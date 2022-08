Liga Profesional 2022: la tabla de posiciones, los promedios y la clasificación para las copas

Atlético Tucumán llegaba a la Bombonera con la premisa de rendir un examen de carácter como líder de la Liga Profesional. Por un buen rato, a pesar de no tener la pelota, desnudó los problemas de un Boca que estaba obligado a ganar para no despedirse muy temprano del campeonato. Augusto Lotti le dio la ventaja al Decano, pero la visita pareció quedarse sin físico en la segunda parte, y no logró frenar la arremetida de Boca, que lo dio vuelta con un doblete del chiquitín Luca Langoni, héroe inesperado. No faltó la polémica: ni el árbitro Espinoza ni el VAR vieron penal en un codazo de Zambrano dentro del área de Boca en tiempo de descuento.

Pese a la derrota -la segunda del campeonato-, Atlético Tucumán sigue arriba con 32 puntos. Gimnasia (30) podría haberlo igualado, pero apenas empató con Sarmiento; tampoco pudieron acercarse mucho Huracán (28), Argentinos (27) ni River (26), y los que sí acortaron distancias fueron Godoy Cruz (28), que le ganó a Newell’s en Rosario por 2-1, y Boca (26).

Gimnasia y Esgrima sigue como escolta, aunque apenas consiguió un trabajoso empate sin goles en su visita a Sarmiento, que tuvo las chances más claras para abrir el marcador, incluido el gol que marcó Luciano Gondou, a los 31 minutos del segundo tiempo. Pero el VAR detectó una mínima posición adelantada del delantero juvenil y el árbitro Echavarría anuló el tanto. El equipo de Pipo Gorosito, que había criticado previamente al Verde de Junín, lleva siete partidos sin perder.

En la noche del sábado, River dejó pasar otra oportunidad y empató 1-1 con Tigre, en otro encuentro en el que el equipo de Marcelo Gallardo se puso en ventaja con un golazo de Pablo Solari, pero el Matador lo emparejó en la segunda parte con un penal convertido por Mateo Retegui, máximo goleador del certamen.

Otro de los que buscaban seguir de cerca al líder era Argentinos Juniors. Pero el Bicho de Gabriel Milito tropezó en el clásico contra Platense, que lo derrotó por 2-0 con los goles de Morgantini y Costa, y lo dejó más lejos de la vanguardia.

Así está la tabla de posiciones

Los resultados de la fecha 16

El camino a las copas

La lucha por la permanencia

Así se jugará la próxima fecha

Clasificación para las copas Libertadores y Sudamericana

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores en 2023. Boca obtuvo el primer boleto al ganar la Copa de la Liga Profesional. El campeón de la actual Liga accederá de manera directa. Lo mismo conseguirá el de la Copa Argentina. Los restantes lugares serán para los tres primeros clubes de la tabla general anual, que incluye los puntos obtenidos en la etapa de grupos de la Copa de la LPF (13 partidos) y la Liga (total: 40 encuentros). El tercero de esos equipos pasará al repechaje de la Libertadores.

En tanto, disputarán la Sudamericana 2023 otros seis conjuntos, que surgirán de la tabla general y serán los ubicados después de los clasificados para la Copa Libertadores. Si se repite un club ya clasificado por otra instancia, el lugar será para el siguiente de esa tabla.