla acceden a la Champions League, mientras que Villarreal, Real Sociedad y el sorprendente Granada, que accede por primera vez a una copa europea, ingresarán el año próximo a la Europa League.

Festeja Real Sociedad: el gol de Januzaj para el 1-1 en el Wanda Metropolitano le permitió acceder a la Europa League Fuente: AFP - Crédito: GABRIEL BOUYS

Celta partía con buenas chances de sellar su permanencia sin depender de lo que pasase en Butarque. Jugaba contra el colista y ya descendido Espanyol y su mayor motivación se tendría que haber impuesto, pero pareció estar más pendiente de lo que pasaba en la localidad madrileña. El conjunto de Òscar García se vio atenazado por la presión de lo que se jugaba y apenas inquietó la portería de Oier. Cuando Sergio Ramos marcó tempranamente para Real Madrid, tampoco decidió estirarse un poco más y únicamente jugó a controlar el duelo, pero sin peso ofensivo ante un Espanyol, que también dejó claro el por qué de su descenso y donde sólo el chino Wu Lei intentó algo más.

El resumen de Leganés 2 - Real Madrid 2

El panorama pudo ser peor para los visitantes cuando Embarba marcó justo cuando Leganés empataba, pero el tanto 'periquito' fue anulado porque el balón había tocado en las piernas del árbitro y había impedido que llegase a un jugador del Celta. El empate final en ambos partidos terminó con su agonía.

Del otro lado, Leganés acabó encerrando en el último cuarto de hora a Real Madrid, pero no consiguió la victoria y acompañará en segunda el año próximo a Mallorca y a Espanyol. "Siento mucho dolor por los chicos, que sienten que se nos escapó, que lo tuvimos en la mano", dijo el DT mexicano Javier Aguirre, que prácticamente se despidió del club. "Cuando uno no es capaz de cumplir el objetivo es normal que prescindan de ti, y no lo he conseguido", añadió.

El lamento de Leganés, que le jugó de igual a igual a Real Madrid Fuente: AP - Crédito: Bernat Armangue

En cuanto a la pelea por las dos plazas que restaban para la Europa League, Real Sociedad salvó su posición al empatar 1-1 con Atlético de Madrid con un gol a los 42 del segundo tiempo, mientras que Getafe, que cayó en el estadio del Levante (1-0) en un partido marcado por el VAR, perdió su plaza en beneficio de un enorme Granada.

El conjunto de Diego Martínez, recién ascendido, puso el broche final a su retorno de la mejor manera posible, con una exhibición goleadora en el Nuevo Los Cármenes ante un Athletic Club, al que zarandeó a la 'contra' en la segunda parte para firmar una goleada por 4-0.

El partido de Getafe y Levante estuvo marcado por el VAR, que provocó que el árbitro De Burgos Bengoetxea anulase hasta cuatro tantos, tres a los 'azulones'. Estos tuvieron una gran ocasión en un penal decretado por el videoarbitraje, pero Jaime Mata lo estrelló en el palo. Sin margen de error, Getafe fue ajusticiado por Coke, que empujó a la red un rebote en el noveno minuto de descuento.